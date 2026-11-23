Kőkemény tél elé néznek a német autógyártók: gyárbezárások és tömeges elbocsátások jöhetnek, sztrájkhullám fenyeget
Hónapokig tartó, feszült munkaügyi tárgyalások és sztrájkok várnak a német autógyártókra az elbocsátások és a tervezett gyárbezárások miatt. Mindez annak a gazdasági modellnek a megrendülésével függ össze, amely évtizedeken át lehetővé tette a német autóiparban dolgozók kiemelkedően magas bérezését.
Elemzők szerint a nemzetközi piacokon elért jelentős nyereség hosszú éveken át ellensúlyozta a magas németországi munkaerő- és termelési költségeket. A kínai versenytársak előretörése, az amerikai vámok és a gyengülő kereslet azonban egyre inkább aláássák azt a jövedelmezőséget, amely ezt a rendszert fenntarthatóvá tette.
Nehéz tél előtt állnak a német autógyártók
A Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Bosch és a Schaeffler több ezer munkahely megszüntetését, a beruházások visszafogását és egyes üzemek esetleges bezárását tervezi. Ezek a lépések várhatóan heves ellenállást váltanak ki a munkavállalók részéről.
Andrew Bergbaum, az AlixPartners tanácsadó cég partnere szerint a beruházások megtérülésének és a vállalatok nyereségességének romlása „nehéz telet” vetít előre a munkaügyi tárgyalásokon.
- A Volkswagen a múlt hónapban több mint egy évtizede nem látott mértékű működési veszteségről számolt be.
- A Mercedes-Benz és a BMW autóipari üzletágának nyereséghányada az év első kilenc hónapjában 1,9, illetve 3,5 százalékra csökkent.
- Négy évvel korábban ezek az értékek még 14,9, illetve 8,7 százalékon álltak.
A szakszervezetek rendkívül nehéz helyzetben vannak, mert a vállalatok nem termelnek nyereséget, nem ruháznak be, a vezetőségek pedig egyre határozottabban próbálják keresztülvinni a változtatásokat
A Volkswagen és az IG Metall összecsapására figyel mindenki
A feszültség a Volkswagennél a leglátványosabb. Európa legnagyobb autógyártója kedden sorsdöntő tárgyalásokat kezd Németország legnagyobb szakszervezetével, az IG Metall-lal az újabb létszám- és bércsökkentésekről. A szakszervezet kemény ellenállást ígért a vállalat követeléseivel szemben.
Thorsten Groeger, az IG Metall Volkswagennel folytatott bértárgyalásainak vezetője kijelentette, hogy kizárt az idei megállapodás, mivel a vállalat ajánlata sértő a munkavállalók számára.
A Kieli Világgazdasági Intézet adatai szerint a német autóipari dolgozók óránként átlagosan 65 euróba, azaz körülbelül 71 dollárba kerülnek a munkáltatóknak. Ezzel a világ legdrágább autóipari munkaerejének számítanak: költségük több mint másfélszerese az amerikai, és több mint háromszorosa a lengyelországi dolgozókénak. A Volkswagen szerint a versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlen a költségek jelentős csökkentése.
A vállalat 2027 júniusának végéig szeretné véglegesíteni európai gyáraira vonatkozó tervét. Ennek részeként
négy németországi üzem jövőjéről is dönteni kell,
amelyekben a jelenlegi modellek kifutása után egyelőre nem tervezik új típusok gyártását.
A Volkswagen közlése szerint ezek az üzemek akár hadiipari célokra is átalakíthatók, kínai piacra szánt járművek gyártását kaphatják meg, vagy – más lehetőség hiányában – a következő évtizedben bezárhatják őket. Az IG Metall január 1-től sztrájkokkal fenyeget a Volkswagennél, ha addig nem sikerül megállapodni.
A BMW-nél és a Volkswagen tulajdonában álló Audinál már egynapos munkabeszüntetésekre is sor került.
„Gondoskodnunk kell arról, hogy átvészeljük az ágazatot jelenleg sújtó cunamit, és hogy a vállalatok középtávon ne váljanak fizetésképtelenné. Ezzel az IG Metall szakszervezetnek is tisztában kell lennie” – mondta Daniel Bauer, a német SdK befektetővédelmi szervezet vezetője.
Nemcsak az autógyártók, a beszállítók is bajban vannak
A Roland Berger és a Lazard kutatása szerint
- az európai autóipari beszállítók átlagos működési nyereséghányada az idén 2,9 százalékra csökkenhet a 2018-as 7,1 százalékról.
- Ez még a kínai versenytársakénál is nagyobb visszaesés, ahol ugyanez a mutató 9 százalékról 5,8 százalékra mérséklődött.
„Ez nem csupán egy újabb visszaesés az európai beszállítók számára” – figyelmeztetett Felix Mogge, a Roland Berger partnere. Szerinte egy újabb költségcsökkentési hullám önmagában már nem elegendő a problémák megoldásához. Az ágazat nehézségei a német foglalkoztatási adatokban is egyértelműen megmutatkoznak.
A szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint a német autóiparban foglalkoztatottak száma legalább 21 éve nem látott mélypontra süllyedt.
„A tény az, hogy a német autóiparban további munkahelyek szűnnek majd meg, vagy kevesebb új állás jön létre – bárhonnan is nézzük a helyzetet” – mondta Ian Henry, az AutoAnalysis tanácsadó cég szakértője.
Még mélyebb átalakítások jöhetnek
A Tesla múlt héten bejelentette, hogy 3 milliárd eurós beruházással bővíti Berlin melletti gyárát. A bejelentés mindössze négy nappal azután érkezett, hogy a Mercedes-Benz közölte: felfüggeszti németországi beruházásait. A két döntés élesen rávilágít a hagyományos autógyártók és az újabb piaci szereplők közötti különbségekre. A német autógyártók egyre kevesebb járművet állítanak elő hazai üzemeikben, miközben a külföldi értékesítés is visszaesik.
A VDA német autóipari szövetség és a német statisztikai hivatal adatai szerint a külföldi eladások 2023 és 2025 között közel 8 százalékkal csökkentek.
Marco Santino, az Oliver Wyman vezetési tanácsadó cég partnere szerint további megszorításokra lehet számítani. Úgy véli, az autógyártók egyre inkább mélyreható szerkezeti megoldásokat keresnek, nem pedig pusztán fokozatos létszámleépítésekkel próbálják csökkenteni kapacitásaikat. Az ilyen elbocsátások ugyanis mérsékelhetik ugyan a termelési kapacitást, de önmagukban valószínűleg nem oldják meg az iparág alapvető problémáit.