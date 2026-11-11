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Nagy a baj: nem kap kőolajat a finomító, amit a Mol meg akar vásárolni – Magyarország adhatja meg a végső megoldást egy új csővezetékkel Szerbiának

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Egyelőre nem okoz fennakadást a szerbiai üzemanyag-ellátásban a JANAF kőolajvezetékén történt baleset. A NIS szerint ugyanis elegendő tartalékkal rendelkezik, és a pančevói finomítóban is a tervezett ütemben zajlik a feldolgozás, miközben továbbra sem tudni, mikor indulhat újra a szállítás.
VG
2026.11.11, 07:51
Frissítve: 2026.11.11, 07:52
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„A NIS folyamatos kapcsolatban áll a JANAF-fal, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kőolajszállítás leállásával kapcsolatos helyzetet. A NIS jelenleg elegendő üzemanyag-tartalékkal rendelkezik, a piacot pedig valamennyi kőolajszármazékból megfelelően ellátják” – közölte a vállalat az N1 portállal a Pančevói Kőolaj-finomító felé irányuló olajszállítás leállása kapcsán.

Janaf, olajvezeték, NIS
A NIS folyamatos kapcsolatban áll a JANAF-fal/Fotó: NurPhoto via AFP

A NIS továbbra is szorosan nyomon követi a helyzet alakulását

A társaság tájékoztatása szerint a jelenlegi körülmények egyelőre nem befolyásolják a finomítóban feldolgozott kőolaj mennyiségét, a termelés a tervezett ütemben zajlik.

„A NIS továbbra is szorosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a piac folyamatos és zavartalan ellátását” 

– tették hozzá.

A JANAF kőolajvezetékén november 6-án történt üzemzavar, amikor munkálatok közben megsérült a Sisak és Slavonski Brod közötti vezetékszakasz. A sérülés következtében kőolaj szivárgott a környezetbe, a JANAF becslése szerint mintegy 500 ezer liter. A JANAF szerdán közölte, hogy a kifolyt olajat teljes egészében összegyűjtötték. A szennyezett kőolajat tartálykocsikkal a JANAF termináljaira szállították, majd visszajuttatták a kőolajvezeték-rendszerbe. A társaság azt is megerősítette, hogy a sérült vezetékszakasznál befejezték a kifolyt olaj összegyűjtését.

„Jelenleg a kőolajvezeték sérülésének helyreállításán, valamint a terület megtisztításán dolgozunk” 

– közölték.

A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a baleset után az érintett szakaszon azonnal leállították a kőolajszállítást, szombaton pedig sikerült lezárni a csővezeték sérülését. A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás.

A horvát vízügyi hatóság tájékoztatása szerint az olaj 

  • mintegy 6000 négyzetméternyi mezőgazdasági területet, valamint 
  • a Masic-patak medrének és partoldalának további 600 négyzetméteres részét szennyezte be.

A patak a száraz időjárás miatt jelenleg víz nélkül van, a szennyezés elsősorban a növényzetet és a talaj felső rétegét érintette.

A hatóság közölte, hogy a vizsgálatok sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekben nem mutattak ki szennyezést. A víz és a levegő minőségét folyamatosan ellenőrzik, a kárelhárítást pedig a környezetvédelmi felügyelőség is figyelemmel kíséri.

A NIS kapujában a magyar olajvállalat

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala („OFAC”) engedélyt adott a Molnak és a Mol Serbia Investment Kft.-nek a NIS a.d. Novi Sad („NIS”) tulajdonrészének esetleges megszerzésével kapcsolatban.

Az engedély lehetővé teszi bizonyos tranzakciók végrehajtását a Mol Serbia Investment Kft. számára történő orosz kibocsátású értékpapírok átruházásával, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban, beleértve bizonyos orosz kormányzati engedélyek megszerzését is. 

Az engedély 2027. február 28-ig érvényes. 

Az engedély nem jogosít fel a NIS-ben fennálló orosz tulajdonrész és kontroll elidegenítését eredményező tranzakció végrehajtására. Bármely ilyen tranzakció végrehajtásához külön engedélyre lenne szükség az OFAC-tól.

Ráadásul októberben megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Magyarországról Szerbiába irányuló kőolajvezeték szerbiai szakasza is, amely a régió egyik legjelentősebb energetikai beruházása. 

A projekt célja − amelyért a pancsovai székhelyű Transnafta vállalat felel − az ellátási útvonalak diverzifikálása és Szerbia hosszú távú energiabiztonságának megerősítése. A kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet még a nyár folyamán nyújtották be.

Az új vezeték lehetővé teszi, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz energiahordozó Magyarországon át Szerbiába is eljusson. A rendszert orosz kőolaj szállítására tervezték. A nyomvonal a Vajdaságon keresztül halad. A beruházás Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya községet, valamint Újvidék városát is érinti.

A Mol-NIS ügylet miatt is fontos lehet a beruházás

Habár az új vezeték 5,5 millió tonna kőolaj szállítására képes, Szerbia éves felhasználása Milun Babic, a Szerbiai Energiaszakértők Szövetségének közgyűlési elnöke szerint mintegy 3,3 millió tonna. Orbán Viktor 2025 végén látogatott Szerbiába azért, hogy energiabiztonságot érintő ügyeket vitasson meg Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A korábbi miniszterelnök akkor jelentette be, hogy kormánydöntés született a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésének felgyorsításáról, így a két ország hálózata hamarosan összeköttetésben lesz. Aleksandar Vucic ezt követően megjegyezte, hogy Szerbia is gőzerővel dolgozik a saját területére eső szakasz építésén.

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