Az Nvidia, a világ legfontosabb mesterségesintelligencia-chipgyártója gyorsjelentése talán az elképzelhető legkülönösebb időpontban érkezik. A vállalat kedden, az amerikai tőzsdezárást követően tette közzé eredményeit, ám a Wall Street figyelmének középpontjában aligha a legutóbbi negyedév teljesítménye áll. A befektetőket sokkal inkább a cég hosszú távú kilátásai foglalkoztatják, miután a múlt héten menesztették Jensen Huang vezérigazgatót.

Az Nvidia székházat - az erős eredmények sem feltétlenül mentik meg az árfolyamot / Fotó: David Paul Morris

A piac egésze szempontjából rendkívül fontos, hogy az Nvidia továbbra is jól teljesítsen, de a vállalat részvényére így is komoly teher nehezedik

– mondta Zed Francis, a chicagói Convexitas befektetési tanácsadó cég befektetési igazgatója. „Amíg nem látunk tisztábban ebben az ügyben, a részvénynek nagyon nehéz lesz új csúcsokat elérnie” - tette hozzá.

Huang visszatérne

Az Nvidia részvényei több mint 10 százalékot veszítettek értékükből november 8. óta, amikor Huang nyilvánosságra hozta, hogy romantikus kapcsolatban állt egy nővel, akit azzal gyanúsítanak, hogy Kínának kémkedett. Azóta további házasságon kívüli kapcsolatokkal is megvádolták, a gyanú szerint egy közvetlen alárendeltjével is folytatott viszonyt.

A társaság igazgatótanácsa csütörtökön menesztette Huangot, és ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgatót nevezte ki a helyére. Huang kedden a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában közölte, hogy hajlandó lenne visszatérni a vezérigazgatói posztra, amennyiben az Nvidia igazgatótanácsa ezt szeretné. A testület azonban jelenleg nem mérlegeli ezt a lehetőséget.

Huang abba is beleegyezett, hogy a jövő hónapban tájékoztatást adjon az amerikai kongresszusnak a feltételezett kínai kémmel fenntartott kapcsolatáról.

Az Nvidia részvényei kedden a délutáni kereskedésben 1,3 százalékos mínuszban álltak, miután korábban 3,7 százalékot is estek. Az árfolyam akkor kezdte ledolgozni veszteségeit, amikor Huang visszatérésről szóló nyilatkozata eljutott a befektetőkhöz.

Az Nvidia árfolyama azonban már a vezérigazgató menesztése előtt is nyomás alatt állt, mivel a befektetők egyre inkább aggódnak a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított több ezermilliárd dolláros beruházások megtérülése miatt. Az Nvidia, amelynek chipjei kulcsszerepet játszanak az infrastruktúra kiépítésében, a cég az óriási költekezés egyik legnagyobb haszonélvezője.