Tovább dagad a botrány a világ egyik legértékesebb vállalatánál: kirúghatják az Nvidia legendás vezérét – egy feltételezett kínai kém is benne van az ügyben
Az Nvidia igazgatótanácsa arról dönt, hogy leváltja-e vezérigazgatói posztjáról Jensen Huangot – közölte a Reutersszel az ügyet ismerő egyik forrás. A világ meghatározó AI-chipgyártója közben egyre nagyobb nyomás alá kerül, miután beszámolók jelentek meg a vállalat több mint három évtizede hivatalban lévő vezetőjének két állítólagos házasságon kívüli kapcsolatáról. Az Nvidia egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az igazgatótanács ülésével kapcsolatban.
Az Nvidia részvényei több mint 8 százalékot estek
A mostani fejlemény éles fordulatot jelent a vasárnapi helyzethez képest, amikor az igazgatótanács még bizalmáról biztosította Huangot és vezetői csapatát. Az Nvidia alapszabálya szerint Huangot az igazgatók többségi szavazással, indoklással vagy akár indoklás nélkül is eltávolíthatják. A vállalat igazgatótanácsának 11 tagja van, és Huangot leszámítva valamennyi igazgató függetlennek számít.
Az Nvidia részvényei több mint 8 százalékot estek a tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a Wall Street Journal elsőként számolt be arról, hogy a vállalat Huang eltávolítására készül. Ha a veszteség tartósnak bizonyul, az Nvidia piaci értéke nagyjából 600 milliárd dollárral csökkenhet azóta, hogy az igazgatótanács bejelentette: vizsgálatot indít a Huang és egy Alice Huang nevű üzletasszony közötti kapcsolat miatt. A nőt azzal gyanúsítják, hogy kínai kém.
Az amerikai hírszerzés vizsgálata szerint Alice Huang állítólag közreműködött abban, hogy Nvidia-chipek jussanak el kínai vállalatokhoz. A fejlemények valóságos lavinát indítottak el: a Wall Street egyre több kérdést tett fel az Nvidia vállalatirányításával és Jensen Huang magatartásával kapcsolatban, az igazgatótanács belső vizsgálatot indított és külső jogi tanácsadókat bízott meg, miközben amerikai törvényhozók a Kínába irányuló chipexport további szigorítását kezdték sürgetni.
„A piac már kezdi úgy árazni az Nvidiát, mintha az alapító távozása lenne a legvalószínűbb forgatókönyv, nem pedig egy távoli kockázat”
– mondta Armina Rosenberg, a Minotaur Capital portfóliómenedzsere és társalapítója, amely Nvidia-részvényeket is tart. „Jensen elvesztése komoly csapás lenne.”
Nincs egyértelmű utód
Huang esetleges távozása komoly vezetői űrt hagyna maga után a mintegy 4 ezer milliárd dollár értékű chipgyártónál. A vállalatot Huang több mint három évtizeddel ezelőtt társalapítóként hozta létre, és azóta a világ vezető chipbeszállítójává építette fel. Az Nvidia ma a mesterséges intelligencia globális térnyerésének, valamint az amerikai-kínai technológiai versengésnek az egyik központi szereplője.
A 63 éves Huangnak nincs egyértelmű utódja, miközben az Nvidia részvényeinek mintegy 3,6 százalékát birtokolja. A vállalat működését ráadásul rendkívül szorosan kézben tartja: több tucat közvetlenül neki jelentő vezető dolgozik alatta. A Bloomberg szerdán arról számolt be, hogy az Nvidia igazgatótanácsa egy külső céggel együttműködve már lehetséges utódokat keres Huang helyére.
Rosenberg szerint átmeneti vezérigazgatóként Colette Kress pénzügyi igazgató lehetne a kézenfekvő választás. Kress több mint egy évtizede tölti be ezt a pozíciót. A nagyobb kérdés azonban az, hogy hosszabb távon ki irányítaná az Nvidia technológiai fejlesztési stratégiáját.
A Polymarket előrejelzési piacán közben drámaian megváltoztak az esélyek: a piac már 88 százalékos valószínűséget tulajdonít annak, hogy Huang az év végéig lemond, vagy eltávolítják posztjáról.
Az utódlásra vonatkozó fogadások alapján jelenleg Ian Buck tűnik a legesélyesebbnek. Buck azt az üzletágat vezeti, amely az Nvidia adatközponti ügyfeleit szolgálja ki. A vezetői válság ráadásul mindössze néhány nappal azelőtt robbant ki, hogy a befektetők részletesen megismerhetik a vállalat pénzügyi teljesítményét és kilátásait. Az Nvidia november 17-én teszi közzé negyedéves eredményeit.
A New York Times arról is beszámolt, hogy Huangnak állítólag egy másik házasságon kívüli kapcsolata is volt egy olyan vállalati vezetővel, aki közvetlenül neki jelentett. A lap öt, az Nvidia-nál dolgozó vagy korábban dolgozó személyre hivatkozva azt írta, hogy a kapcsolat Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágért felelős alelnökével állt fenn.
Belebukhat a kémbotrányba
A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Jensen Huang egy feltételezett kínai kémkedési kísérlet célpontjává válhatott, ami akár a karrierjébe is kerülhet – robbant a hír a múlt héten. Az Nvidia igazgatótanácsa most pedig vizsgálatot indított Jensen Huang ügyében, akinek esetleges távozása komoly vezetési válságot okozhatna a technológiai óriásnál.
Hűtlen voltam a feleségemhez. A tetteimmel fájdalmat okoztam neki és a gyermekeinknek. Nincs mentség arra, amit tettem
– fogalmazott a vezérigazgató, aki a vizsgálat idején is a vállalat élén marad.
A botrány azt követően robbant ki, hogy sajtóértesülések szerint Huang kapcsolatban állt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hatóságok kínai hírszerzési kapcsolatokkal gyanúsítanak. Huang korábban tagadta, hogy a nőhöz üzleti kapcsolaton túl bármi köze lett volna.
A Megaspeedet azzal vádolják, hogy az amerikai exporttilalmat megsértve Nvidia-chipeket csempészett Kínába.
Az igazgatótanács azt vizsgálja, hogy Huang külföldi hírszerzés célpontjává vált-e, és kiszivároghattak-e bizalmas információk.