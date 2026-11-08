Orbán Viktor egy német professzor videóját osztotta meg, aki kimondta, mi vezetett Németország gazdasági összeomlásához – mit állít pontosan a tekintélyes közgazdász?
Mint megírtuk, Orbán Viktor vasárnap különös, figyelmeztető hangvételű bejegyzéssel jelentkezett a Facebookon. A volt miniszterelnök egy német közgazdász előadásának videóját osztotta meg, amelyben a szakember Európa, azon belül is Németország gazdasági problémáit elemzi. A német ipar 2018 óta jelentősen zsugorodott, a magánberuházások visszaestek, miközben az energiaárak, a demográfiai folyamatok és az amerikai gazdaságpolitika is egyre nagyobb terhet jelent. „Itt a kényelmetlen igazság Európa helyzetéről” – fűzte a megosztáshoz Orbán Viktor a bejegyzésében, aki arra utalt, hogy szerinte a Tisza-kormány gazdaságpolitikája hosszabb távon Magyarországot is gazdasági gödörbe vezeti. A videóban Hans-Werner Sinn azt mutatja be, milyen folyamatok vezettek szerinte a német gazdaság meggyengüléséhez, és miként húzhatja magával Európa egészét az egykori gazdasági motor hanyatlása.
Az egyik legismertebb német közgazdász figyelmeztet
A Szabad Magyarországért Tudásközpont által megosztott, magyar felirattal is megtekinthető videó Hans-Werner Sinn előadására épül. A szakember a Müncheni Lajos–Miksa Egyetem emeritus professzora, valamint a tekintélyes ifo Gazdaságkutató Intézet korábbi elnöke.
Sinn az európai gazdaságpolitikai viták egyik markáns és gyakran vitatott szereplője, aki rendszeresen bírálja a német és az uniós gazdaságpolitika egyes döntéseit. Előadásában arra keresi a választ,
- hogyan jutott válságba Németország,
- miért veszít lendületéből az ipar, és
- milyen szerepet játszott ebben Angela Merkel öröksége, az orosz–ukrán háború, az energetikai fordulat, illetve Brüsszel szabályozási politikája.
A professzor szerint Németország helyzete különösen aggasztó, mert nem egyszerű konjunkturális visszaesésről, hanem mélyebb strukturális problémákról van szó.
Padlóra került a német ipar, az OECD-rangsor végén kullog a gazdaság
A Sinn által közölt adatok szerint Németország 2018 óta Japánnal együtt az OECD gazdasági növekedési rangsorának utolsó helyein szerepel. A német gazdaság 2025-ben mindössze 0,2 százalékos növekedést ért el.
A feldolgozóipar helyzete még ennél is kedvezőtlenebb: a reáltermelés 2018 óta 16 százalékkal esett vissza. A korábban a német gazdaság húzóágazatainak számító iparágak különösen súlyos veszteségeket szenvedtek el:
- az autógyártás teljesítménye nyolc év alatt 25 százalékkal csökkent;
- a gépgyártás termelése 23 százalékkal esett vissza.
- a vegyipar kibocsátása 22 százalékkal zsugorodott.
A professzor szerint a problémák súlyosságát jelzi, hogy a magánszektor nettó beruházásai negatív tartományba kerültek.
A gazdaság működését és a növekedést egyre inkább az állami kiadások tartják fenn, elsősorban a fegyverkezési programok és az infrastrukturális beruházások.
Sinn értékelése szerint a német gazdaság elveszítette korábbi növekedési motorjainak jelentős részét, és a magánszektor már nem biztosítja a szükséges beruházási lendületet.
Az orosz energiáról való leválás súlyos csapást mért Németországra
A közgazdász a német ipar versenyképességének romlásában meghatározó szerepet tulajdonít az orosz energiahordozókról való leválásnak. Németország a háború előtt jelentős mértékben függött az orosz nyersanyagoktól: a kohászati szén 75 százaléka, a földgáz és a kőszén mintegy 55 százaléka Oroszországból érkezett.
Az orosz energiaforrások kiesése és az erre adott európai szankciós válasz Sinn szerint komoly versenyhátrányba hozta a német ipart. A kieső mennyiségeket részben drágább importtal, köztük amerikai energiahordozókkal kellett pótolni.
A professzor értelmezésében az európai energiaválság az Egyesült Államoknak is kedvezett, hiszen az európai országok egyre nagyobb mennyiségben vásároltak amerikai energiát.
A német vállalatok helyzetét Donald Trump gazdaságpolitikája is nehezíti. Sinn szerint az amerikai elnök protekcionista intézkedései, az autóipart érintő 15 százalékos vámok és az amerikai beruházásokat ösztönző lépések arra késztethetik a német vállalatokat, hogy termelésük egy részét az Egyesült Államokba telepítsék.
A közgazdász az amerikai gazdaságpolitika hátterében az Egyesült Államok súlyos külső eladósodottságát is látja. Állítása szerint az ország nettó külföldi adóssága eléri a GDP 71 százalékát, ami szerinte hozzájárul az egyre agresszívabb kereskedelmi és gazdaságpolitikai fellépéshez.
Kilencmillióval több nyugdíjas, 6,6 millióval kevesebb munkavállaló jöhet
Nemcsak az ipari teljesítmény, hanem a demográfiai helyzet is egyre nagyobb kihívás elé állítja Németországot. A második világháború utáni nagy létszámú „baby boom”-generáció most éri el a nyugdíjkorhatárt, miközben a születésszám a második világháború óta nem látott mélységbe süllyedt.
Sinn előrejelzése szerint a következő időszakban mintegy 9 millióval nőhet a nyugdíjasok száma, miközben 6,6 millióval csökkenhet az aktív korú munkavállalók létszáma.
Ez a nyugdíj- és az ápolási rendszer finanszírozását egyaránt veszélyezteti, miközben a vállalatok számára is egyre nehezebbé válhat a megfelelő munkaerő biztosítása.
A professzor a korábbi német kormányok döntéseit is bírálja. Különösen az atomenergia kivezetését tartja súlyos hibának – vonatkozó cikkünket itt találja –, amely szerinte hozzájárult az energiaköltségek emelkedéséhez és az ipari versenyképesség romlásához.
A jóléti rendszer átalakítását, ezen belül az Agenda 2010 reformjainak visszanyesését és a Bürgergeld, vagyis az állampolgári járadék bevezetését szintén problémásnak tartja. Sinn szerint a túl magas szociális juttatások csökkenthetik a munkavállalási hajlandóságot, miközben magasan tartják a bérigényeket és növelik a vállalatok költségeit.
Reagan gazdaságpolitikájához nyúlna vissza a német professzor
Sinn szerint Németországnak fel kell hagynia az elmúlt másfél évtized fogyasztásközpontú gazdaságpolitikájával, és ismét a termelő beruházások ösztönzésére kell helyeznie a hangsúlyt.
A professzor nem elsősorban általános adócsökkentéseket javasol, hanem a vállalati beruházások gyorsított adózási leírását. Ez lehetővé tenné, hogy a cégek rövidebb idő alatt számolják el az új gépek, berendezések és termelőkapacitások beszerzésének költségeit.
Sinn az elképzelést Ronald Reagan amerikai elnök 1981-es gazdasági reformjaihoz hasonlítja. Érvelése szerint az ilyen intézkedések közvetlenül ösztönzik a belföldi beruházásokat, és hozzájárulhatnak az ipari termelés újjáélesztéséhez.
A demográfiai problémák kezelésére a tényleges nyugdíjkorhatár emelését, vagyis a munkában töltött idő meghosszabbítását tartja szükségesnek.
Emellett pontrendszerű bevándorlási politikát sürget, amelyben elsősorban a bevándorlók képzettsége és munkaerőpiaci alkalmassága számítana.
A közgazdász szerint a születésszám növelését célzó intézkedésekre is szükség van, mert hosszabb távon megfelelő számú gyermek és aktív munkavállaló nélkül a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik.
Európának katonai unióra van szüksége
Sinn nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai fordulatot is sürget. Elképzelése szerint Németországnak és Franciaországnak egy valódi politikai és katonai unió kialakításában kellene vezető szerepet vállalnia a NATO keretein belül.
A professzor szerint Európának katonai erőt kell felmutatnia ahhoz, hogy megfelelő pozícióból tárgyalhasson Oroszországgal, és hatékonyabban képviselhesse érdekeit az Egyesült Államokkal szemben.
Ukrajna katonai támogatását is elengedhetetlennek tartja. Érvelése szerint egy ukrán vereség esetén akár 800 ezer ukrán katona is az orosz hadsereg kötelékébe kerülhetne, ami közvetlen biztonsági fenyegetést jelentene Európa számára.
Brüsszel klímapolitikáját is bírálja Hans-Werner Sinn
A német közgazdász a klímavédelmi intézkedések jelenlegi rendszerét is újragondolná. Szerinte az európai kibocsátáscsökkentés önmagában nem garantálja a globális szén-dioxid-kibocsátás mérséklődését.
Érvelése szerint ha Európa visszafogja a fosszilis energiahordozók iránti keresletét, az lefelé nyomhatja a világpiaci árakat.
Az olcsóbb energia pedig arra ösztönözheti a fejlődő országokat, hogy még többet használjanak fel belőle. Így az európai kibocsátáscsökkentés hatása globális szinten részben vagy egészben elveszhet.
A nap- és szélenergia időjárásfüggő termelése szintén komoly kihívást jelent szerinte. Mivel a hosszú távú energiatárolás technológiai és gazdasági szempontból továbbra sem megoldott megfelelően, a megújulók mellé párhuzamos gázerőművi és infrastruktúra-kapacitásokat kell fenntartani. Ez jelentős többletköltségeket okoz az energiarendszerben.
Sinn ezért a német és az uniós klímapolitika felülvizsgálatát, valamint az ideológiai alapúnak tartott szabályozások visszaszorítását sürgeti. Külön kitér a vállalatok ellátási láncaira vonatkozó bürokratikus előírásokra, amelyek szerinte tovább rontják az európai cégek versenyképességét.
A professzor álláspontja szerint Németország csak átfogó gazdaságpolitikai fordulattal szerezheti vissza korábbi versenyképességét, ellenkező esetben az ország gazdasági súlyának további csökkenésével kell számolni. Ezt pedig Európa egésze, valamint azok az országok különösen megérezhetik, melyek saját gazdasága szorosan kötődik a német gazdasághoz, azaz Magyarország is.