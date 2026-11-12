Tovább dagad a botrány a világ egyik legértékesebb vállalatánál: kirúghatják az Nvidia legendás vezérét – egy feltételezett kínai kém is benne van az ügyben

Az Nvidia igazgatótanácsa arról dönt, hogy leváltja-e vezérigazgatói posztjáról Jensen Huangot – közölte a Reutersszel az ügyet ismerő egyik forrás. A világ meghatározó AI-chipgyártója közben egyre nagyobb nyomás alá kerül, miután beszámolók jelentek meg a vállalat több mint három évtizede hivatalban lévő vezetőjének két állítólagos házasságon kívüli kapcsolatáról. Az Nvidia egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az igazgatótanács ülésével kapcsolatban.

Az Nvidia igazgatótanácsa arról dönt, hogy leváltja-e vezérigazgatói posztjáról Jensen Huangot/Fotó: favoritesphoto

Az Nvidia részvényei több mint 8 százalékot estek

A mostani fejlemény éles fordulatot jelent a vasárnapi helyzethez képest, amikor az igazgatótanács még bizalmáról biztosította Huangot és vezetői csapatát. Az Nvidia alapszabálya szerint Huangot az igazgatók többségi szavazással, indoklással vagy akár indoklás nélkül is eltávolíthatják. A vállalat igazgatótanácsának 11 tagja van, és Huangot leszámítva valamennyi igazgató függetlennek számít.

Az Nvidia részvényei több mint 8 százalékot estek a tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a Wall Street Journal elsőként számolt be arról, hogy a vállalat Huang eltávolítására készül. Ha a veszteség tartósnak bizonyul, az Nvidia piaci értéke nagyjából 600 milliárd dollárral csökkenhet azóta, hogy az igazgatótanács bejelentette: vizsgálatot indít a Huang és egy Alice Huang nevű üzletasszony közötti kapcsolat miatt. A nőt azzal gyanúsítják, hogy kínai kém.

Az amerikai hírszerzés vizsgálata szerint Alice Huang állítólag közreműködött abban, hogy Nvidia-chipek jussanak el kínai vállalatokhoz. A fejlemények valóságos lavinát indítottak el: a Wall Street egyre több kérdést tett fel az Nvidia vállalatirányításával és Jensen Huang magatartásával kapcsolatban, az igazgatótanács belső vizsgálatot indított és külső jogi tanácsadókat bízott meg, miközben amerikai törvényhozók a Kínába irányuló chipexport további szigorítását kezdték sürgetni.

„A piac már kezdi úgy árazni az Nvidiát, mintha az alapító távozása lenne a legvalószínűbb forgatókönyv, nem pedig egy távoli kockázat”

– mondta Armina Rosenberg, a Minotaur Capital portfóliómenedzsere és társalapítója, amely Nvidia-részvényeket is tart. „Jensen elvesztése komoly csapás lenne.”