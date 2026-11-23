Hónapokig tartó, feszült munkaügyi tárgyalások és sztrájkok várnak a német autógyártókra az elbocsátások és a tervezett gyárbezárások miatt. Mindez annak a gazdasági modellnek a megrendülésével függ össze, amely évtizedeken át lehetővé tette a német autóiparban dolgozók kiemelkedően magas bérezését.

Sztrájkot hirdet az IG Metall szakszervezet a Volkswagennél - válságban a német autógyártók üzleti modellje / Fotó: AFP

Elemzők szerint a nemzetközi piacokon elért jelentős nyereség hosszú éveken át ellensúlyozta a magas németországi munkaerő- és termelési költségeket. A kínai versenytársak előretörése, az amerikai vámok és a gyengülő kereslet azonban egyre inkább aláássák azt a jövedelmezőséget, amely ezt a rendszert fenntarthatóvá tette.

Nehéz tél előtt állnak a német autógyártók

A Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Bosch és a Schaeffler több ezer munkahely megszüntetését, a beruházások visszafogását és egyes üzemek esetleges bezárását tervezi. Ezek a lépések várhatóan heves ellenállást váltanak ki a munkavállalók részéről.

Andrew Bergbaum, az AlixPartners tanácsadó cég partnere szerint a beruházások megtérülésének és a vállalatok nyereségességének romlása „nehéz telet” vetít előre a munkaügyi tárgyalásokon.

A Volkswagen a múlt hónapban több mint egy évtizede nem látott mértékű működési veszteségről számolt be.

A Mercedes-Benz és a BMW autóipari üzletágának nyereséghányada az év első kilenc hónapjában 1,9, illetve 3,5 százalékra csökkent.

Négy évvel korábban ezek az értékek még 14,9, illetve 8,7 százalékon álltak.

A szakszervezetek rendkívül nehéz helyzetben vannak, mert a vállalatok nem termelnek nyereséget, nem ruháznak be, a vezetőségek pedig egyre határozottabban próbálják keresztülvinni a változtatásokat

– mondta Bergbaum.

A Volkswagen és az IG Metall összecsapására figyel mindenki

A feszültség a Volkswagennél a leglátványosabb. Európa legnagyobb autógyártója kedden sorsdöntő tárgyalásokat kezd Németország legnagyobb szakszervezetével, az IG Metall-lal az újabb létszám- és bércsökkentésekről. A szakszervezet kemény ellenállást ígért a vállalat követeléseivel szemben.

Thorsten Groeger, az IG Metall Volkswagennel folytatott bértárgyalásainak vezetője kijelentette, hogy kizárt az idei megállapodás, mivel a vállalat ajánlata sértő a munkavállalók számára.