Ennyi volt, végül csak elismerték: öngyilkosság volt becsukni az atomerőműveket: "elárulták Németországot" – értékel a nagy német lap
Németországban a mai napig érezhető az atomenergia kivezetésének hatása, miközben az ország az egyik legmagasabb áramárakkal küzd. Robert Habeck egykori államtitkára most elismerte, hogy a leállított atomerőművek tovább működhettek volna, és viszonylag alacsony költséggel termelhettek volna villamos energiát.
Németország 2023-ban úgy állította le az utolsó atomerőműveit, hogy közben az orosz–ukrán háború miatt megszűntek az orosz gázszállítások, az energiaárak pedig meredeken emelkedtek. A döntés egyik meghatározó szereplője, Patrick Graichen, Robert Habeck akkori gazdasági miniszter államtitkára most egy szakmai panelbeszélgetésen kijelentette:
ha az atomerőművek 2023 után is tovább működtek volna, Németország több villamos energiához jutna, méghozzá viszonylag alacsony költségekkel.
Graichen korábban éppen azok közé tartozott, akik elutasították az atomenergia további használatát. A gazdasági szempontok ellenére Habeck 2022 novemberében az erőművek üzemeltetésének meghosszabbítása helyett az áramárak állami fékezését nevezte meg megoldásként.
A Welt szerint a döntés különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a német kormány a gázellátás bizonytalanná válása után széntüzelésű erőműveket is visszahozott a termelésbe. A klímavédelmet középpontba állító Zöldek így olyan kapacitásokra támaszkodtak, amelyek jelentős szén-dioxid-kibocsátással járnak.
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Egy leállított német atomerőmű helyén épülhet meg a világ első kereskedelmi célú lézeres fúziós erőműve. A darmstadti Focused Energy terve szerint már öt éven belül működhet a demonstrációs berendezés Biblisben, 15 éven belül pedig megkezdődhet a fúziós alapú villamosenergia-termelés.
A német gazdasági minisztériumon belül már 2022 nyarán is bírálták az atomenergia kivezetésének indoklását. Daniel Gräber újságíró a Cicero magazinban belső levelezések alapján számolt be arról, hogy egy minisztériumi szakértő júliusban kifogásolta a döntés érvelését. Egy másik szakmai feljegyzés az atomerőművek korlátozott idejű további működtetésének megvizsgálását javasolta az energiaellátás javítása érdekében. A dokumentum azonban a beszámoló szerint nem jutott el Habeckhez, hanem Graichen irodájában maradt.
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A minisztérium korábban arra hivatkozott, hogy nem áll rendelkezésre elegendő fűtőelem az erőművek további működtetéséhez. A beszállító Westinghouse azonban vitatta ezt az érvelést: a vállalat szerint a minisztérium munkatársai nem érdeklődtek a szállítási határidők lerövidítésének lehetőségéről, holott erre lett volna mód.
A Cicero által nyilvánosságra hozott belső levelezésben már 2022. március 6-án szerepelt egy olyan munkatársi megjegyzés, amely szerint kedden le kell zárni az atomenergiáról szóló vitát. Ez mindössze néhány nappal az orosz invázió kezdete után történt, amikor az európai energiapiac kilátásai alapvetően megváltoztak.
Graichen azóta Ukrajna állami tulajdonú villamosenergia-hálózati üzemeltetőjénél dolgozik, amelynek rendszerében az atomenergia meghatározó szerepet tölt be. Habeck 2023-ban maga is az ukrán atomerőművek további működtetése mellett érvelt, amennyiben azok biztonságosan üzemeltethetők.
A német energiapolitika bírálói szerint a döntések megítéléséhez a korabeli sajtó szerepét is érdemes vizsgálni. A Spiegel, a Süddeutsche Zeitung és a Frankfurter Rundschau akkori címei jellemzően az atomenergia kivezetését támogató álláspontot tükrözték. A jelenlegi helyzet így nem csak a korábbi kormányzati döntéseknek, hanem a német energiapolitikáról folytatott nyilvános diskurzusnak is köszönhető.
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