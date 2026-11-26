Újabb kellemetlen fordulatot vett az Nvidia kémbotránya: az S&P Global Ratings kilátásba helyezte a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának leminősítését. A hitelminősítő szerint Jensen Huang távozása, majd váratlan visszatérése komoly kérdéseket vet fel az igazgatótanács függetlenségével kapcsolatban. Időközben az amerikai hírszerzés sem jutott egységes álláspontra arról, hogy az Nvidia vezetőjével kapcsolatban álló Alice Huang valóban Kínának kémkedett-e, ugyanis egyelőre nincs bizonyíték, hogy a nő jelentős bizalmas információkat adott volna át Pekingnek.

Kínából szeretettel: közel sincs még vége az Nvidia kémbotrányának – Jensen Huang visszakapta a székét, de a chipóriás még súlyos árat fizethet érte / Fotó: Saulo Ferreira Angelo

Az Nvidia kémbotránya miat jön a leminősítés

Akár 90 napon belül ronthatja az Nvidia hitelminősítését az S&P Global Ratings, miután szerdán negatív megfigyelés alá helyezte a chipgyártó jelenleg AA besorolását. A hitelminősítő szerint a történtek olyan vállalatirányítási hiányosságokra világítottak rá, amelyek különösen aggályosak egy ekkora gazdasági és technológiai jelentőségű cégnél.

Az S&P elsősorban az Nvidia igazgatótanácsának függetlenségét kérdőjelezi meg.

A testület több tagja hosszú ideje tölti be tisztségét, ami a hitelminősítő szerint gyengíthette a vezérigazgatóval szembeni önállóságukat. A problémát az is súlyosbítja, hogy az Nvidia működése rendkívüli mértékben Jensen Huang személyéhez kötődik. A vállalat alapítója nemcsak a technológiai fejlesztéseket határozza meg, hanem az üzleti stratégiában és a politikai kapcsolatok alakításában is központi szerepet játszik – írja a Reuters.

Kínából szeretettel: még mindig nincs bizonyíték Alice Huang ellen

A Wall Street Journal által ismertetett kongresszusi tájékoztató alapján az amerikai hírszerző szolgálatok egyelőre nem találtak bizonyítékot arra, hogy a kínai üzletasszonyt Peking kifejezetten Jensen Huang megfigyelésével bízta volna meg. Arra sincs jelenleg egyértelmű bizonyíték, hogy Alice Huang jelentős hírszerzési információkat adott volna át a kínai hatóságoknak. Ez azért fontos fejlemény, mert a korábbi értesülések szerint az amerikai titkosszolgálatok azt gyanították, hogy a nő a kínai Állambiztonsági Minisztérium megbízásából közeledhetett az Nvidia vezérigazgatójához.