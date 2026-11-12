Janaf-baleset: Bajba kerül Szerbia, nem kap elég olajat a NIS finomítója, bármikor felfüggesztheti a termelést

A pancsovai finomító csökkentette az olajszármazékok termelésének mennyiségét. Teljes leállásra készül amiatt, hogy megszakadt a Janaf társaság vezetékén várt kőolaj szállítása – értesült nem hivatalos forrásból a szerbiai N1. A finomító a NIS olajtársaság tulajdona.

Bajban a NIS, nem érkezik az olaj a pancsovai finomítóba/Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Rossz hírt kapott a NIS vezetése

Az N1 portál úgy tudja, hogy a gyártás bármikor teljesen leállhat. Erre amiatt kerülhet sor, hogy a finomító vezetése nemrég arról értesült, hogy december eleje előtt aligha számíthat kőolajra a Janafon. Körülbelül addig tart ugyanis a megsérült vezeték javítása. Az N1 megkérdezte a NIS-t a továbiakról, amely azt válaszolta, hogy folyamatosan kapcsolatban van az illetékes állami hatóságokkal és a Janaf képviselőivel, a finomító munkáját pedig a partnereitől kapott információkhoz igazítja.

Ugyanakkor a NIS benzinkútjai üzemanyagellátása minden típusú üzemanyag esetében megfelelő, továbbá a vállalat elegendő olajszármazék-készlettel rendelkezik. Partnereivel együttműködve őrzi meg az ellátás stabilitását továbbiakban.

A Janaf november 6. óta nem szállít nyersolajat, miután baleset történt a Sziszék-Slavonski Brod szakaszon lévő csővezetéken. Ekkor 500 ezer liter olaj szivárgott ki. A Janaf november 9-én azt válaszolta az N1-nek, hogy a kiömlött olajat a kár helyszínén összegyűjtötték, tartálykocsikkal a Janaf termináljaiba szállították, majd visszavezették az olajvezeték-rendszerbe.

Eelengedhetetlen a több irányú betáplálás

A pancsovai finomító működése azért került veszélybe, mert az ellátása egyetlen kőolajvezeték működésén múlik. E kockázatra Bacsa György, a Mol csoport stratégiai igazgatója már közvetlenül a vezeték sérülése után rámutatott a lengyel TVP Worldnek adott nyilatkozatában. Az eset ugyan a magyarországi ellátást nem befolyásolta, de ismét ráirányította a figyelmet arra, miért kulcsfontosságú a kőolajszállítási útvonalak diverzifikációja és a többirányú ellátás. Mint Bacsa György hangsúlyozta, Magyarországnak és Szlovákiának egyaránt fontos a keleti és a déli kőolajszállítási útvonal fenntartása, hiszen az ellátásbiztonság nem alapulhat egyetlen vezetéken.