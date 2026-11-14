Szex- és kémbotrány után újabb háború robbanhat ki: az Nvidia vezérének bukása Kínát is megrázhatja

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának bukásával az amerikai chipkorlátozások egyik legbefolyásosabb ellenzője távozott a technológiai iparágból. Ez újabb összecsapáshoz vezethet Washington és Peking között, miközben a szigorítások felgyorsíthatják Kína törekvését arra, hogy önellátóvá váljon a félvezetőgyártásban.

Az Nvidia vezérének bukása mindent megváltoztathat / Fotó: Bridget Bennett

Huang csütörtöki távozása megkönnyítheti az amerikai törvényhozók és a kereskedelmi minisztérium számára, hogy megakadályozzák Kína hozzáférését a fejlett számítási kapacitásokhoz, beleértve a csempészet és más kerülőutak révén megszerzett technológiákat is.

Ha az intézkedések életbe lépnek, Peking válaszlépéseket tehet, ami veszélybe sodorhatja a Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóin kialakított törékeny kereskedelmi fegyverszünetet.

A két ország mesterségesintelligencia-technológiai ökoszisztémája még inkább eltávolodik egymástól

– mondta Kevin Xu technológiai befektető, az amerikai Interconnected Capital alapítója. Hozzátette, hogy az amerikai chipekhez való távoli hozzáférés megakadályozását, valamint a szövetséges országok chipgyártó berendezéseinek korlátozását célzó törvényjavaslatok elfogadása szerinte már szinte biztosra vehető.

Kína akár profitálhat is az amerikai szigorításokból

Az Nvidia vezetése körüli felfordulás újabb bizonytalanságot hozott az amerikai–kínai technológiai versengésbe. A szigorúbb amerikai korlátozások

rövid távon komoly nehézségeket okozhatnak a kínai mesterségesintelligencia-fejlesztőknek,

hosszabb távon azonban jelentősen felgyorsíthatják Peking törekvését egy önellátó chipipar kiépítésére.

Wu Xinbo, a sanghaji Fudan Egyetem Amerikai Tanulmányok Központjának igazgatója szerint a további exportkorlátozások végső soron olyan kínai vállalatokat erősíthetnek meg, mint a Huawei Technologies. A szigorítások ugyanis időt és ösztönzést adhatnak a kínai cégeknek a technológiai lemaradás ledolgozására, miközben az amerikai beszállítók fokozatosan kiszorulhatnak a kínai piacról.

Ha elegendő időnk van, fel tudunk zárkózni. Könnyen lehet, hogy három év múlva az Egyesült Államok nagyon megbánja, amit ezen a területen tett

– fogalmazott.