Borzasztó adat jött Németországból: hirtelen beszakadt a kiskereskedelmi forgalom

Németországban szeptemberben mind éves, mind havi összevetésben jelentősen csökkent a kiskereskedelmi forgalom – közölte hétfőn a német statisztikai hivatal, a Destatis az MTI tudósítása szerint. A visszaesésben részben a benzinkutak gyengébb értékesítési teljesítménye is szerepet játszott. A németországi adat szerint a kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, ami jelentős romlás az augusztusban mért 0,3 százalékos visszaeséshez képest.

Németországi adat: ez bizony gyenge lett a kiskereskedelmből (illusztráció)

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Nem túl rózsás képet mutatnak a németországi adatok

A havi adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak: augusztushoz képest 2 százalékkal zsugorodott a forgalom, holott az előző hónapban még 1,2 százalékos növekedést regisztráltak. A piac ennél lényegesen kedvezőbb eredményre számított, az elemzői konszenzus ugyanis 0,4 százalékos havi bővülést vetített előre.

A szeptemberi adat így nemcsak az előző havi teljesítményhez képest jelent visszaesést, hanem a várakozásoktól is érdemben elmarad.

Négy negyedéve növekszik a német gazdaság

A kiskereskedelmi adatok romlása ellenére a német gazdaság az elmúlt időszakban fokozatos, bár szerény élénkülést mutatott. A bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben 0,2 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, míg éves összevetésben 1,2 százalékos bővülést mértek. Ezzel már a negyedik egymást követő negyedévben növekedett a német gazdaság.

Az eddig rendelkezésre álló havi adatok és a statisztikai hivatal értékelése szerint a növekedés fő motorja a lakossági fogyasztás lehetett, miközben az export és a beruházások gyengébben teljesítettek. A részletes GDP-adatok néhány hét múlva válhatnak ismertté.

A német gazdaság eddig a vártnál jobban vészelte át az energiapiaci sokkot. Ebben három tényező játszhatott szerepet:

az egyszeri piaci hatások,

a vállalati készletfelhalmozás, és

a költségvetési élénkítés.

Az egyik fontos tényező, hogy a Hormuzi-szoros lezárása más régiókat súlyosabban érintett, mint Európát. Emiatt egyes ipari megrendelések Ázsiából Európába terelődtek, ami váratlan lehetőséget teremtett bizonyos német vállalatok számára. Ez azonban inkább átmeneti piaci előny, mintsem a német ipar versenyképességének tartós javulása.