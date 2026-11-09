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Belebukhat a kémbotrányba a világ egyik leghatalmasabb techvezére – kínai kém lehetett a szeretője, ez az egész szektort megrázhatja

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Egy házasságon kívüli kapcsolatból nemzetbiztonsági botrány lehet, miután felmerült, hogy kínai hírszerzők környékezték meg a világ egyik legbefolyásosabb technológiai vezetőjét. Az Nvidia igazgatótanácsa vizsgálatot indított, Jensen Huang vezérigazgató pedig elismerte, hogy megcsalta a feleségét. A kémgyanú újabb nyomást helyezhet az Nvidia részvényeire, amelyek már az ügy kipattanása előtt is jelentősen veszítettek értékükből.
VG
2026.11.09, 09:39
Frissítve: 2026.11.09, 09:57
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Jensen Huang egy feltételezett kínai kémkedési kísérlet célpontjává válhatott, ami akár a karrierjébe is kerülhet – robbant a hír a múlt héten. Az Nvidia igazgatótanácsa most pedig vizsgálatot indított Jensen Huang ügyében, akinek esetleges távozása komoly vezetési válságot okozhatna a technológiai óriásnál.

Nvidia
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója / Fotó: People.com

Kínai hírszerzési művelet célpontja lehetett az Nvidia vezetője

A Bloomberg az Nvidia vasárnapi közleményére hivatkozva azt írja, hogy az igazgatótanács független bizottságot hoz létre az ügy kivizsgálására. A 63 éves Jensen Huang a munkatársainak küldött üzenetben elismerte, hogy megcsalta a feleségét.

Hűtlen voltam a feleségemhez. A tetteimmel fájdalmat okoztam neki és a gyermekeinknek. Nincs mentség arra, amit tettem

– fogalmazott a vezérigazgató, aki a vizsgálat idején is a vállalat élén marad.

A botrány azt követően robbant ki, hogy sajtóértesülések szerint Huang kapcsolatban állt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hatóságok kínai hírszerzési kapcsolatokkal gyanúsítanak. Huang korábban tagadta, hogy a nőhöz üzleti kapcsolaton túl bármi köze lett volna.

A Megaspeedet azzal vádolják, hogy az amerikai exporttilalmat megsértve Nvidia-chipeket csempészett Kínába.

Az igazgatótanács azt vizsgálja, hogy Huang külföldi hírszerzés célpontjává vált-e, és kiszivároghattak-e bizalmas információk. Az Nvidia szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy üzleti titkok vagy nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatok kerültek volna illetéktelen kezekbe. Huang teljes együttműködést ígért a vizsgálat során.

Nincs egyértelmű utódja Huangnak

A botrány az Nvidia jövőjét is bizonytalanná teheti, a vállalat felemelkedése ugyanis szorosan kötődik Jensen Huang személyéhez. A cég társalapítója a grafikus processzorok gyártójából a mesterséges intelligencia piacának egyik meghatározó szereplőjét építette fel.

A vállalatnak ugyanakkor nincs nyilvános utódlási terve, és Huangnak sincs egyértelmű utódjelöltje. A vezérigazgató a hagyományos vállalati hierarchia helyett közvetlen munkatársaira támaszkodik, akik gyorsan végrehajtják döntéseit. Ez a rendszer rugalmas működést tesz lehetővé, ám Huang esetleges távozása komoly vezetési problémákat okozhatna.

A kémgyanú miatt Washington tovább szigoríthatja az Nvidia kínai üzleti kapcsolatainak ellenőrzését. Az amerikai hatóságok elsősorban azt akarják megakadályozni, hogy a vállalat fejlett chipjei és bizalmas technológiai információi a kínai hadsereghez vagy hírszerzéshez kerüljenek.

Az Nvidia már a kémügy kirobbanása előtt is jelentős veszteségeket szenvedett el a tőzsdén: piaci értéke az októberi, közel 5800 milliárd dolláros csúcsról 4500 milliárd dollár környékére zuhant. A visszaesés egyik oka, hogy a befektetők egyre inkább kételkednek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülésében, a novemberi gyorsjelentés előtt megszellőztetett kémügy pedig újabb okot adhat a befektetőknek az Nvidia részvényeinek eladására.

A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások jelenlegi üteme hosszabb távon nem tartható fenn.

A téma kapcsán lapunk is megírta: november 18-án három republikánus képviselő zárt ajtók mögött hallgatná meg Jensen Huangot, az Nvidia vezérigazgatóját. 

  • John Moolenaar, 
  • Brian Mast 
  • és Rick Crawford 

elsősorban arra kíváncsi, milyen kapcsolat fűzte Huangot Alice Huanghoz, és hogyan védi a vállalat az amerikai technológiát a külföldi hírszerzéstől.

Trump továbbra is bízik Huangban

Washington évek óta igyekszik megakadályozni, hogy a legfejlettebb amerikai chipeket kínai katonai és megfigyelési programokban használják fel. Huang ugyanakkor többször figyelmeztetett arra, hogy a túl szigorú exportkorlátozások gyengíthetik az amerikai vállalatok versenyképességét, és felgyorsíthatják a kínai technológia fejlődését.

A Guardian arról számolt be, hogy Donald Trump már tavaly értesült a Huang kínai kapcsolatára vonatkozó hírszerzési információkról. Marco Rubio külügyminiszter tavasszal külön feljegyzésben is figyelmeztette a kormányzat vezetőit, Huang azonban ennek ellenére májusban elkísérhette az elnököt Kínába, szeptemberben pedig feleségével együtt részt vett a Hszi Csin-ping tiszteletére rendezett fehér házi vacsorán.

Trump vasárnap is kiállt az Nvidia vezetője mellett, közölve, hogy nem beszélt vele a botrányról, de tisztességes embernek tartja. Bill Ackman milliárdos befektető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ha az ügy nem csupán házasságtörésről szól, hanem nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, az már súlyos probléma.

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