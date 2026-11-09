Belebukhat a kémbotrányba a világ egyik leghatalmasabb techvezére – kínai kém lehetett a szeretője, ez az egész szektort megrázhatja

Jensen Huang egy feltételezett kínai kémkedési kísérlet célpontjává válhatott, ami akár a karrierjébe is kerülhet – robbant a hír a múlt héten. Az Nvidia igazgatótanácsa most pedig vizsgálatot indított Jensen Huang ügyében, akinek esetleges távozása komoly vezetési válságot okozhatna a technológiai óriásnál.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója / Fotó: People.com

Kínai hírszerzési művelet célpontja lehetett az Nvidia vezetője

A Bloomberg az Nvidia vasárnapi közleményére hivatkozva azt írja, hogy az igazgatótanács független bizottságot hoz létre az ügy kivizsgálására. A 63 éves Jensen Huang a munkatársainak küldött üzenetben elismerte, hogy megcsalta a feleségét.

Hűtlen voltam a feleségemhez. A tetteimmel fájdalmat okoztam neki és a gyermekeinknek. Nincs mentség arra, amit tettem

– fogalmazott a vezérigazgató, aki a vizsgálat idején is a vállalat élén marad.

A botrány azt követően robbant ki, hogy sajtóértesülések szerint Huang kapcsolatban állt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hatóságok kínai hírszerzési kapcsolatokkal gyanúsítanak. Huang korábban tagadta, hogy a nőhöz üzleti kapcsolaton túl bármi köze lett volna.

A Megaspeedet azzal vádolják, hogy az amerikai exporttilalmat megsértve Nvidia-chipeket csempészett Kínába.

Az igazgatótanács azt vizsgálja, hogy Huang külföldi hírszerzés célpontjává vált-e, és kiszivároghattak-e bizalmas információk. Az Nvidia szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy üzleti titkok vagy nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatok kerültek volna illetéktelen kezekbe. Huang teljes együttműködést ígért a vizsgálat során.

Nincs egyértelmű utódja Huangnak

A botrány az Nvidia jövőjét is bizonytalanná teheti, a vállalat felemelkedése ugyanis szorosan kötődik Jensen Huang személyéhez. A cég társalapítója a grafikus processzorok gyártójából a mesterséges intelligencia piacának egyik meghatározó szereplőjét építette fel.

A vállalatnak ugyanakkor nincs nyilvános utódlási terve, és Huangnak sincs egyértelmű utódjelöltje. A vezérigazgató a hagyományos vállalati hierarchia helyett közvetlen munkatársaira támaszkodik, akik gyorsan végrehajtják döntéseit. Ez a rendszer rugalmas működést tesz lehetővé, ám Huang esetleges távozása komoly vezetési problémákat okozhatna.