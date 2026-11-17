Botrányok ide vagy oda, az Nvidia olyat húzott, amire még a Wall Street sem számított – de a vezérigazgató bukása után komoly veszélyek leselkednek a chipóriásra
Az Nvidia, a világ legfontosabb mesterségesintelligencia-chipgyártója gyorsjelentése talán az elképzelhető legkülönösebb időpontban érkezik. A vállalat kedden, az amerikai tőzsdezárást követően tette közzé eredményeit, ám a Wall Street figyelmének középpontjában aligha a legutóbbi negyedév teljesítménye áll. A befektetőket sokkal inkább a cég hosszú távú kilátásai foglalkoztatják, miután a múlt héten menesztették Jensen Huang vezérigazgatót.
A piac egésze szempontjából rendkívül fontos, hogy az Nvidia továbbra is jól teljesítsen, de a vállalat részvényére így is komoly teher nehezedik
– mondta Zed Francis, a chicagói Convexitas befektetési tanácsadó cég befektetési igazgatója. „Amíg nem látunk tisztábban ebben az ügyben, a részvénynek nagyon nehéz lesz új csúcsokat elérnie” - tette hozzá.
Huang visszatérne
Az Nvidia részvényei több mint 10 százalékot veszítettek értékükből november 8. óta, amikor Huang nyilvánosságra hozta, hogy romantikus kapcsolatban állt egy nővel, akit azzal gyanúsítanak, hogy Kínának kémkedett. Azóta további házasságon kívüli kapcsolatokkal is megvádolták, a gyanú szerint egy közvetlen alárendeltjével is folytatott viszonyt.
A társaság igazgatótanácsa csütörtökön menesztette Huangot, és ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgatót nevezte ki a helyére. Huang kedden a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában közölte, hogy hajlandó lenne visszatérni a vezérigazgatói posztra, amennyiben az Nvidia igazgatótanácsa ezt szeretné. A testület azonban jelenleg nem mérlegeli ezt a lehetőséget.
Huang abba is beleegyezett, hogy a jövő hónapban tájékoztatást adjon az amerikai kongresszusnak a feltételezett kínai kémmel fenntartott kapcsolatáról.
Az Nvidia részvényei kedden a délutáni kereskedésben 1,3 százalékos mínuszban álltak, miután korábban 3,7 százalékot is estek. Az árfolyam akkor kezdte ledolgozni veszteségeit, amikor Huang visszatérésről szóló nyilatkozata eljutott a befektetőkhöz.
Az Nvidia árfolyama azonban már a vezérigazgató menesztése előtt is nyomás alatt állt, mivel a befektetők egyre inkább aggódnak a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított több ezermilliárd dolláros beruházások megtérülése miatt. Az Nvidia, amelynek chipjei kulcsszerepet játszanak az infrastruktúra kiépítésében, a cég az óriási költekezés egyik legnagyobb haszonélvezője.
- A vállalat részvénye októberben 10 százalékot esett, ami közel egy éve a legrosszabb havi teljesítményének számított.
- Az október 6-án elért csúcshoz képest pedig már 35 százalékot zuhant, amivel mintegy 2000 milliárd dollárnyi tőzsdei érték semmisült meg.
Októberi csúcsa óta 2000 milliárd dollárt veszített értékéből az Nvidia
A részvény kissé túladottnak tűnik, és mintha készen állna egy felpattanásra, de szerintem minden emelkedést eladási hullám követ majd, hacsak nem sikerül egy kivételes képességű vezérigazgatót találniuk
– mondta Tom Hayes, a több mint egymilliárd dollárnyi vagyont kezelő Great Hill Capital elnöke, akinek cége nem rendelkezik Nvidia-részvényekkel.
„Túl sok a megoldatlan probléma, és ez nem olyasmi, ami 24 óra alatt rendeződhet pusztán attól, hogy az ideiglenes vezérigazgató mond néhány megnyugtató szót - tette hozzá.”
Jelenleg szinte az egyetlen biztosnak tűnő előrejelzés az, hogy a részvény árfolyama továbbra is jelentős ingadozásokat mutat majd. A Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint az opciós piac a gyorsjelentést követően mindkét irányban mintegy 8 százalékos árfolyam-elmozdulást áraz.
Eközben olyan jelentős befektetők, mint Elon Musk, Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója, valamint Gavin Baker, az Atreides Management képviselője, nyílt levelet írtak alá , amelyben Huang visszahelyezésére szólítják fel az igazgatótanácsot. A kezdeményezés hétfőn Donald Trump amerikai elnök támogatását is elnyerte. A Washington Post által áttekintett vagyonnyilatkozatok szerint Trump augusztus végén akár 62 millió dollár értékű Nvidia-részvénnyel is rendelkezhetett.
Aligha meglepő, hogy az Nvidia részvényesei szeretnék ismét Huangot látni a vállalat élén.
A cégalapító vezetése alatt az Nvidia részvénye több mint 700 ezer (!) százalékos hozamot ért el a társaság 33 évvel ezelőtti megalapítása óta.
A Wall Street ugyanakkor kételkedik abban, hogy Huang valóban visszatérhet. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ráadásul ebben a kérdésben láthatóan nem ért egyet Trumppal. Bessent drasztikus vezetői átalakítást sürgetett, és felszólította a vállalatot, hogy tisztázza, mennyiben tartotta be az értékes mesterségesintelligencia-chipjeire vonatkozó exportkorlátozásokat.
Az erős eredmények sem feltétlenül mentik meg az árfolyamot
Az Nvidia a Wall Street várakozásait meghaladó árbevételi előrejelzést tett közzé, jelezve, hogy a kereslet Jensen Huang vezérigazgató viharos távozása után is erős maradt. A vállalat keddi közleménye szerint
- a negyedik pénzügyi negyedévben 130 milliárd dolláros árbevételre számít, 3 százalékos pozitív vagy negatív eltéréssel.
- Az elemzők átlagosan 125,3 milliárd dollárt vártak.
- A bruttó árrés – vagyis az árbevétel termelési költségek levonása után fennmaradó hányada – várhatóan 71,5 százalék körül alakul a negyedévben.
Az előrejelzés arra utal, hogy az Nvidia továbbra is profitálhat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó számítási kapacitások iránti kereslet robbanásszerű növekedéséből, még akkor is, ha a vállalat körüli nehézségek egyre sokasodnak.
A kedvező számok némi megnyugvást hoztak a befektetőknek, akik az elmúlt hetekben jelentős eladási hullámot indítottak el a részvény piacán.
Az Nvidia árfolyama a gyorsjelentés közzétételét követően mintegy 2 százalékkal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
Egy átlagos évben ez stabilizáló hatással lehetne egy meredeken zuhanó részvény árfolyamára. Csakhogy az idei év minden, csak nem átlagos.
A nagyobb összefüggéseket érintő aggodalmakra ez a gyorsjelentés nem adhat választ
– mondta Patrick Moorhead, a Moor Insights & Strategy technológiai kutatócég vezérigazgatója és vezető elemzője. A vállalat ügyfelei között az Nvidia és más chipgyártók is megtalálhatók. „Vannak helyzetek, amikor a múltbeli teljesítményből következtetni lehet a jövőre, de most nem ez a helyzet.”
A befektetők leginkább arra kíváncsiak, milyen tervei vannak a vállalat vezetésének a következő időszakra. Az Nvidia sikerének jelentős része személyesen Huanghoz kötődött, ezért a piac mindenekelőtt azt szeretné tudni, milyen irányba halad tovább a társaság. A történtek frissessége miatt azonban erre jelenleg valószínűleg senki sem tud biztos választ adni.
„Mindössze nagyjából tíz nap telt el azóta, hogy kirobbant az ügy” – mondta Jim Awad, az Nvidia-részvényekkel rendelkező Clearstead Advisors vezető ügyvezető igazgatója. „Nem hiszem, hogy bárkinek lett volna ideje olyan érdemi intézkedéseket kidolgozni és végrehajtani, amelyek számottevően befolyásolhatnák a részvény árfolyamát” - tette hozzá.
Awad szerint ezért a papír továbbra is nyomás alatt maradhat, amíg nem tisztázódik a vállalat stratégiai iránya, a következő vezető személye, valamint az, hogy az új vezérigazgató változtat-e a cég működésén, finanszírozási gyakorlatán, mérlegének felhasználásán és vállalt kötelezettségeinek finanszírozásán.
2013 óta nem volt ilyen olcsó az Nvidia részvénye
Magával a gyorsjelentéssel kapcsolatban talán az adja a legnagyobb okot az aggodalomra, hogy
a januárban záruló 2027-es pénzügyi év várhatóan az Nvidia növekedésének rövid távú csúcspontját jelenti majd.
Az elemzők előrejelzései szerint a vállalat árbevételének és nyereségének növekedési üteme a következő három pénzügyi év mindegyikében jelentősen lassulhat.
„Ha valaki a félvezetőiparba szeretne befektetni, vajon jelenleg az Nvidia állna a listája első helyén?” – tette fel a költői kérdést John Mowrey, az NFJ Investment Group befektetési igazgatója. „Más chipgyártók részvényei is olcsók, és vannak közöttük olyanok, amelyeknél a nyereségnövekedés üteme még gyorsul is.”
Az Nvidia részvényei valóban olcsónak tűnnek. A papírok a következő 12 hónapra becsült nyereség kevesebb mint 11-szeresén forognak, ami 2013 óta a legalacsonyabb előretekintő árfolyam/nyereség mutató (P/E-ráta).
Ezzel az Nvidia a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index második legolcsóbb részvénye a Micron Technology után. Az alacsony értékeltség részben annak köszönhető, hogy az elemzők egyelőre nem csökkentették jelentős mértékben az Nvidia következő évekre vonatkozó árbevételi és nettónyereség-előrejelzéseit. Legalábbis egyelőre.
„Ha az elemzők bármilyen okból elkezdik lefelé módosítani az előrejelzéseiket, az újabb problémákat vet fel” – mondta Mowrey, aki mintegy ötmilliárd dollárnyi vagyont kezel, de nem rendelkezik Nvidia-részvényekkel.
„A jelenlegi értékeltséget nehéz figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor a bizonytalanság mértéke miatt veszélyes lenne kijelenteni, hogy milyen árfolyam/nyereség szorzó mellett számít igazán vonzónak a részvény.”