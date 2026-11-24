Jensen Huang visszatérése se tudja megmenteni az Nvidia árfolyamát, ismét zuhanórepülésben a részvény, továbbra sincs válasz a kínzó kérdésekre
Ismét zuhanórepülésbe kezdtek kedden az Nvidia részvényei, miután Jensen Huang vezérigazgatói visszatérése hétfőn hatalmas árfolyam-emelkedést váltott ki.
- Az Nvidia részvényei magyar idő szerint 10.40-kor 3,9 százalékos mínuszban álltak a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
- Más amerikai félvezetőipari vállalatok részvényei is gyengültek kedden a piacnyitás előtt: a Micron, a Marvell Technology, az AMD és az Arm papírjai egyaránt több mint 3 százalékot veszítettek értékükből.
Jensen Huang a megváltó
Huangot, aki a hónap elején lemondott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, miután beismerte, hogy házasságon kívüli viszonyt folytatott, hétfőn visszahelyezték tisztségébe. A hír hatására a részvény 30 százalékos emelkedéssel zárta a kereskedést. A vállalat igazgatótanácsa közölte, hogy a Huanggal folytatott „egyeztetések és találkozók sorozatát” követően egyhangúlag megszavazta visszahelyezését.
Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy személyesen is közreműködött Huang visszatérésében. Az elnök a CNBC-nek elmondta, hogy beszélt a chipgyártó igazgatótanácsával, mielőtt az megváltoztatta korábbi döntését, és visszahelyezte pozíciójába a vállalat társalapítóját.
Én hoztam tető alá a megállapodást
– mondta Trump. Az elnök szerint az Nvidia igazgatótanácsa garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy a kevesebb mint két hete lemondott Huang nem jelent nemzetbiztonsági fenyegetést. „Megadtuk nekik ezeket a biztosítékokat, legalábbis mindazok alapján, amiket tudunk” – mondta az elnök. „Úgy gondoljuk, hogy nincs vele probléma. Egyáltalán nincs.” A Financial Times számításai szerint egyébként Trump 15 millió dollárt keresett az Nvidia tegnapi árfolyamemelkedésén.
Huang visszahelyezését követően több Wall Street-i elemző is optimistábbá vált a részvénnyel kapcsolatban, és javította az Nvidiára vonatkozó befektetési ajánlását.
Úgy véljük, hogy Jensen Huang vezérigazgatói visszatérése HELYREÁLLÍTJA a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések iránti BEFEKTETŐI BIZALMAT
– írták így nagybetűkkel a Mizuho elemzői hétfői jegyzetükben.
Huang és az Nvidia központi szerepet játszottak a mesterséges intelligencia térnyerésében: a vállalat biztosítja az AI-rendszerek működéséhez szükséges chipeket, és finanszírozza az iparági ökoszisztéma számos vállalatát.
Továbbra is vizsgálatok kereszttüzében az Nvidia
A technológiai óriás továbbra is fokozott ellenőrzés alatt áll, mivel számos kérdés maradt megválaszolatlanul Huang állítólagos viszonyával kapcsolatban, amelyet Alice Huanggal, egy feltételezett kínai kémmel folytatott. Az amerikai hatóságok vizsgálatot folytatnak Alice Huang, valamint korábbi munkahelye, a Megaspeed ügyében. Emellett az is kérdéses, hogy az exportkorlátozások ellenére kerülnek-e Nvidia-chipek Kínába.
Huangot beidézték, hogy a jövő héten tanúvallomást tegyen az amerikai szenátus bankügyi bizottsága előtt. Elizabeth Warren szenátor, a demokraták "nagyasszonya", egyik legbefolyásosabb politikusa, aki januárban veszi át a bizottság vezetését, „felelőtlennek” nevezte Huang visszahelyezését.
„A Jensen Huang vezérigazgatói visszahelyezéséről hozott felelőtlen döntés nem változtat azon a tényen, hogy Huang úrnak, az Nvidia vezetőinek és a vállalat igazgatótanácsának továbbra is válaszokkal kell szolgálnia a Kongresszus számára azzal kapcsolatban, hogy a vállalat betartja-e az Egyesült Államok exportkorlátozásait” – fogalmazott Warren hétfői közleményében. Huang várhatóan az amerikai képviselőház külügyi bizottságának kérdéseire is válaszolni fog a jövő héten.
A vezérigazgató visszahelyezését nem szabad összetéveszteni a vizsgálatok lezárásával
– írta hétfői elemzésében a Bank of America.
„Ezért arra számítunk, hogy a vállalatirányítás, a Kínával kapcsolatos kérdések, az exportkorlátozások, az ügyfélkapcsolatok és a szabályozási megfelelés továbbra is fokozott figyelmet kapnak, még annak ellenére is, hogy a vezérigazgató személyének kérdése rendeződött.”