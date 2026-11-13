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Merz kormánya rekordközeli hitelekre szorul – több száz millió euróval számolnak

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Berlin egyszerre akarja megerősíteni az ország védelmi képességeit, korszerűsíteni az infrastruktúrát és fenntartani a szociális ellátórendszert. A célok finanszírozása azonban egyre nagyobb hitelfelvételt követel, miközben a német kormánykoalícióban nehezen születnek meg a kiadáscsökkentésről szóló döntések.
Nemes Tamás
2026.11.13, 14:52
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Németország 2027-ben több mint 210 milliárd euró új hitelt vehet fel, miután a parlament költségvetési bizottsága elfogadta a jövő évi büdzsé tervezetét. Friedrich Merz kormányának terve egyszerre próbál forrást biztosítani a katonai és infrastrukturális fejlesztésekre, valamint megőrizni a jóléti állam működését, de a koalíciós alkuk miatt több eredeti elképzelés is kikerült belőle.

Chancellor Merz Visits the Forest Fire Area in Hürtgenwald német
Komoly kompromisszumok árán jutottak megállapodásra a német kormánypártok a jövő évi költségvetésről / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország összesen 210,4 milliárd euró új hitelfelvétellel számol 2027-ben. Ennél nagyobb összeget csak 2021-ben vett fel az ország, amikor a koronavírus-járvány miatt rendkívüli kiadásokra volt szükség: akkor 215,4 milliárd euróval nőtt az államadósság. 

A mostani terv tehát alig marad el a korábbi rekordtól.

A 561 milliárd eurós kiadási főösszegű költségvetésből 123 milliárd eurónyi új hitel közvetlenül az alapköltségvetéshez kapcsolódik. A fennmaradó hitelfelvétel olyan különleges finanszírozási keretekhez kötődik, amelyeket a tavaly elfogadott szabálymódosítás tett lehetővé a védelmi és infrastrukturális beruházások számára.

A kormány az elmúlt évtizedekben elmaradt fejlesztéseket akarja pótolni, és jelentősen növelné a hadsereg finanszírozását is. Friedrich Merz kabinetje azonban nehezen hangolja össze a konzervatív CDU és a szociáldemokrata SPD eltérő elképzeléseit. A két párt a tavalyi választás után lépett koalícióra.

A megállapodás ára több eredeti intézkedés feladása lett. A kabinet júliusban még elfogadta a műanyag csomagolóanyagokra kivetendő adót, ezt azonban most elvetették. A cukros italok adóztatását 2028-ra halasztották, a szegényebb családok gyermekeinek járó támogatások tervezett csökkentését pedig visszavonták.

Merz egyik fontos ígérete, az áramadó mérséklése is késik. A bizottság nem tudott megállapodni arról az ötmilliárd eurós finanszírozási csomagról, amelyből a kedvezményt fedezték volna. A kancellár dublini sajtótájékoztatóján jelezte: nem tekinti lezártnak az ügyet, és a jövő héten folytatná az egyeztetéseket. Célja továbbra is az, hogy az áramadó az európai uniós minimumra csökkenjen, és a mérséklés jövőre teljes egészében életbe lépjen.

Gödörben rekedt a német költségvetés

A költségvetés a gazdasági szakértők szerint ennél határozottabb kiigazítást is elbírt volna. A német gazdasági szakértői tanács a héten jövőre 1 százalékos gazdasági növekedést jelzett előre, de arra figyelmeztetett, hogy a költségvetési hiány megfékezéséhez vissza kell fogni a védelmi és nyugdíjkiadásokat.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza a Reutersnek elmondta, hogy szerinte a hosszú távon is érezhető, szerkezeti megtakarításokra lenne szükség. Holger Schmieding, a Berenberg Bank vezető közgazdásza szintén ambiciózusabb költségvetést tartott volna indokoltnak, nagyobb szociális kiadáscsökkentéssel és adócsökkentésekkel.

A kormány azonban másként látja a mozgásteret. Az SPD-s Thorsten Rudolph szerint a büdzsének a dolgozó családok és a gyermekek védelmét, valamint a társadalmi összetartást is szolgálnia kell. Az ellenzéki pártok ezzel szemben azzal vádolták a kabinetet, hogy trükkökkel próbálja elfedni a hitelfelvétel és az alapvető jövedelemtámogatások kiadásainak valódi mértékét.

A költségvetési bizottság jóváhagyásával a tervezet a parlament elé kerülhet, a végső politikai vita azonban még nem zárult le. Merz kormányának így a finanszírozási igények mellett a koalíció egyben tartásával és a növekvő hiány kezelésével is meg kell küzdenie.

Merz az utolsó még jól működő német iparágat is tönkretenné - már el is fogadták az erről szóló törvényt

Kétségbeesett helyzetben van a német kancellár, tető alá kell hoznia a jövő évi német költségvetést. Friedrich Merz az egészségbiztosításhoz is kénytelen hozzányúlni; a járulékokat nem emelheti, ezért a gyártók terheit növeli. Így ágazati szereplők szerint az utolsó, még versenyképes német iparágat is tönkreteszi, a gyártók inkább amerikai és kínai beruházásokat terveznek.

 

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