Belebukott a kínai kémbotrányba Jensen Huang, az Nvidia legendás vezérigazgatója, aki több mint három évtized után távozott az általa alapított vállalat éléről. A mesterséges intelligencia globális térnyerésének egyik legfontosabb szereplőjénél már az ideiglenes utódot is kinevezték, miközben a befektetők eladási hullámmal reagáltak a történtekre. Az Nvidia részvényei több mint 10 százalékot zuhantak a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, ami akár 400 milliárd dolláros piaci értékvesztést is jelenthet.

Nvidia-kémbotrány: lemondott a chipóriás alapítója, Jensen Huang – brutális részvénybukás rázza meg a céget, 400 milliárd dollár tűnhet el / Fotó: AFP

Lemondott Jensen Huang, az Nvidia 63 éves vezérigazgatója, miután nyilvánosságra került, hogy két házasságon kívüli kapcsolata is volt, egyik szeretőjéről pedig az amerikai hírszerzés azt feltételezi, hogy a kínai titkosszolgálatnak dolgozott. A Financial Times beszámolója szerint a vállalat vezetését átmenetileg Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át, miközben az igazgatótanács megkezdi az állandó utód keresését. A chipgyártó belső és külső jelölteket egyaránt mérlegel.

Huang távozása rendkívüli fordulat az Nvidia történetében. A vállalatot 1993-ban társalapító üzletember több mint 33 éven keresztül irányította a céget, amely a videojátékokhoz készített grafikus processzorok gyártójából a globális AI-ipar egyik meghatározó vállalatává nőtte ki magát.

Történelmi részvénybukás fenyegeti az Nvidiát

A befektetők azonnal reagáltak a lemondás hírére. Az Nvidia részvényei 10,2 százalékkal estek a csütörtöki tőzsdenyitás előtti kereskedésben, ami az árfolyam tartós fennmaradása esetén több mint 400 milliárd dollárral csökkentheti a vállalat piaci kapitalizációját. A chipgyártó árfolyama már a bejelentést megelőzően is jelentős nyomás alatt állt.

Az Nvidia piaci értéke október elején még történelmi rekordot jelentő 5700 milliárd dolláron tetőzött, részvényei azonban azóta csaknem 30 százalékot veszítettek értékükből.

Az igazgatótanács korábban Huang leváltását mérlegelte, miután a vezető magánéleti botrányai és a feltételezett kínai hírszerzési kapcsolatok miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a vállalatra. Ennek mehetett elébe Huang, ráadásul olyna időben, amikor a befektetők kiemelt figyelemmel követik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülését.