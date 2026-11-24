Ismét zuhanórepülésbe kezdtek kedden az Nvidia részvényei, miután Jensen Huang vezérigazgatói visszatérése hétfőn hatalmas árfolyam-emelkedést váltott ki.

Donald Trump és Jensen Huang - az elnök garanciát adott arra, hogy az Nvidia pozíciójába visszahelyezett vezérigazgatója nem jelent nemzetbiztonsági fenyegetést - ízekre fogják szedni a demokrata vizsgálóbizottságok / Fotó: AFP

Az Nvidia részvényei magyar idő szerint 10.40-kor 3,9 százalékos mínuszban álltak a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Más amerikai félvezetőipari vállalatok részvényei is gyengültek kedden a piacnyitás előtt: a Micron, a Marvell Technology, az AMD és az Arm papírjai egyaránt több mint 3 százalékot veszítettek értékükből.

Jensen Huang a megváltó

Huangot, aki a hónap elején lemondott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, miután beismerte, hogy házasságon kívüli viszonyt folytatott, hétfőn visszahelyezték tisztségébe. A hír hatására a részvény 30 százalékos emelkedéssel zárta a kereskedést. A vállalat igazgatótanácsa közölte, hogy a Huanggal folytatott „egyeztetések és találkozók sorozatát” követően egyhangúlag megszavazta visszahelyezését.

Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy személyesen is közreműködött Huang visszatérésében. Az elnök a CNBC-nek elmondta, hogy beszélt a chipgyártó igazgatótanácsával, mielőtt az megváltoztatta korábbi döntését, és visszahelyezte pozíciójába a vállalat társalapítóját.

Én hoztam tető alá a megállapodást

– mondta Trump. Az elnök szerint az Nvidia igazgatótanácsa garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy a kevesebb mint két hete lemondott Huang nem jelent nemzetbiztonsági fenyegetést. „Megadtuk nekik ezeket a biztosítékokat, legalábbis mindazok alapján, amiket tudunk” – mondta az elnök. „Úgy gondoljuk, hogy nincs vele probléma. Egyáltalán nincs.” A Financial Times számításai szerint egyébként Trump 15 millió dollárt keresett az Nvidia tegnapi árfolyamemelkedésén.

Huang visszahelyezését követően több Wall Street-i elemző is optimistábbá vált a részvénnyel kapcsolatban, és javította az Nvidiára vonatkozó befektetési ajánlását.

Úgy véljük, hogy Jensen Huang vezérigazgatói visszatérése HELYREÁLLÍTJA a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések iránti BEFEKTETŐI BIZALMAT

– írták így nagybetűkkel a Mizuho elemzői hétfői jegyzetükben.