Ennyi volt, végül csak elismerték: öngyilkosság volt becsukni az atomerőműveket: "elárulták Németországot" – értékel a nagy német lap

Németországban a mai napig érezhető az atomenergia kivezetésének hatása, miközben az ország az egyik legmagasabb áramárakkal küzd. Robert Habeck egykori államtitkára most elismerte, hogy a leállított atomerőművek tovább működhettek volna, és viszonylag alacsony költséggel termelhettek volna villamos energiát.

A német kormány az orosz gázszállítások leállása után is ragaszkodott az atomenergia kivezetéséhez, miközben a kieső kapacitások pótlására szénerőműveket is újraindítottak / Fotó: Stefan_Sutka / Shutterstock

Németország 2023-ban úgy állította le az utolsó atomerőműveit, hogy közben az orosz–ukrán háború miatt megszűntek az orosz gázszállítások, az energiaárak pedig meredeken emelkedtek. A döntés egyik meghatározó szereplője, Patrick Graichen, Robert Habeck akkori gazdasági miniszter államtitkára most egy szakmai panelbeszélgetésen kijelentette:

ha az atomerőművek 2023 után is tovább működtek volna, Németország több villamos energiához jutna, méghozzá viszonylag alacsony költségekkel.

Graichen korábban éppen azok közé tartozott, akik elutasították az atomenergia további használatát. A gazdasági szempontok ellenére Habeck 2022 novemberében az erőművek üzemeltetésének meghosszabbítása helyett az áramárak állami fékezését nevezte meg megoldásként.

A Welt szerint a döntés különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a német kormány a gázellátás bizonytalanná válása után széntüzelésű erőműveket is visszahozott a termelésbe. A klímavédelmet középpontba állító Zöldek így olyan kapacitásokra támaszkodtak, amelyek jelentős szén-dioxid-kibocsátással járnak.

Felrobbantották Németország legnagyobb atomerőművét, most kitalálták, mi épüljön a helyére: sehol a világon nincs még ilyen – szuperenergia termelésére állnak át Egy leállított német atomerőmű helyén épülhet meg a világ első kereskedelmi célú lézeres fúziós erőműve. A darmstadti Focused Energy terve szerint már öt éven belül működhet a demonstrációs berendezés Biblisben, 15 éven belül pedig megkezdődhet a fúziós alapú villamosenergia-termelés.

A német gazdasági minisztériumon belül már 2022 nyarán is bírálták az atomenergia kivezetésének indoklását. Daniel Gräber újságíró a Cicero magazinban belső levelezések alapján számolt be arról, hogy egy minisztériumi szakértő júliusban kifogásolta a döntés érvelését. Egy másik szakmai feljegyzés az atomerőművek korlátozott idejű további működtetésének megvizsgálását javasolta az energiaellátás javítása érdekében. A dokumentum azonban a beszámoló szerint nem jutott el Habeckhez, hanem Graichen irodájában maradt.