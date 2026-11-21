Új nagyhatalom emelkedik ki a szomszédban: az amerikaiak és az oroszok riválisa lesz – már Magyarország is bejelentkezett, most kell jól döntenie Kapitány Istvánéknak
Többször foglalkozott vele a Világgazdaság, hogy Magyarország energetikai mozgástere a következő években jelentősen átalakulhat. Miközben Budapest Szerbiával a gáz- és olajellátásban mélyíti együttműködését, a romániai Neptun Deep gázmező révén új forrásból is földgázhoz juthat – erre még részletesen kitérünk a cikkünkben.
Az S&P Global Energy által közzétett dokumentumból – amit a Reuters idéz – már eddig is sejthető jövőkép és pozíciószerzés rajzolódik ki, mégpedig, hogy Románia a Neptun Deep, ami a Fekete-tenger romániai részén található földgázmező a térség egyik legjelentősebb energetikai beruházása, és amelyből a tervek szerint 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés jelentősen megerősödik, mint exportőr, többek között Ukrajna felé is, és csökkentheti a Görögországon keresztül északra szállított LNG iránti igényt.
A projekt az osztrák OMV (OMVV.VI) többségi tulajdonában lévő OMV Petrom, valamint a román állami tulajdonú Romgaz (SNG.BX) közös vállalkozása.
Míg a Romgaz a gázból származó részesedését hazai gáztüzelésű erőművek és egy műtrágyagyártó ellátására fogja felhasználni, az OMV Petrom hosszú távú szerződésekkel rendelkezik Németország és Moldova ellátására is , és más európai országok is érdeklődnek iránta.
„A további romániai kínálat csökkenthetné annak szükségességét, hogy bizonyos LNG-mennyiségeket északra szállítsanak Görögországon és a Vertikális Folyosón keresztül, ahol a kumulatív szállítási költségek magasak” – mondta az S&P Global Energy a Reutersnek.
Hogy is van ez? Kinek kavarhatnak be a románok?
A régióba jelenleg Görögországon keresztül, a Vertikális folyosón át érkezik nagy mennyiségű, részben az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG). Mivel ezen az útvonalon magasak a szállítási költségek, a Fekete-tengeren kitermelt román vezetékes gáz olcsóbb alternatívát kínál, így csökkentheti a térség igényét az amerikai importra. A román többlettermelés – amely megduplázza az ország eddigi kibocsátását – közvetlen kihívást jelent a régióban még jelen lévő orosz szállítások számára. A projekt révén Románia olyan országokba is exportálhat majd (például Ukrajnába, Moldovába, Németországba vagy Magyarországra), amelyek így tovább csökkenthetik az orosz forrásoktól való függőségüket.
A Vertikális Gázfolyosó egy európai gázinfrastruktúra-projekt, amelynek célja, hogy cseppfolyósított földgázt szállítson az Egyesült Államokból és más, nem orosz forrásokból Görögországból északra Közép- és Kelet-Európába, valamint Ukrajnába.
A hét elején az Európai Bizottság kijelentette, hogy a Neptun Deep projekt termelése jövőre támogatni fogja a román gazdasági növekedés fellendülését, és segít csökkenteni az ország külső egyensúlyhiányát. A régióban az orosz gáznak konkurenciát jelentő Neptun Deep ugyanakkor komoly biztonsági kockázatoknak van kitéve, mivel az Oroszország és Ukrajna közötti, egyre eszkalálódó tengeri háború a NATO számára is jelentős kihívást jelent a Fekete-tengeren, és sebezhetővé tette az olyan part menti tagállamokat, mint Románia és Bulgária. Ennek jeleként a román hadsereg augusztusban két alkalommal is beavatkozott, hogy légi és tengeri drónokat semmisítsen meg a létesítmény közelében.
„Látjuk, hogy a Fekete-tengert erős támadás éri. Dróntámadásokra, eltalált hajókra, életüket vesztett tengerészekre gondolok, nyomás nehezedik a kritikus infrastruktúrára, beleértve a Neptun-mélyedést is” – mondta Nicușor Dan román elnök csütörtökön.
Új nagyhatalom emelkedik ki a szomszédban: az amerikaiak és az oroszok riválisa lesz – már Magyarország is bejelentkezett, most kell jól döntenie Kapitány Istvánéknak
Magyarország számára egyre fontosabbá válhat a Fekete-tenger alatt található román földgázmező, a Neptun Deep, amelyből 2027-ben indulhat meg a kitermelés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter román kollégájával is egyeztetett november elején arról, hogyan kapcsolódhat be Magyarország a fekete-tengeri gáz beszerzésébe és régiós elosztásába. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Kapitány István szerint Magyarország a román és a horvát partnerekkel közösen új beszerzési csatornákat alakíthat ki, amelyek érdemben bővíthetik az ország energiaellátási lehetőségeit.
Megbeszéltük azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk ahhoz, hogy Magyarország is aktívan tudjon szerepet játszani a Fekete-tengeren kitermelt gáz beszerzésében és annak a régiónkba való eljuttatásában
– fogalmazott a miniszter. A tárgyalásokat a felek konstruktívnak értékelték.
A román gáz beszerzése különösen a Neptun Deep projekt miatt kerülhet előtérbe. A Fekete-tenger romániai részén található földgázmező a térség egyik legjelentősebb energetikai beruházása, amelyből a tervek szerint 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés. A projekt stratégiai jelentőségű lehet Magyarország számára is, hiszen újabb forrást biztosíthat az orosz földgáztól való függőség mérsékléséhez.
A kitermelés megindulása azonban önmagában még nem garantálja, hogy a román gáz Magyarországra is eljusson:
- megfelelő szállítási kapacitásokra,
- infrastruktúrára
- és a szükséges kereskedelmi megállapodásokra is szükség van.
A magyar-román energetikai együttműködés ezért nem csupán a földgáz beszerzéséről, hanem a regionális szállítási útvonalak és az infrastruktúra összehangolásáról is szólhat.
Jó hír, hogy november elején végleg elhárult a jogi akadály a romániai Tuzla–Podișor gázvezeték elől, miután a román legfelsőbb bíróság elutasította a környezetvédő Bankwatch fellebbezését. A több mint 500 millió euróból épült, 308 kilométeres stratégiai gázvezeték már elkészült és üzemelésre kész, így 2027-ben megindulhat rajta a Fekete-tenger gigantikus gázmezőjéről érkező földgáz szállítása.
Amerika teper rendesen
Közben formálódik Magyarország 2027 október 1 utáni szénhidrogén-import mixe. Ismert, Magyarország e dátumtól nem importálhat oroszországi gázt és kőolajat az uniós szankciók miatt. 2025-ös adatok alapján Magyarország gázigénye 8,9 milliárd köbméter, kőolajigénye 8,2-8,9 millió tonna. A belföldi termelés figyelembevételével a gázimport 7,9-8,1 milliárd köbméter, az olajimport 7,03-7,73 millió tonna volt. Azonban messze nem kell ennyi alternatív szénhidrogénről gondoskodni, mert a magyarországi behozatal adott szintig évek óta diverzifikált. Orosz forrásból tavaly mintegy 4,3 millió tonna kőolaj és érkezett a vámstatisztika alapján, és 6,5 milliárd köbméter földgáz.
Kapitány István most arról tárgyalt, hogy milyen útvonalakon és feltételekkel érkezhet több alternatív kőolaj és földgáz Magyarországra. A feltétel elsősorban a kedvező árat jelentette, a forrás pedig nem volt kérdés, mert Kapitány István a visegrádi országok energiaminiszterei mellett az amerikai energiaminiszterrel, Chris Wright-tal egyeztetett a hetedik P-TEC miniszteri találkozón.
Az Egyesült Államok nyilván minél több szénhidrogént minél jobb áron juttatna el térségünkbe. Az sem hátrány számára, ha exportja növelés érdekében az amerikai vállalatok beszállnának a térség energiainfrastruktúrájának fejlesztésébe.
Magyarországnak viszont aligha vonzó az orosz importnak való kitettség egészét amerikaira váltani.
E több lábon állás erősítését segítené Friedrich Merz német kancellár minapi ajánlata is, amely szerint a magyar gázimporthoz használható majd a német LNG-terminálok kapacitása is. Igaz, ez elsősorban útvonalmódosítást jelent: a német kikötőkbe befutó amerikai LNG ez esetben a németországi, majd a csehországi és a szlovákiai hálózaton keresztül érne Magyarországra, de adott az Ausztrián keresztüli út is.