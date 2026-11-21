Az elmúlt hét zűrzavaros eseményei után egyre világosabban kirajzolódik, kik lehetnek a nyertesei és a vesztesei Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója váratlan távozásának.

Jensen Huang, az Nvidia bukott vezérigazgatója - magával rántja a teljes mesterséges intelligencia szektort? / Fotó: AFP

A nyertesek azok a chipgyártók lehetnek, amelyek az adatközpontok megrendeléseiért versenyeznek az Nvidiával. A vesztesek közé viszont gyakorlatilag minden más, mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetés besorolható.

Miközben próbáljuk azonosítani a nyerteseket és a veszteseket, többnyire csak veszteseket találunk

– mondta Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management elnöke. „A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények már a mostani hatalmas botrány előtt is esésben voltak.”

Szabadesésben az Nvidia papírjai

Az Nvidia részvényei október vége óta több mint 29 százalékot veszítettek értékükből. Ekkor került nyilvánosságra, hogy Huang viszonyt folytatott egy nővel, akit azzal gyanúsítanak, hogy Kínának kémkedett. A hír következtében néhány hét alatt 1400 milliárd dollárnyi tőzsdei érték tűnt el a vállalatból.

Az Nvidia azonban korántsem az egyetlen cég, amely súlyos veszteségeket szenvedett el. A mesterségesintelligencia-infrastruktúrát szolgáltatásként kínáló, úgynevezett neocloud-szolgáltatók közül

a Nebius Group és az Iren részvényei több mint 35 százalékot zuhantak ugyanebben az időszakban.

A CoreWeave, amelynek 2025-ös tőzsdei bevezetését az Nvidia is támogatta, 18 százalékot veszített értékéből.

Az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjeit használó adatközpontok számára berendezéseket szállító Dell Technologies és Vertiv Holdings részvényei több mint 20 százalékkal estek.

A memóriaipari vállalatok sem úszták meg a visszaesést. A Sandisk részvényei novemberben 34 százalékkal, a Western Digital papírjai pedig 19 százalékkal értékelődtek le.

Már a botrány előtt is gyülekeztek a viharfelhők

Valójában ezek a részvények legalább a harmadik negyedév kezdete óta nyomás alatt állnak.

A befektetők ugyanis egyre inkább megkérdőjelezik, hogy hosszú távon fenntartható-e az a több száz milliárd dolláros beruházási hullám, amely a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítését szolgálja.

Az amerikai félidős választások tovább fokozták az aggodalmakat. Számos olyan jelölt aratott győzelmet, aki ellenzi az adatközpontok terjeszkedését, ami újabb kétségeket ébresztett az ágazat növekedési ütemével kapcsolatban. Ennek következtében a mesterséges intelligenciához kötődő vállalatok részvényei meredek esésbe kezdtek. Még az Anthropic csütörtöki, történelmi jelentőségű tőzsdei bevezetése sem tudott emelkedést kiváltani a technológiai szektorban.