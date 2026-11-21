Nvidia: brutális összeomlás, 1400 milliárd dollár égett el, a riválisok már a chipóriás bukásából profitálnának - mutatjuk a nyerteseket és a veszteseket
Az elmúlt hét zűrzavaros eseményei után egyre világosabban kirajzolódik, kik lehetnek a nyertesei és a vesztesei Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója váratlan távozásának.
A nyertesek azok a chipgyártók lehetnek, amelyek az adatközpontok megrendeléseiért versenyeznek az Nvidiával. A vesztesek közé viszont gyakorlatilag minden más, mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetés besorolható.
Miközben próbáljuk azonosítani a nyerteseket és a veszteseket, többnyire csak veszteseket találunk
– mondta Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management elnöke. „A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények már a mostani hatalmas botrány előtt is esésben voltak.”
Szabadesésben az Nvidia papírjai
Az Nvidia részvényei október vége óta több mint 29 százalékot veszítettek értékükből. Ekkor került nyilvánosságra, hogy Huang viszonyt folytatott egy nővel, akit azzal gyanúsítanak, hogy Kínának kémkedett. A hír következtében néhány hét alatt 1400 milliárd dollárnyi tőzsdei érték tűnt el a vállalatból.
Az Nvidia azonban korántsem az egyetlen cég, amely súlyos veszteségeket szenvedett el. A mesterségesintelligencia-infrastruktúrát szolgáltatásként kínáló, úgynevezett neocloud-szolgáltatók közül
- a Nebius Group és az Iren részvényei több mint 35 százalékot zuhantak ugyanebben az időszakban.
- A CoreWeave, amelynek 2025-ös tőzsdei bevezetését az Nvidia is támogatta, 18 százalékot veszített értékéből.
- Az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjeit használó adatközpontok számára berendezéseket szállító Dell Technologies és Vertiv Holdings részvényei több mint 20 százalékkal estek.
- A memóriaipari vállalatok sem úszták meg a visszaesést. A Sandisk részvényei novemberben 34 százalékkal, a Western Digital papírjai pedig 19 százalékkal értékelődtek le.
Már a botrány előtt is gyülekeztek a viharfelhők
Valójában ezek a részvények legalább a harmadik negyedév kezdete óta nyomás alatt állnak.
A befektetők ugyanis egyre inkább megkérdőjelezik, hogy hosszú távon fenntartható-e az a több száz milliárd dolláros beruházási hullám, amely a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítését szolgálja.
Az amerikai félidős választások tovább fokozták az aggodalmakat. Számos olyan jelölt aratott győzelmet, aki ellenzi az adatközpontok terjeszkedését, ami újabb kétségeket ébresztett az ágazat növekedési ütemével kapcsolatban. Ennek következtében a mesterséges intelligenciához kötődő vállalatok részvényei meredek esésbe kezdtek. Még az Anthropic csütörtöki, történelmi jelentőségű tőzsdei bevezetése sem tudott emelkedést kiváltani a technológiai szektorban.
Az iparág jövőjével kapcsolatos félelmeket azonban igazán Jensen Huang távozása erősítette fel. A világ legnagyobb chipgyártójának éléről ugyanis a mesterséges intelligencia egyik legismertebb arca és legbefolyásosabb támogatója távozott.
Az Nvidia riválisai profitálhatnak a botrányból
Az Nvidia nehézségei közepette ugyanakkor már látható, mely vállalatok kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe.
- A rivális chipgyártó Broadcom részvényei például 6 százalékkal emelkedtek novemberben.
- Az Advanced Micro Devices (AMD) árfolyama szintén felfelé tartott egészen csütörtökig, amikor egy shortolásra építő befektetési jelentés nyomás alá helyezte a részvényt. A jelentés az AMD kínai kitettségével kapcsolatos kockázatokra hívta fel a figyelmet.
Elemzők szerint az AMD Instinct elnevezésű chipjeinek piaci részesedése várhatóan emelkedik az Nvidia lapkái rovására. A rivális Marvell Technology szintén növelheti piaci részesedését, bár részvényei eddig nem emelkedtek olyan mértékben, mint egyes versenytársaié.
Dec Mullarkey, az SLC Management ügyvezető igazgatója szerint a különböző típusú chipeket gyártó Arm Holdings és Cerebras Systems is profitálhat a helyzetből, igaz, kisebb mértékben.
A CoreWeave szerint az együttműködés túlmutat Jensen Huang személyén
A CoreWeave hangsúlyozta, hogy az Nvidiával fenntartott kapcsolata jóval túlmutat Jensen Huang személyén.
Az Nvidia rendkívül fontos támogatója volt a mesterségesintelligencia-ökoszisztémának. Segített megértetni az emberekkel a technológia lehetőségeit, és lendületet adott az egész iparágnak
– közölte a vállalat képviselője.
Hozzátette, hogy a CoreWeave és az Nvidia kapcsolata nem egyetlen személyen múlik, mivel a két szervezet között mélyreható mérnöki és technológiai együttműködés alakult ki. Az Nvidia problémái által érintett többi vállalat vagy nem kívánt nyilatkozni, vagy nem válaszolt a megkeresésekre.
Az Nvidia erős eredményei sem nyugtatták meg a befektetőket
Az Nvidia kedden közzétett negyedéves eredményei sem tudták érdemben csillapítani a Jensen Huang távozásának következményeivel kapcsolatos aggodalmakat. A vállalat alapvető pénzügyi mutatói továbbra is kedvezőek.
- Ráadásul megemelte a következő évre vonatkozó árbevételi előrejelzését,
- további 150 milliárd dollárral bővítette részvény-visszavásárlási programját, és
- bejelentette, hogy javítani kívánja hozzáférését a kritikus fontosságú beszállítói erőforrásokhoz.
A befektetők számára azonban talán ennél is fontosabb volt, hogy az Nvidia vezetése igyekezett eloszlatni a Jensen Huang esetleges visszatérésével kapcsolatos találgatásokat.
Ez kedvezőtlen fejleménynek számított azoknak a vállalatoknak, amelyek az elmúlt években jelentős előnyökhöz jutottak a Huang vezetése alatt megkötött, több száz milliárd dollár értékű Nvidia-megállapodások révén.
Colette Kress, az Nvidia ideiglenes vezérigazgatója olyan kifejezésekkel jellemezte a vállalat jövőbeni befektetési politikáját, mint a „fegyelmezett” és a „szigorú”. Ezzel arra utalt, hogy az Nvidia a jövőben jóval alaposabban vizsgálja majd meg a mesterségesintelligencia-ellátási lánc különböző szereplőibe irányuló beruházásait.
Az Nvidia a mesterségesintelligencia-ökoszisztéma központi bankjaként működött
– mondta Mullarkey.
Hozzátette: ha a vállalat visszafogja a finanszírozást, az különösen az induló vállalkozásokat és a neocloud-szolgáltatókat érintheti érzékenyen, mivel ezek nagymértékben támaszkodtak az Nvidia támogatására.
Az egész mesterségesintelligencia-piac veszélybe kerülhet
A Wall Street most elsősorban arra kíváncsi, hogy az Nvidia mikor választ új vezérigazgatót. Bár a döntés időpontja egyelőre bizonytalan, nem valószínű, hogy a közeljövőben sor kerül rá. Ez a bizonytalanság az egész mesterségesintelligencia-befektetési hullámot veszélybe sodorhatja. "A befektetők mindig úgy gondolták, hogy Jensen Huang képes gyorsan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez, és ezt évtizedeken keresztül bizonyította is” – mondta Mullarkey. „Ezt a bizalmat az új vezetésnek ismét fel kell építenie, ami időbe telik.”