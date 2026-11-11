Újabb részletek derültek ki a Jensen Huang körül kirobbant kémbotrányról, melynek középpontjában immár nemcsak az Nvidia vezérigazgatójának állítólagos kínai hírszerzési kapcsolata áll. A botrányba keveredett szingapúri vállalat elképesztő ütemben növekedett, miközben a kínai Alibaba egyik legfontosabb üzleti partnerévé vált. Az ügy arra is rávilágít, milyen nehéz ellenőrizni, hogy az amerikai exportkorlátozások ellenére végül kik használják az Nvidia legfejlettebb chipjeit.

Újabb döbbenetes fordulat az Nvidia-vezér kémbotrányában: 3 milliárd dollár, Szingapúr, Alibaba – messzire érnek a szálak / Fotó: favoritesphoto

Egyetlen év alatt 33 millió dollárról 3 milliárd dollárra nőtt annak a szingapúri vállalatnak a mérlegfőösszege, amely Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának kémbotrányába is belekeveredett. A Financial Times beszámolója szerint a Megaspeed rendkívüli növekedése mögött a kínai Alibaba technológiai óriással kialakított üzleti kapcsolat állhat.

A vállalat mindeközben az Nvidia egyik legfontosabb ázsiai ügyfelévé vált, noha az amerikai hatóságok már vizsgálják, hogy közreműködhetett-e az Egyesült Államok exportkorlátozásainak kijátszásában.

A Megaspeed korábbi vezetője és részvényese, Alice Huang állítólag romantikus kapcsolatban állt az Nvidia vezérigazgatójával.

Az amerikai hírszerzés pedig azt gyanítja, hogy a nőt a kínai állambiztonsági minisztérium szervezhette be.

Az Alibaba segítségével nőhetett óriásira a Megaspeed

A Financial Times beszámolója szerint a Megaspeed története 2015-ben kezdődött, amikor egy kínai videojáték-fejlesztő vállalat szingapúri leányvállalataként hozták létre. A céget 2023 márciusában egy brit Virgin-szigeteki társaság, a Huang Le Ltd. vásárolta meg. A vállalkozás tulajdonosi háttere nem nyilvános, de a Huang Le név megegyezik Alice Huang kínai nevével, az üzletasszony pedig a Megaspeed ügyvezető igazgatójaként szerepelt a dokumentumokban.

A vállalatot 2023 novemberében ismét eladták, ezúttal egy szingapúri társaságnak, a Swiftdata nevű cégnek. A két vállalkozás igazgatója ugyanaz a személy, Tan Yong Pong, más néven James Tan lett, aki a cégiratok szerint jelentős kínai üzleti kapcsolatokkal rendelkezik.

A Megaspeed azonban igazán az Alibabával kialakított együttműködésnek köszönhetően került a figyelem középpontjába.

A kínai technológiai óriás a Megaspeed legnagyobb ügyfelévé vált, és pénzügyi segítséget is nyújtott a vállalkozásnak. A dokumentumok szerint az Alibaba egyik szingapúri leányvállalata 2024 júniusában hitelt nyújtott a Megaspeed malajziai érdekeltségének, a Speedmatrixnak. A megállapodás részeként a malajziai vállalat teljes üzleti tevékenységét fedezetként ajánlották fel.