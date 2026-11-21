Többször foglalkozott vele a Világgazdaság, hogy Magyarország energetikai mozgástere a következő években jelentősen átalakulhat. Miközben Budapest Szerbiával a gáz- és olajellátásban mélyíti együttműködését, a romániai Neptun Deep gázmező révén új forrásból is földgázhoz juthat – erre még részletesen kitérünk a cikkünkben.

Fotó: OMV Petrom

Az S&P Global Energy által közzétett dokumentumból – amit a Reuters idéz – már eddig is sejthető jövőkép és pozíciószerzés rajzolódik ki, mégpedig, hogy Románia a Neptun Deep, ami a Fekete-tenger romániai részén található földgázmező a térség egyik legjelentősebb energetikai beruházása, és amelyből a tervek szerint 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés jelentősen megerősödik, mint exportőr, többek között Ukrajna felé is, és csökkentheti a Görögországon keresztül északra szállított LNG iránti igényt.