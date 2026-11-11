Nagy a baj: nem kap kőolajat a finomító, amit a Mol meg akar vásárolni – Magyarország adhatja meg a végső megoldást egy új csővezetékkel Szerbiának

„A NIS folyamatos kapcsolatban áll a JANAF-fal, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kőolajszállítás leállásával kapcsolatos helyzetet. A NIS jelenleg elegendő üzemanyag-tartalékkal rendelkezik, a piacot pedig valamennyi kőolajszármazékból megfelelően ellátják” – közölte a vállalat az N1 portállal a Pančevói Kőolaj-finomító felé irányuló olajszállítás leállása kapcsán.

A NIS folyamatos kapcsolatban áll a JANAF-fal/Fotó: NurPhoto via AFP

A NIS továbbra is szorosan nyomon követi a helyzet alakulását

A társaság tájékoztatása szerint a jelenlegi körülmények egyelőre nem befolyásolják a finomítóban feldolgozott kőolaj mennyiségét, a termelés a tervezett ütemben zajlik.

„A NIS továbbra is szorosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a piac folyamatos és zavartalan ellátását”

– tették hozzá.

A JANAF kőolajvezetékén november 6-án történt üzemzavar, amikor munkálatok közben megsérült a Sisak és Slavonski Brod közötti vezetékszakasz. A sérülés következtében kőolaj szivárgott a környezetbe, a JANAF becslése szerint mintegy 500 ezer liter. A JANAF szerdán közölte, hogy a kifolyt olajat teljes egészében összegyűjtötték. A szennyezett kőolajat tartálykocsikkal a JANAF termináljaira szállították, majd visszajuttatták a kőolajvezeték-rendszerbe. A társaság azt is megerősítette, hogy a sérült vezetékszakasznál befejezték a kifolyt olaj összegyűjtését.

„Jelenleg a kőolajvezeték sérülésének helyreállításán, valamint a terület megtisztításán dolgozunk”

– közölték.

A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a baleset után az érintett szakaszon azonnal leállították a kőolajszállítást, szombaton pedig sikerült lezárni a csővezeték sérülését. A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás.

A horvát vízügyi hatóság tájékoztatása szerint az olaj

mintegy 6000 négyzetméternyi mezőgazdasági területet, valamint

a Masic-patak medrének és partoldalának további 600 négyzetméteres részét szennyezte be.

A patak a száraz időjárás miatt jelenleg víz nélkül van, a szennyezés elsősorban a növényzetet és a talaj felső rétegét érintette.