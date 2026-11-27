Új európai díjazási rendszer bevezetését javasolja a német szövetségi kormány, amelynek értelmében a generatív mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások üzemeltetőinek bizonyos tartalmak előállítása után is fizetniük kellene. Ez egyebek mellett azokra a szövegekre, zenékre és videókra vonatkozna, amelyek az emberi alkotásokkal versenyeznek – írta pénteken a német Handelsblatt a birtokába került kormányzati dokumentum alapján.

A német elképzelés szerint a jogdíjakat közös jogkezelő szervezeteken keresztül osztanák szét azok között / Fotó: QQMinh88

Németország és további tizennégy uniós tagállam nemrég arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy mielőbb dolgozzon ki jogszabálytervezetet a szerzői jogok megerősítésére a mesterséges intelligencia korában. A német elképzelés szerint a jogdíjakat közös jogkezelő szervezeteken keresztül osztanák szét azok között, akik ingyenesen engedélyezik műveik felhasználását az MI-modellek betanításához. A többi jogtulajdonos továbbra is egyedi licencszerződéseket köthetne a technológiai vállalatokkal.

A német médiacégek bevételeit féltik a mesterséges intelligenciától

A német kormány külön problémaként kezeli az internetes sajtótermékek helyzetét. A mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások ugyanis egyre gyakrabban keresnek aktuális híreket az interneten, majd az azokban szereplő információkat saját válaszaikban összegzik.

Ennek következtében az olvasók anélkül is hozzájuthatnak az információkhoz, hogy felkeresnék az eredeti cikket közlő portált.

A német kormány szerint ez a médiavállalatok látogatottságának csökkenésével, valamint hirdetési és előfizetési bevételeik kiesésével járhat. Berlin ezért olyan szabályozást szorgalmaz, amely biztosítaná a médiavállalatok gazdasági életképességét és a sajtó sokszínűségének fennmaradását. Ennek érdekében megvizsgálnák az uniós szerzői jogi szabályozás esetleges hiányosságait és a sajtókiadók jogainak érvényesíthetőségét is.

Az Európán kívüli technológiai óriásokra is vonatkoznának a szabályok

A német javaslat az Európai Unió piacán működő valamennyi MI-szolgáltatótól megkövetelné az uniós szerzői jogi előírások betartásának igazolását, függetlenül attól, hogy a világ mely részén tanították be a modelleket. A jogtulajdonosok emellett egyszerűbben tilthatnák meg műveik felhasználását a fejlesztéshez, és ellenőrizhetnék a tiltás betartását. A német kormány ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az új előírások

megdrágíthatják az MI-alapmodelleket,

illetve korlátozhatják azok hozzáférhetőségét.

Az Európai Bizottság már lezárta a témában indított konzultációját, konkrét jogszabálytervezetet azonban egyelőre nem terjesztett elő. A testület munkaprogramja szerint 2027 második negyedévében érkezhet a szerzői jogokat is érintő jogszabálycsomag, amelynek pontos tartalma még nem ismert.