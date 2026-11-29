Jelentős politikai nézetkülönbségek miatt megszakította a nemzeti egységkormány megalakításáról szóló tárgyalásokat Gadi Eisenkot és Benjamin Netanjahu vasárnapi, kétórás találkozójukat követően – értesült a Bloomberg az ügyet ismerő forrásoktól.

Benjamin Netanjahu - úgy tűnik kudarcba fullatdak Izraelben a nemzeti egységkormány megalakítását célzó tárgyalások / Fotó: Kobi Wolf

Eisenkot a tel-avivi találkozón közölte Netanjahuval, hogy továbbra is elkötelezett az ellenzéki blokkban lévő partnerei mellett, a hivatalban lévő miniszterelnök azonban csatlakozhat a kormányhoz, miután az megalakult – mondták a névtelenséget kérő források.

A két politikus azt követően ült tárgyalóasztalhoz, hogy

Netanjahu szombaton bejelentette: hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki posztról,

és Eisenkot vezetése alatt vállalni kormányzati szerepet. Ezzel tett egy utolsó kísérletet arra, hogy ne maradjon ki a következő kormánykoalícióból.

Elutasították Netanjahu ajánlatát

Netanjahu szombati bejelentését, miszerint egy Eisenkot vezette kormány hivatali idejének kezdeti szakaszában hajlandó lenne átengedni a hosszú ideje betöltött miniszterelnöki tisztséget, az ellenzéki vezetők többsége elutasítással fogadta.

Kivételt jelentett Naftali Bennett korábbi miniszterelnök, a Beyachad párt vezetője, aki hivatalos és háttércsatornákon keresztül egyaránt egyeztetett Netanjahuval és képviselőivel a nemzeti egységkormány létrehozása érdekében.

Jair Lapid, egy másik korábbi miniszterelnök, aki Bennett pártjával egyesítette politikai erejét, és akinek csoportja a Beyachad tizenkét parlamenti képviselőjének csaknem felét adja, szembefordult Bennett álláspontjával.

Netanjahu ajánlatát

egy szélhámos újabb átlátszó átverésének

nevezte, aki szerinte minden partnerét becsapta és minden megállapodását megszegte.

Eisenkot ugyanakkor Netanjahu ajánlatára reagálva felkérte a miniszterelnök pártját, a Likudot, hogy kezdjenek gyorsított tárgyalásokat. „Ha a Likud valóban készen áll az igazi egységre, akkor hajlandó vagyok a következő 24 órában próbára tenni szándékainak komolyságát” – fogalmazott szombati közleményében.

Ben Caspit politikai kommentátor szombati beszámolója szerint Netanjahu ajánlatának feltétele az volt, hogy Eisenkot csak néhány hónap múlva vegye át a kormány vezetését egy hatalommegosztási megállapodás keretében. A hivatalban lévő miniszterelnök addig egy közelebbről meg nem nevezett „biztonsági ügyet” kívánt volna rendezni. Egy ilyen megállapodás azonban eleve elfogadhatatlan lenne Eisenkot számára.