Nagy a baj: nem kap kőolajat a finomító, amit a Mol meg akar vásárolni – Magyarország adhatja meg a végső megoldást egy új csővezetékkel Szerbiának
„A NIS folyamatos kapcsolatban áll a JANAF-fal, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kőolajszállítás leállásával kapcsolatos helyzetet. A NIS jelenleg elegendő üzemanyag-tartalékkal rendelkezik, a piacot pedig valamennyi kőolajszármazékból megfelelően ellátják” – közölte a vállalat az N1 portállal a Pančevói Kőolaj-finomító felé irányuló olajszállítás leállása kapcsán.
A NIS továbbra is szorosan nyomon követi a helyzet alakulását
A társaság tájékoztatása szerint a jelenlegi körülmények egyelőre nem befolyásolják a finomítóban feldolgozott kőolaj mennyiségét, a termelés a tervezett ütemben zajlik.
„A NIS továbbra is szorosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a piac folyamatos és zavartalan ellátását”
– tették hozzá.
A JANAF kőolajvezetékén november 6-án történt üzemzavar, amikor munkálatok közben megsérült a Sisak és Slavonski Brod közötti vezetékszakasz. A sérülés következtében kőolaj szivárgott a környezetbe, a JANAF becslése szerint mintegy 500 ezer liter. A JANAF szerdán közölte, hogy a kifolyt olajat teljes egészében összegyűjtötték. A szennyezett kőolajat tartálykocsikkal a JANAF termináljaira szállították, majd visszajuttatták a kőolajvezeték-rendszerbe. A társaság azt is megerősítette, hogy a sérült vezetékszakasznál befejezték a kifolyt olaj összegyűjtését.
„Jelenleg a kőolajvezeték sérülésének helyreállításán, valamint a terület megtisztításán dolgozunk”
– közölték.
A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a baleset után az érintett szakaszon azonnal leállították a kőolajszállítást, szombaton pedig sikerült lezárni a csővezeték sérülését. A Janaf egyelőre nem közölte, mikor indulhat újra a szállítás.
A horvát vízügyi hatóság tájékoztatása szerint az olaj
- mintegy 6000 négyzetméternyi mezőgazdasági területet, valamint
- a Masic-patak medrének és partoldalának további 600 négyzetméteres részét szennyezte be.
A patak a száraz időjárás miatt jelenleg víz nélkül van, a szennyezés elsősorban a növényzetet és a talaj felső rétegét érintette.
A hatóság közölte, hogy a vizsgálatok sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekben nem mutattak ki szennyezést. A víz és a levegő minőségét folyamatosan ellenőrzik, a kárelhárítást pedig a környezetvédelmi felügyelőség is figyelemmel kíséri.
A NIS kapujában a magyar olajvállalat
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala („OFAC”) engedélyt adott a Molnak és a Mol Serbia Investment Kft.-nek a NIS a.d. Novi Sad („NIS”) tulajdonrészének esetleges megszerzésével kapcsolatban.
Az engedély lehetővé teszi bizonyos tranzakciók végrehajtását a Mol Serbia Investment Kft. számára történő orosz kibocsátású értékpapírok átruházásával, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban, beleértve bizonyos orosz kormányzati engedélyek megszerzését is.
Az engedély 2027. február 28-ig érvényes.
Az engedély nem jogosít fel a NIS-ben fennálló orosz tulajdonrész és kontroll elidegenítését eredményező tranzakció végrehajtására. Bármely ilyen tranzakció végrehajtásához külön engedélyre lenne szükség az OFAC-tól.
Ráadásul októberben megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Magyarországról Szerbiába irányuló kőolajvezeték szerbiai szakasza is, amely a régió egyik legjelentősebb energetikai beruházása.
A projekt célja − amelyért a pancsovai székhelyű Transnafta vállalat felel − az ellátási útvonalak diverzifikálása és Szerbia hosszú távú energiabiztonságának megerősítése. A kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet még a nyár folyamán nyújtották be.
Az új vezeték lehetővé teszi, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz energiahordozó Magyarországon át Szerbiába is eljusson. A rendszert orosz kőolaj szállítására tervezték. A nyomvonal a Vajdaságon keresztül halad. A beruházás Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya községet, valamint Újvidék városát is érinti.
A Mol-NIS ügylet miatt is fontos lehet a beruházás
Habár az új vezeték 5,5 millió tonna kőolaj szállítására képes, Szerbia éves felhasználása Milun Babic, a Szerbiai Energiaszakértők Szövetségének közgyűlési elnöke szerint mintegy 3,3 millió tonna. Orbán Viktor 2025 végén látogatott Szerbiába azért, hogy energiabiztonságot érintő ügyeket vitasson meg Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A korábbi miniszterelnök akkor jelentette be, hogy kormánydöntés született a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésének felgyorsításáról, így a két ország hálózata hamarosan összeköttetésben lesz. Aleksandar Vucic ezt követően megjegyezte, hogy Szerbia is gőzerővel dolgozik a saját területére eső szakasz építésén.