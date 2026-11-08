Orbán Viktor egy német professzor videóját osztotta meg, aki kimondta, mi vezetett Németország gazdasági összeomlásához – mit állít pontosan a tekintélyes közgazdász?

Mint megírtuk, Orbán Viktor vasárnap különös, figyelmeztető hangvételű bejegyzéssel jelentkezett a Facebookon. A volt miniszterelnök egy német közgazdász előadásának videóját osztotta meg, amelyben a szakember Európa, azon belül is Németország gazdasági problémáit elemzi. A német ipar 2018 óta jelentősen zsugorodott, a magánberuházások visszaestek, miközben az energiaárak, a demográfiai folyamatok és az amerikai gazdaságpolitika is egyre nagyobb terhet jelent. „Itt a kényelmetlen igazság Európa helyzetéről” – fűzte a megosztáshoz Orbán Viktor a bejegyzésében, aki arra utalt, hogy szerinte a Tisza-kormány gazdaságpolitikája hosszabb távon Magyarországot is gazdasági gödörbe vezeti. A videóban Hans-Werner Sinn azt mutatja be, milyen folyamatok vezettek szerinte a német gazdaság meggyengüléséhez, és miként húzhatja magával Európa egészét az egykori gazdasági motor hanyatlása.

A német gazdaság bajairól beszél a közgazdász, aki nem átmeneti visszaesést, hanem strukturális bajokat lát (illusztráció)

Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Az egyik legismertebb német közgazdász figyelmeztet

A Szabad Magyarországért Tudásközpont által megosztott, magyar felirattal is megtekinthető videó Hans-Werner Sinn előadására épül. A szakember a Müncheni Lajos–Miksa Egyetem emeritus professzora, valamint a tekintélyes ifo Gazdaságkutató Intézet korábbi elnöke.

Sinn az európai gazdaságpolitikai viták egyik markáns és gyakran vitatott szereplője, aki rendszeresen bírálja a német és az uniós gazdaságpolitika egyes döntéseit. Előadásában arra keresi a választ,

hogyan jutott válságba Németország,

miért veszít lendületéből az ipar, és

milyen szerepet játszott ebben Angela Merkel öröksége, az orosz–ukrán háború, az energetikai fordulat, illetve Brüsszel szabályozási politikája.

A professzor szerint Németország helyzete különösen aggasztó, mert nem egyszerű konjunkturális visszaesésről, hanem mélyebb strukturális problémákról van szó.

Padlóra került a német ipar, az OECD-rangsor végén kullog a gazdaság

A Sinn által közölt adatok szerint Németország 2018 óta Japánnal együtt az OECD gazdasági növekedési rangsorának utolsó helyein szerepel. A német gazdaság 2025-ben mindössze 0,2 százalékos növekedést ért el.