Szex- és kémbotrány után újabb háború robbanhat ki: az Nvidia vezérének bukása Kínát is megrázhatja
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának bukásával az amerikai chipkorlátozások egyik legbefolyásosabb ellenzője távozott a technológiai iparágból. Ez újabb összecsapáshoz vezethet Washington és Peking között, miközben a szigorítások felgyorsíthatják Kína törekvését arra, hogy önellátóvá váljon a félvezetőgyártásban.
Huang csütörtöki távozása megkönnyítheti az amerikai törvényhozók és a kereskedelmi minisztérium számára, hogy megakadályozzák Kína hozzáférését a fejlett számítási kapacitásokhoz, beleértve a csempészet és más kerülőutak révén megszerzett technológiákat is.
Ha az intézkedések életbe lépnek, Peking válaszlépéseket tehet, ami veszélybe sodorhatja a Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóin kialakított törékeny kereskedelmi fegyverszünetet.
A két ország mesterségesintelligencia-technológiai ökoszisztémája még inkább eltávolodik egymástól
– mondta Kevin Xu technológiai befektető, az amerikai Interconnected Capital alapítója. Hozzátette, hogy az amerikai chipekhez való távoli hozzáférés megakadályozását, valamint a szövetséges országok chipgyártó berendezéseinek korlátozását célzó törvényjavaslatok elfogadása szerinte már szinte biztosra vehető.
Kína akár profitálhat is az amerikai szigorításokból
Az Nvidia vezetése körüli felfordulás újabb bizonytalanságot hozott az amerikai–kínai technológiai versengésbe. A szigorúbb amerikai korlátozások
- rövid távon komoly nehézségeket okozhatnak a kínai mesterségesintelligencia-fejlesztőknek,
- hosszabb távon azonban jelentősen felgyorsíthatják Peking törekvését egy önellátó chipipar kiépítésére.
Wu Xinbo, a sanghaji Fudan Egyetem Amerikai Tanulmányok Központjának igazgatója szerint a további exportkorlátozások végső soron olyan kínai vállalatokat erősíthetnek meg, mint a Huawei Technologies. A szigorítások ugyanis időt és ösztönzést adhatnak a kínai cégeknek a technológiai lemaradás ledolgozására, miközben az amerikai beszállítók fokozatosan kiszorulhatnak a kínai piacról.
Ha elegendő időnk van, fel tudunk zárkózni. Könnyen lehet, hogy három év múlva az Egyesült Államok nagyon megbánja, amit ezen a területen tett
– fogalmazott.
A kínai vállalatok jelenleg még jelentős mértékben támaszkodnak az Nvidia processzoraira a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek betanításához, miközben a hazai chipgyártók igyekeznek ledolgozni technológiai hátrányukat.
Függetlenül attól, hogy hosszabb távon melyik ország kerül előnybe, Peking határozottan ellenzi a technológiai fejlődésének korlátozására irányuló intézkedéseket. Ha Washington újabb szigorításokat vezet be, ismét kiéleződhet a két ország közötti feszültség.
„Kína következetesen ellenzi az exportellenőrzési intézkedésekkel való visszaélést, amely megzavarja a globális ipari és ellátási láncok stabilitását” – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője.
Washington újabb kemény korlátozásokra készül
Az amerikai kongresszusban a törvényhozók három, mindkét nagy párt által támogatott exportellenőrzési törvényjavaslatot szeretnének beilleszteni az év végi védelmi jogszabálycsomagba. Az AI Overwatch Act, a Chip Security Act és a MATCH Act néven ismert javaslatokat vezető mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatok, köztük az OpenAI is támogatják. Eközben az amerikai kereskedelmi minisztérium olyan szabályozást véglegesít, amely megakadályozná, hogy kínai vállalatok külföldi adatközpontokon keresztül, távolról férjenek hozzá fejlett amerikai chipekhez. A The Information szerdai beszámolója szerint a korlátozások többek között a Szingapúrban, Malajziában és Thaiföldön működő adatközpontokat érinthetik.
A kiskapuk bezárása rövid távon jelentősen visszavetné a kínai mesterségesintelligencia-laboratóriumok képességét arra, hogy lépést tartsanak a világ legfejlettebb rendszereivel.
A washingtoni Institute for Progress kutatóintézet korábbi becslése szerint 2027-ben Kína fejlett mesterségesintelligencia-számítási kapacitásának legalább 30 százaléka külföldi adatközpontok bérléséből és a Délkelet-Ázsián keresztül zajló chipcsempészetből származhatott volna.
„A kínai mesterségesintelligencia-iparágra gyakorolt összhatás egyértelműen negatív lenne, lassítaná a kapacitásbővítést és az ágazat általános növekedését” – mondta Chai Chaoyi, a 86Research kutatója. A szakértő szerint a korlátozottan hozzáférhető Nvidia-félvezetők szürkepiaca eddig hatékony és fontos átmeneti megoldást jelentett, amíg a kínai chipgyártás kapacitásai fejlődnek.
A chipgyártásban még mindig jelentős Kína lemaradása
Kína számára továbbra is a chipgyártó berendezések jelentik a legnagyobb akadályt. Az Egyesült Államok álta bevezetett exportkorlátozások megakadályozták, hogy Kína hozzájusson a holland ASML Holding extrém ultraibolya litográfiai berendezéseihez, amelyek nélkülözhetetlenek a legfejlettebb félvezetők előállításához. Emiatt az olyan kínai chipgyártók, mint a Semiconductor Manufacturing International továbbra is több technológiai generációval le vannak maradva a világ élvonalától. A Huawei Ascend processzorai szintén elmaradnak az Nvidia termékeinek teljesítményétől.
Veszélybe kerülhet Trump és Hszi Csin-ping megállapodása
Peking számára a szigorúbb chipkorlátozások kilátásba helyezése különösen érzékeny kérdés, mivel a két ország közötti kereskedelmi fegyverszünet január 10-én lejár. Az Eurasia Group elemzői szerint Hszi Csin-ping várhatóan a jövő heti, sencseni Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját, valamint a decemberi, floridai G20-találkozót is felhasználja arra, hogy világossá tegye Trump számára Kína vörös vonalait.
Ha az új korlátozások életbe lépnek, nő annak a kockázata, hogy a megállapodás 2027-ben felbomlik. A legnagyobb konfliktusforrást a kereskedelmi minisztérium azon szabályozása jelentheti, amely a külföldi számítási kapacitásokhoz való távoli hozzáférést korlátozná
– írták az elemzők.
Ha Washington átlépi ezeket a vörös vonalakat, Pekingnek komoly gazdasági válaszlépések állnak rendelkezésére. Ezek közül a legfontosabb a ritkaföldfémek exportjának további korlátozása lehet, amelyek létfontosságúak az amerikai védelmi ipar és a technológiai gyártás számára. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok a kereskedelmi fegyverszünet ellenére sem jut hozzá a kulcsfontosságú ipari alapanyagokhoz a várt mennyiségben és ütemben.
Szexbotrány és kémgyanú: az Nvidia vezérének bukása mindent megváltoztathat
A Jensen Huang körül kirobbant botrány már azelőtt visszafoghatja a kínai vállalatok által használt szürkepiaci csatornákat, hogy Washington hivatalosan is újabb korlátozásokat vezetne be. Huang csütörtökön távozott az Nvidia éléről, miközben a vállalat igazgatótanácsa vizsgálatot folytatott házasságon kívüli kapcsolatai miatt.
Az ügyben Alice Huang neve is felmerült, aki a szingapúri székhelyű Megaspeed felhőszolgáltató vállalat egyik vezetője. Az amerikai hatóságok gyanúja szerint a nő Kína számára kémkedhetett, és részt vehetett abban, hogy exportkorlátozás alá eső chipek kínai vásárlókhoz kerüljenek. Az Nvidia igazgatótanácsa Colette Kress pénzügyi igazgatót nevezte ki ideiglenes vezérigazgatónak.
Shen Dingli sanghaji nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértő szerint az Nvidia következő vezetője várhatóan szigorúbban ellenőrzi majd azokat a vásárlókat, akik bármilyen kapcsolatban állhatnak Kínával.
Az amerikai hardverkapacitások megszerzésének ez a kezdetleges, gyors csempészeti módszere véget ért. Ez az út zsákutcába torkollt
– jelentette ki.
Huang korábban személyesen győzködte Trumpot
Jensen Huang korábban Donald Trumphoz fűződő személyes kapcsolatát is felhasználta arra, hogy enyhítse az amerikai chipkivitelre vonatkozó hivatalos korlátozásokat. Ennek eredményeként engedélyeket szerzett az Nvidia H200 és H20 processzorainak kínai értékesítésére. Érvelése szerint az amerikai chipek exportjának teljes megakadályozása csak a kínai versenytársakat erősítené. Peking számára azonban Huang távozása újabb figyelmeztetés arra, milyen veszélyeket rejt az amerikai félvezetőktől való függőség. „A hazai gyártású chipek használatának terjedése visszafordíthatatlan folyamat” – mondta Tilly Zhang, a Gavekal Dragonomics Kína technológiai és iparpolitikájával foglalkozó elemzője.
A szakértő szerint ebben a kérdésben az amerikai és a kínai kormány érdekei lényegében egybeesnek.
Mindkét fél egyetért abban, hogy Kínában nem kellene amerikai chipeket használni
– fogalmazott.