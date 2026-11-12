Nvidia-kémbotrány: lemondott a chipóriás alapítója, Jensen Huang – brutális részvénybukás rázza meg a céget, 400 milliárd dollár tűnhet el
Belebukott a kínai kémbotrányba Jensen Huang, az Nvidia legendás vezérigazgatója, aki több mint három évtized után távozott az általa alapított vállalat éléről. A mesterséges intelligencia globális térnyerésének egyik legfontosabb szereplőjénél már az ideiglenes utódot is kinevezték, miközben a befektetők eladási hullámmal reagáltak a történtekre. Az Nvidia részvényei több mint 10 százalékot zuhantak a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, ami akár 400 milliárd dolláros piaci értékvesztést is jelenthet.
Lemondott Jensen Huang, az Nvidia 63 éves vezérigazgatója, miután nyilvánosságra került, hogy két házasságon kívüli kapcsolata is volt, egyik szeretőjéről pedig az amerikai hírszerzés azt feltételezi, hogy a kínai titkosszolgálatnak dolgozott. A Financial Times beszámolója szerint a vállalat vezetését átmenetileg Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át, miközben az igazgatótanács megkezdi az állandó utód keresését. A chipgyártó belső és külső jelölteket egyaránt mérlegel.
Huang távozása rendkívüli fordulat az Nvidia történetében. A vállalatot 1993-ban társalapító üzletember több mint 33 éven keresztül irányította a céget, amely a videojátékokhoz készített grafikus processzorok gyártójából a globális AI-ipar egyik meghatározó vállalatává nőtte ki magát.
Történelmi részvénybukás fenyegeti az Nvidiát
A befektetők azonnal reagáltak a lemondás hírére. Az Nvidia részvényei 10,2 százalékkal estek a csütörtöki tőzsdenyitás előtti kereskedésben, ami az árfolyam tartós fennmaradása esetén több mint 400 milliárd dollárral csökkentheti a vállalat piaci kapitalizációját. A chipgyártó árfolyama már a bejelentést megelőzően is jelentős nyomás alatt állt.
Az Nvidia piaci értéke október elején még történelmi rekordot jelentő 5700 milliárd dolláron tetőzött, részvényei azonban azóta csaknem 30 százalékot veszítettek értékükből.
Az igazgatótanács korábban Huang leváltását mérlegelte, miután a vezető magánéleti botrányai és a feltételezett kínai hírszerzési kapcsolatok miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a vállalatra. Ennek mehetett elébe Huang, ráadásul olyna időben, amikor a befektetők kiemelt figyelemmel követik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülését.
Két szerető, egy feltételezett kínai kém és az Alibaba
Huang bukásához a két házasságon kívüli kapcsolat nyilvánosságra kerülése vezetett: az egyik Alice Huanghoz, a szingapúri Megaspeed korábbi vezetőjéhez kötődött, akiről az amerikai hírszerzés azt gyanítja, hogy a kínai állambiztonsági minisztérium megbízásából tevékenykedett. A Megaspeed ráadásul az Nvidia jelentős ügyfele volt, miközben az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy a vállalat közreműködhetett-e a Kínába irányuló csipexport korlátozásainak kijátszásában.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a szingapúri társaság mérlegfőösszege egyetlen év alatt 33 millióról 3 milliárd dollárra nőtt, miközben szoros üzleti kapcsolatot épített ki a kínai Alibabával.
Az amerikai igazságügyi minisztérium több vizsgálatot is folytat Alice Huanghoz kapcsolódóan.
Az amerikai hírszerzés gyanúja azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a nő valóban kémkedett, vagy hogy Jensen Huang bizalmas Nvidia-adatokat adott volna át neki.
Továbbá az is kiderült, hogy a vezérigazgatónak egy másik viszonya is volt: Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának vezetőjével került intim kapcsolatba. Huang vasárnap a munkatársainak küldött levélben már elismerte házasságtörését, és bocsánatot kért családjától, valamint alkalmazottaitól.
Új vezetés veszi át a világ egyik legfontosabb chipgyártóját
Az Nvidia azt is bejelentette, hogy Harvey Jonest nevezik ki az igazgatótanács első elnökévé. Jones korábban a Synopsys vezetőjeként és ügyvezető elnökeként is dolgozott. Az átmeneti vezérigazgatói feladatokat ellátó Colette Kress 2013 szeptemberében csatlakozott az Nvidiához, előtte közel 25 évet töltött különböző pénzügyi vezetői pozíciókban, többek között a Ciscónál és a Microsoftnál.
A vezetőváltást megnehezítheti, hogy Huang korábban nem tulajdonított különösebb jelentőséget a hagyományos utódlástervezésnek. Mintegy 60 vezető jelentett közvetlenül neki, és személyesen alakította a vállalat technológiai stratégiáját. Az ügynek politikai következményei is lehetnek, ugyanis Donald Trump amerikai elnök a botrány kirobbanása után még kiállt Huang mellett, akivel szoros kapcsolatot épített ki. Az Nvidia Kínába irányuló csipexportjának engedélyezése azonban már korábban is vitákat váltott ki Washingtonban. A vállalat korábbi vezetője az Nvidia részvényeinek mintegy 3,6 százalékát birtokolja, így az árfolyam további zuhanása személyes vagyonát is jelentősen érintheti.