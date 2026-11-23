Oroszország szomszédságában teszteli új fegyvereit Németország: kamikazedrónokat és AI-felderítőket vetett be a Bundeswehr
Harckocsikba csapódó kamikazedrónokkal és mesterséges intelligenciával támogatott célfelderítéssel készült a Bundeswehr egy esetleges kelet-európai katonai konfliktusra. A német hadsereg vasárnap Litvániában, a belarusz határ közelében próbálta ki legújabb fegyvereit, amelyek fejlesztésére és beszerzésére Berlin jelentős összegeket fordít. A helyszín nem véletlen: Németország 2027 végére egy ötezer fős harcoló dandárt telepít állandó jelleggel a balti országba, közvetlenül a NATO keleti határvidékére.
A rudninkai gyakorlótéren a német Helsing és Stark Defence vállalatok által fejlesztett támadó drónokat tesztelték. A pilóta nélküli eszközök a magasból harckocsikra zuhantak, ám robbanás nem történt, mivel a kísérlethez hatástalan robbanófejeket használtak. A bemutatót Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi erők parancsnoka is megtekintette. A kísérletek a Freedom Shield hadgyakorlat részeként zajlottak, amely a Bundeswehr eddigi legnagyobb litvániai gyakorlatsorozata.
Két német hadiipari vállalat fegyvereivel készülnek az orosz fenyegetésre
A kamikazedrónok, hivatalos elnevezésük szerint kóborló lőszerek abban különböznek a hagyományos rakétáktól, hogy a célterület fölött várakozhatnak, mielőtt a kijelölt célpontra zuhannának és felrobbannának.
Az ukrajnai háborúban mind az orosz, mind az ukrán hadsereg széles körben alkalmazza a kóborló lőszereket, és a német hadvezetés is ezekből a tapasztalatokból igyekszik tanulni.
A Bundeswehr számára ugyanakkor viszonylag új fegyverkategóriáról van szó. Németország csak 2025-ben döntött a kóborló lőszerek beszerzéséről , miután éveken át viták övezték az ilyen eszközök rendszeresítését. A változásnak komoly hadiipari tétje is van: a német kormány februárban 536 millió euró értékű drónbeszerzés tervét ismertette, amelyből éppen a Helsing és a Stark Defence részesülhet. A hét évre tervezett szerződések egy összesen 4,3 milliárd eurós keretmegállapodás részét képezik. Az első szállítmányokat 2027 elejére ütemezték, a fegyvereket pedig elsősorban a Litvániába települő német páncélosdandárnak szánják.
Mesterséges intelligenciával keresik a célpontokat
A dróntesztek mellett a katonák már napokkal korábban kipróbálták a Helsing Clarity nevű rendszerét is. A szoftver műholdak, felderítő drónok és más érzékelők adatait dolgozza fel, majd a rendelkezésre álló információk alapján célpontokat azonosíthat és javaslatokat tehet a katonai vezetésnek.
Ez azért fontos, mert egy korszerű hadszíntéren már nem feltétlenül az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a hadsereg nem rendelkezik elegendő információval. A különböző felderítőeszközök hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek, amelyek gyors feldolgozása emberi erővel egyre nehezebb. A mesterséges intelligencia ezt a munkát gyorsíthatja fel, lerövidítve a célpont észlelése és a katonai döntés közötti időt.
a korszerű drónok másik előnye, hogy bizonyos feladataikat folyamatos kezelői kapcsolat nélkül is végrehajthatják,
így kevésbé sebezhetők a kommunikációs és navigációs rendszereket célzó elektronikai zavarással szemben.
A képességek tényleges harctéri hatékonysága azonban még külön kérdés. A Bundeswehr is elismeri, hogy a drónok sikerességi aránya valós harci körülmények között jóval alacsonyabb lehet annál, amit az egyes sikeres találatokat bemutató felvételek sugallnak.
Freuding mindenesetre a kamikazedrónokat és az MI-alapú célfelderítést egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte a modern hadviselésben.
Németország ötezer katonát telepít a NATO keleti határára
A tesztek helyszínéül szolgáló Litvánia Belarusz és az orosz kalinyingrádi terület szomszédságában fekszik, ezért a NATO egyik legérzékenyebb keleti térsége. Berlin már 2023-ban vállalta, hogy állandó harcoló dandárt telepít az országba, amire a modern német történelemben korábban nem volt példa.
A 45. páncélosdandár 2027 végére érheti el teljes működőképességét, addigra mintegy ötezer katona és kétezer katonai jármű, köztük több tucat harckocsi állomásozhat a Rudninkai és Rukla térségében kialakított bázisokon. A német kontingensből már körülbelül 1800 katona tartózkodik Litvániában.
A német fegyveres erők átalakítása azóta gyorsult fel, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.
Berlin az elmúlt évtizedek elmaradt fejlesztéseinek pótlására több százmilliárd eurós védelmi beruházásokat indított, amelyekben a hagyományos nehézfegyverzet mellett a drónok, az elektronikai hadviselés és a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet kap.
A NATO tisztviselői korábban arra figyelmeztettek, hogy Oroszország akár 2029-re képessé válhat egy szövetséges ország elleni nagyobb katonai támadásra. Moszkva ugyanakkor tagadja, hogy ilyen tervei lennének, és a NATO keleti terjeszkedését okolja a feszültségek növekedéséért. A Bundeswehr litvániai gyakorlatai így nem csupán az új fegyverek kipróbálásáról szólnak. A német hadvezetésnek azt is fel kell mérnie, hogy a fejlesztések mennyire használhatók egy olyan térségben, ahol egy esetleges konfliktus első óráiban már a drónok, az elektronikai hadviselés és a felderítés gyorsasága is meghatározó lehet.