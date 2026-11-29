Drámai fordulat Izraelben: Netanjahu még a miniszterelnöki széket is átengedné, de így is kicsúszhat a kezéből a hatalom
Jelentős politikai nézetkülönbségek miatt megszakította a nemzeti egységkormány megalakításáról szóló tárgyalásokat Gadi Eisenkot és Benjamin Netanjahu vasárnapi, kétórás találkozójukat követően – értesült a Bloomberg az ügyet ismerő forrásoktól.
Eisenkot a tel-avivi találkozón közölte Netanjahuval, hogy továbbra is elkötelezett az ellenzéki blokkban lévő partnerei mellett, a hivatalban lévő miniszterelnök azonban csatlakozhat a kormányhoz, miután az megalakult – mondták a névtelenséget kérő források.
A két politikus azt követően ült tárgyalóasztalhoz, hogy
Netanjahu szombaton bejelentette: hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki posztról,
és Eisenkot vezetése alatt vállalni kormányzati szerepet. Ezzel tett egy utolsó kísérletet arra, hogy ne maradjon ki a következő kormánykoalícióból.
Elutasították Netanjahu ajánlatát
Netanjahu szombati bejelentését, miszerint egy Eisenkot vezette kormány hivatali idejének kezdeti szakaszában hajlandó lenne átengedni a hosszú ideje betöltött miniszterelnöki tisztséget, az ellenzéki vezetők többsége elutasítással fogadta.
- Kivételt jelentett Naftali Bennett korábbi miniszterelnök, a Beyachad párt vezetője, aki hivatalos és háttércsatornákon keresztül egyaránt egyeztetett Netanjahuval és képviselőivel a nemzeti egységkormány létrehozása érdekében.
- Jair Lapid, egy másik korábbi miniszterelnök, aki Bennett pártjával egyesítette politikai erejét, és akinek csoportja a Beyachad tizenkét parlamenti képviselőjének csaknem felét adja, szembefordult Bennett álláspontjával.
Netanjahu ajánlatát
egy szélhámos újabb átlátszó átverésének
nevezte, aki szerinte minden partnerét becsapta és minden megállapodását megszegte.
Eisenkot ugyanakkor Netanjahu ajánlatára reagálva felkérte a miniszterelnök pártját, a Likudot, hogy kezdjenek gyorsított tárgyalásokat. „Ha a Likud valóban készen áll az igazi egységre, akkor hajlandó vagyok a következő 24 órában próbára tenni szándékainak komolyságát” – fogalmazott szombati közleményében.
Ben Caspit politikai kommentátor szombati beszámolója szerint Netanjahu ajánlatának feltétele az volt, hogy Eisenkot csak néhány hónap múlva vegye át a kormány vezetését egy hatalommegosztási megállapodás keretében. A hivatalban lévő miniszterelnök addig egy közelebbről meg nem nevezett „biztonsági ügyet” kívánt volna rendezni. Egy ilyen megállapodás azonban eleve elfogadhatatlan lenne Eisenkot számára.
Irán miatt is összecsaphatnak
Netanjahu újabb Irán elleni csapásokat szorgalmaz, és a beszámolók szerint Donald Trump amerikai elnököt is arra próbálja rávenni, hogy közösen indítsanak támadást Teherán nukleáris programjának további felszámolása érdekében. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter a múlt héten izraeli újságíróknak tartott tájékoztatóján azzal is megvádolta Iránt, hogy vegyi fegyverek, valamint Európa elérésére alkalmas ballisztikus rakéták kifejlesztésére törekszik.
Eisenkot, aki az elmúlt hetekben biztonsági tájékoztatón vett részt Netanjahuval, többször is kijelentette, hogy bár Irán továbbra is fenyegetést jelent,
nincs tudomása olyan sürgető körülményről, amely indokolná az iszlám köztársaság elleni támadást az új kormány megalakulása előtt.
Az egységkormányról szóló tárgyalások további akadályokba is ütköztek volna. Ezek közé tartozik az ellenzék követelése, hogy állami vizsgálóbizottságot hozzanak létre a Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadásainak kivizsgálására. Netanjahu három éve ellenzi ezt.
Eisenkotot szorítja az idő
Az Jichák Hercog államfőtől kapott, eredetileg 28 napos kormányalakítási megbízatás december 6-án jár le. Eisenkot arra törekszik, hogy még azelőtt beiktassák az új kormányt, hogy kénytelen lenne kérni a lehetséges kéthetes hosszabbítást, amely az utolsó lehetőséget jelentené számára a koalíció összeállítására.
Netanjahu bejelentéséig Eisenkot jelentős előrelépést ért el egy nélküle megalakuló kormány létrehozásában: Bennett pártjának kivételével az ellenzéki blokk valamennyi pártjával koalíciós megállapodást kötött.
Egy ilyen kormány Bennett csatlakozása esetén 48 ellenzéki képviselőt tömörítene, és potenciálisan csatlakozhatna hozzá az Egyesült Tórajudaizmus (UTJ) nevű ultraortodox párt is. A formáció hosszú ideje Netanjahu szövetségesének számít, azonban csalódott a miniszterelnökben, amiért nem sikerült törvénybe foglalnia az ultraortodox férfiak katonai szolgálat alóli mentességét.
- Az UTJ támogatásával Eisenkot blokkja 55 parlamenti mandátummal rendelkezne, szemben
- a Netanjahu táborában maradt 46 képviselővel.
Eközben Manszúr Abbász, az arab Ra'am párt vezetője szombaton jelezte, hogy terrorszervezetnek tekinti a Hamászt. Ezzel úgy tűnik, teljesítette az Eisenkot által a kormányban való részvételhez szabott négy feltétel közül az utolsót is. Ez megnyithatja az utat a Ra'am koalíciós részvétele vagy külső támogatása előtt, amivel Eisenkot mögött már 63 parlamenti képviselő sorakozhatna fel, meghaladva a 120 fős izraeli parlamentben a többséghez szükséges 61 mandátumot.
Jaakov Aser, az UTJ parlamenti frakcióvezetője szombaton kijelentette, hogy támogatja a nemzeti egység gondolatát, pártja számára azonban továbbra is az ultraortodox vallási iskolák hallgatóinak helyzetét rendező jogszabály elfogadása az elsődleges.
Ezek a hallgatók hosszú ideje mentességet élveznek az izraeli kötelező katonai szolgálat alól.
A helyi médiában felvázolt egyik forgatókönyv szerint Eisenkot akár már ezen vagy a következő héten beiktathatna egy mindössze öt-hat ellenzéki pártvezetőből álló kormányt, miközben folytatná a tárgyalásokat más pártok, köztük a Likud, az UTJ vagy a Ra'am bevonásáról.