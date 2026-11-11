Újabb döbbenetes fordulat az Nvidia-vezér kémbotrányában: 3 milliárd dollár, Szingapúr, Alibaba – messzire érnek a szálak
Újabb részletek derültek ki a Jensen Huang körül kirobbant kémbotrányról, melynek középpontjában immár nemcsak az Nvidia vezérigazgatójának állítólagos kínai hírszerzési kapcsolata áll. A botrányba keveredett szingapúri vállalat elképesztő ütemben növekedett, miközben a kínai Alibaba egyik legfontosabb üzleti partnerévé vált. Az ügy arra is rávilágít, milyen nehéz ellenőrizni, hogy az amerikai exportkorlátozások ellenére végül kik használják az Nvidia legfejlettebb chipjeit.
Egyetlen év alatt 33 millió dollárról 3 milliárd dollárra nőtt annak a szingapúri vállalatnak a mérlegfőösszege, amely Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának kémbotrányába is belekeveredett. A Financial Times beszámolója szerint a Megaspeed rendkívüli növekedése mögött a kínai Alibaba technológiai óriással kialakított üzleti kapcsolat állhat.
A vállalat mindeközben az Nvidia egyik legfontosabb ázsiai ügyfelévé vált, noha az amerikai hatóságok már vizsgálják, hogy közreműködhetett-e az Egyesült Államok exportkorlátozásainak kijátszásában.
A Megaspeed korábbi vezetője és részvényese, Alice Huang állítólag romantikus kapcsolatban állt az Nvidia vezérigazgatójával.
Az amerikai hírszerzés pedig azt gyanítja, hogy a nőt a kínai állambiztonsági minisztérium szervezhette be.
Az Alibaba segítségével nőhetett óriásira a Megaspeed
A Financial Times beszámolója szerint a Megaspeed története 2015-ben kezdődött, amikor egy kínai videojáték-fejlesztő vállalat szingapúri leányvállalataként hozták létre. A céget 2023 márciusában egy brit Virgin-szigeteki társaság, a Huang Le Ltd. vásárolta meg. A vállalkozás tulajdonosi háttere nem nyilvános, de a Huang Le név megegyezik Alice Huang kínai nevével, az üzletasszony pedig a Megaspeed ügyvezető igazgatójaként szerepelt a dokumentumokban.
A vállalatot 2023 novemberében ismét eladták, ezúttal egy szingapúri társaságnak, a Swiftdata nevű cégnek. A két vállalkozás igazgatója ugyanaz a személy, Tan Yong Pong, más néven James Tan lett, aki a cégiratok szerint jelentős kínai üzleti kapcsolatokkal rendelkezik.
A Megaspeed azonban igazán az Alibabával kialakított együttműködésnek köszönhetően került a figyelem középpontjába.
A kínai technológiai óriás a Megaspeed legnagyobb ügyfelévé vált, és pénzügyi segítséget is nyújtott a vállalkozásnak. A dokumentumok szerint az Alibaba egyik szingapúri leányvállalata 2024 júniusában hitelt nyújtott a Megaspeed malajziai érdekeltségének, a Speedmatrixnak. A megállapodás részeként a malajziai vállalat teljes üzleti tevékenységét fedezetként ajánlották fel.
A Megaspeed időközben az Nvidia hivatalos felhőszolgáltató partnere lett, ami lehetővé tette, hogy közvetlenül vásároljon nagy teljesítményű grafikus processzorokat az amerikai vállalattól, majd azokkal számítási kapacitást biztosítson ügyfeleinek.
Szingapúron keresztül jutnak Kínához az amerikai MI-chipek?
Az Nvidia 2025-ös pénzügyi évében a vállalat teljes bevételének 18 százalékát Szingapúron keresztül számlázták, miközben a forgalomnak mindössze 2 százaléka származott olyan termékekből, amelyek ténylegesen az országba kerültek. A különbség önmagában nem bizonyít szabálytalanságot: számos ázsiai vállalat szingapúri irodáján keresztül rendel, miközben a termékeket közvetlenül más országokba szállítják.
Az amerikai hatóságokat azonban éppen az aggasztja, hogy az ilyen üzleti struktúrák megnehezíthetik a fejlett MI-chipek végső felhasználásának ellenőrzését. Washington ugyanis korlátozza a legfejlettebb amerikai félvezetők Kínába történő exportját, mivel attól tart, hogy azokat a kínai hadsereg és hírszerző szervezetek is felhasználhatják.
A Megaspeed ellen az amerikai hatóságok már vizsgálatot folytatnak az esetleges illegális chiptranszferek miatt, és a szingapúri rendőrség is külön eljárást indított.
A Megaspeed ugyanakkor tagadja, hogy bármilyen törvénytelenséget követett volna el. A vállalat szerint az amerikai és malajziai vizsgálatok sem tártak fel bizonyítékot illegális chipátadásokra vagy más jogsértésekre.
Nem ez az egyetlen gyanús chipkereskedelmi ügy Szingapúrban
Egy korábbi vizsgálat olyan, az Egyesült Államokból importált Dell-, Supermicro- és Asus-szerverekhez kapcsolódott, amelyek feltehetően Nvidia-processzorokat tartalmaztak, és amelyeket később egy malajziai vállalkozásnak értékesítettek. Az ügyben csalás és pénzmosás gyanúja is felmerült. Több személy és vállalat ellen vádat emeltek, az érintettek azonban vitatják a terhükre rótt cselekményeket.
A hatóságok szerint a tranzakciók során olyan dokumentációt használhattak, amely félrevezető képet adott a berendezések tényleges rendeltetési helyéről. A Financial Times által idézett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szingapúri ellenőrzések szigorítása akár más, nehezebben ellenőrizhető országokba is átterelheti a kereskedelmet.
Az Nvidia vezérigazgatója már a Kongresszus előtt is magyarázkodhat
A mostani fejlemények tovább növelik a nyomást Jensen Huangon, akinek személyes kapcsolatairól az elmúlt napokban több kellemetlen részlet is napvilágot látott. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, három republikánus képviselő november 18-ra zárt ajtók mögötti meghallgatásra hívta az Nvidia vezetőjét.
- A politikusok arra kíváncsiak, milyen kapcsolat fűzte Huangot Alice Huanghoz,
- és milyen intézkedésekkel akadályozza meg a vállalat, hogy érzékeny amerikai technológiákhoz külföldi hírszerző szolgálatok férjenek hozzá.
Időközben az Nvidia igazgatótanácsa is független vizsgálatot indított, Huang pedig elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az Nvidia üzleti titkai vagy nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információk illetéktelen kezekbe kerültek volna. A kínai külügyminisztérium szintén visszautasította az Alice Huang állítólagos hírszerzési tevékenységével kapcsolatos vádakat, amelyeket alaptalannak és rágalmazásnak nevezett.