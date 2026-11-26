Kínából szeretettel: közel sincs még vége az Nvidia kémbotrányának – Jensen Huang visszakapta a székét, de a chipóriás még súlyos árat fizethet érte
Újabb kellemetlen fordulatot vett az Nvidia kémbotránya: az S&P Global Ratings kilátásba helyezte a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának leminősítését. A hitelminősítő szerint Jensen Huang távozása, majd váratlan visszatérése komoly kérdéseket vet fel az igazgatótanács függetlenségével kapcsolatban. Időközben az amerikai hírszerzés sem jutott egységes álláspontra arról, hogy az Nvidia vezetőjével kapcsolatban álló Alice Huang valóban Kínának kémkedett-e, ugyanis egyelőre nincs bizonyíték, hogy a nő jelentős bizalmas információkat adott volna át Pekingnek.
Az Nvidia kémbotránya miat jön a leminősítés
Akár 90 napon belül ronthatja az Nvidia hitelminősítését az S&P Global Ratings, miután szerdán negatív megfigyelés alá helyezte a chipgyártó jelenleg AA besorolását. A hitelminősítő szerint a történtek olyan vállalatirányítási hiányosságokra világítottak rá, amelyek különösen aggályosak egy ekkora gazdasági és technológiai jelentőségű cégnél.
Az S&P elsősorban az Nvidia igazgatótanácsának függetlenségét kérdőjelezi meg.
A testület több tagja hosszú ideje tölti be tisztségét, ami a hitelminősítő szerint gyengíthette a vezérigazgatóval szembeni önállóságukat. A problémát az is súlyosbítja, hogy az Nvidia működése rendkívüli mértékben Jensen Huang személyéhez kötődik. A vállalat alapítója nemcsak a technológiai fejlesztéseket határozza meg, hanem az üzleti stratégiában és a politikai kapcsolatok alakításában is központi szerepet játszik – írja a Reuters.
Kínából szeretettel: még mindig nincs bizonyíték Alice Huang ellen
A Wall Street Journal által ismertetett kongresszusi tájékoztató alapján az amerikai hírszerző szolgálatok egyelőre nem találtak bizonyítékot arra, hogy a kínai üzletasszonyt Peking kifejezetten Jensen Huang megfigyelésével bízta volna meg. Arra sincs jelenleg egyértelmű bizonyíték, hogy Alice Huang jelentős hírszerzési információkat adott volna át a kínai hatóságoknak. Ez azért fontos fejlemény, mert a korábbi értesülések szerint az amerikai titkosszolgálatok azt gyanították, hogy a nő a kínai Állambiztonsági Minisztérium megbízásából közeledhetett az Nvidia vezérigazgatójához.
A helyzet azonban korántsem tisztázott.
A nő kapcsolatban állt a kínai hírszerzéshez köthető személyekkel, és a Wall Street Journal értesülései szerint férje, Kang Wei is együttműködött a kínai szolgálattal.
Újabb amerikai hírszerzési értesülések szerint az FBI jelenlegi értékelése nem támasztja alá, hogy Alice Huang a kínai hírszerzés tisztje vagy beszervezett informátora lett volna. A CIA ennél óvatosabban fogalmaz. Az ügynökség sem rendelkezik egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy a nő érzékeny nemzetbiztonsági információkat szerzett vagy adott át Kínának, de nem zárja ki, hogy a további vizsgálatok új körülményeket tárhatnak fel.
Jensen Huang vissza is tért a száműzetésből – de milyen áron?
A botrány másik fontos kérdése, hogy milyen alapon kerülhetett vissza Jensen Huang az Nvidia élére. Az igazgatótanács korábban önálló vizsgálatot indított a lehetséges külföldi hírszerzési befolyás feltárására. A testület november 23-án mégis egyhangúlag visszahelyezte a vezérigazgatót, arra hivatkozva, hogy az amerikai kormányzat magas rangú tisztviselőitől kapott tájékoztatás alapján nem lát nemzetbiztonsági kockázatot.
Ez viszont újabb kérdéseket vetett fel a döntés megalapozottságával kapcsolatban. Kiderült ugyanis, hogy
az amerikai igazságügyi minisztérium nem folytatott külön hivatalos vizsgálatot Jensen Huang ellen a visszatérése előtt.
Ehelyett két Nvidia-ügyfél, a Super Micro Computer és a Megaspeed International ellen folyó eljárások során összegyűjtött információkra támaszkodott. A két vállalatot azzal gyanúsítják, hogy szerepet játszhattak az amerikai exportkorlátozások alá eső fejlett csipek Kínába juttatásában. A Megaspeed korábban Alice Huang munkaadója volt.
Az amerikai hatóságok az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem találtak arra utaló jelet, hogy Jensen Huang tudatosan segítette volna a tiltott technológiai transzfereket, vagy kínai ügynökként tevékenykedett volna.Ez azonban nem azonos egy minden részletre kiterjedő, lezárt vizsgálat eredményével. Az Nvidia igazgatótanácsának független bizottsága továbbra is dolgozik az ügy feltárásán.
Az Nvidia vezetése is veszélybe kerülhet
Az S&P aggályai elsősorban arra vonatkoznak, hogy a vállalat vezetőinek ellenőrzése és az igazgatótanács működése nem feltétlenül tartott lépést az Nvidia rendkívül gyors növekedésével. A testület függetlenségével kapcsolatban különösen kellemetlen kérdéseket vet fel, hogy a vezérigazgatót a belső vizsgálat lezárása előtt, politikai közbenjárást követően helyezték vissza (Donald Trump ezt még hangosan be is jelentette).
Az S&P ezért egyeztetni kíván az Nvidia vezetésével és igazgatótanácsával:
a következő 90 napban elsősorban azt vizsgálja, milyen intézkedésekkel lehet megerősíteni a vállalatirányítást, a vezetői felügyeletet és az utódlási terveket.
A hitelminősítő jelenleg legfeljebb egy fokozatú rontást valószínűsít, ami AA-ról AA mínuszra csökkenthetné a vállalat besorolását. Ennél súlyosabb következményekkel akkor számol, ha a folyamatban lévő vizsgálatok olyan új információkat tárnak fel, amelyek érdemben rontják az Nvidia üzleti kilátásait vagy hírnevét.
A Moody's ugyanakkor más következtetésre jutott. A rivális hitelminősítő szerint Jensen Huang visszatérése csökkenti a vállalat működésével kapcsolatos rövid távú bizonytalanságot, ezért változatlanul hagyta az Nvidia Aa1 hitelminősítését és stabil kilátását. A döntés nem jelenti a vállalatirányítási és szabályozási kockázatok megszűnését.
A Világgazdaság szerdai beszámolója szerint az amerikai technológiai részvényeket már így is jelentős eladási hullám sújtja. Az Nvidia árfolyama az október 6-i szinthez képest közel 38 százalékot veszített értékéből, szerdán pedig további csaknem 4 százalékos mínuszban zárt.