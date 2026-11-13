Merz kormánya rekordközeli hitelekre szorul – több száz millió euróval számolnak

Németország 2027-ben több mint 210 milliárd euró új hitelt vehet fel, miután a parlament költségvetési bizottsága elfogadta a jövő évi büdzsé tervezetét. Friedrich Merz kormányának terve egyszerre próbál forrást biztosítani a katonai és infrastrukturális fejlesztésekre, valamint megőrizni a jóléti állam működését, de a koalíciós alkuk miatt több eredeti elképzelés is kikerült belőle.

Komoly kompromisszumok árán jutottak megállapodásra a német kormánypártok a jövő évi költségvetésről / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország összesen 210,4 milliárd euró új hitelfelvétellel számol 2027-ben. Ennél nagyobb összeget csak 2021-ben vett fel az ország, amikor a koronavírus-járvány miatt rendkívüli kiadásokra volt szükség: akkor 215,4 milliárd euróval nőtt az államadósság.

A mostani terv tehát alig marad el a korábbi rekordtól.

A 561 milliárd eurós kiadási főösszegű költségvetésből 123 milliárd eurónyi új hitel közvetlenül az alapköltségvetéshez kapcsolódik. A fennmaradó hitelfelvétel olyan különleges finanszírozási keretekhez kötődik, amelyeket a tavaly elfogadott szabálymódosítás tett lehetővé a védelmi és infrastrukturális beruházások számára.

A kormány az elmúlt évtizedekben elmaradt fejlesztéseket akarja pótolni, és jelentősen növelné a hadsereg finanszírozását is. Friedrich Merz kabinetje azonban nehezen hangolja össze a konzervatív CDU és a szociáldemokrata SPD eltérő elképzeléseit. A két párt a tavalyi választás után lépett koalícióra.

A megállapodás ára több eredeti intézkedés feladása lett. A kabinet júliusban még elfogadta a műanyag csomagolóanyagokra kivetendő adót, ezt azonban most elvetették. A cukros italok adóztatását 2028-ra halasztották, a szegényebb családok gyermekeinek járó támogatások tervezett csökkentését pedig visszavonták.

Merz egyik fontos ígérete, az áramadó mérséklése is késik. A bizottság nem tudott megállapodni arról az ötmilliárd eurós finanszírozási csomagról, amelyből a kedvezményt fedezték volna. A kancellár dublini sajtótájékoztatóján jelezte: nem tekinti lezártnak az ügyet, és a jövő héten folytatná az egyeztetéseket. Célja továbbra is az, hogy az áramadó az európai uniós minimumra csökkenjen, és a mérséklés jövőre teljes egészében életbe lépjen.