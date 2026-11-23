Harckocsikba csapódó kamikazedrónokkal és mesterséges intelligenciával támogatott célfelderítéssel készült a Bundeswehr egy esetleges kelet-európai katonai konfliktusra. A német hadsereg vasárnap Litvániában, a belarusz határ közelében próbálta ki legújabb fegyvereit, amelyek fejlesztésére és beszerzésére Berlin jelentős összegeket fordít. A helyszín nem véletlen: Németország 2027 végére egy ötezer fős harcoló dandárt telepít állandó jelleggel a balti országba, közvetlenül a NATO keleti határvidékére.

Oroszország szomszédságában teszteli új fegyvereit Németország: kamikazedrónokat és AI-felderítőket vetett be a Bundeswehr / Fotó: EB Adventure Photography

A rudninkai gyakorlótéren a német Helsing és Stark Defence vállalatok által fejlesztett támadó drónokat tesztelték. A pilóta nélküli eszközök a magasból harckocsikra zuhantak, ám robbanás nem történt, mivel a kísérlethez hatástalan robbanófejeket használtak. A bemutatót Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi erők parancsnoka is megtekintette. A kísérletek a Freedom Shield hadgyakorlat részeként zajlottak, amely a Bundeswehr eddigi legnagyobb litvániai gyakorlatsorozata.

Két német hadiipari vállalat fegyvereivel készülnek az orosz fenyegetésre

A kamikazedrónok, hivatalos elnevezésük szerint kóborló lőszerek abban különböznek a hagyományos rakétáktól, hogy a célterület fölött várakozhatnak, mielőtt a kijelölt célpontra zuhannának és felrobbannának.

Az ukrajnai háborúban mind az orosz, mind az ukrán hadsereg széles körben alkalmazza a kóborló lőszereket, és a német hadvezetés is ezekből a tapasztalatokból igyekszik tanulni.

A Bundeswehr számára ugyanakkor viszonylag új fegyverkategóriáról van szó. Németország csak 2025-ben döntött a kóborló lőszerek beszerzéséről , miután éveken át viták övezték az ilyen eszközök rendszeresítését. A változásnak komoly hadiipari tétje is van: a német kormány februárban 536 millió euró értékű drónbeszerzés tervét ismertette, amelyből éppen a Helsing és a Stark Defence részesülhet. A hét évre tervezett szerződések egy összesen 4,3 milliárd eurós keretmegállapodás részét képezik. Az első szállítmányokat 2027 elejére ütemezték, a fegyvereket pedig elsősorban a Litvániába települő német páncélosdandárnak szánják.