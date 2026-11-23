A Nvidia-botrány középpontjában álló kínai nő több mint egy éven keresztül kapcsolatot tartott Kína legfőbb hírszerző szolgálatának egyik tisztviselőjével, miközben titkos szerelmi viszonyt folytatott Jensen Huanggal.

Jensen Huang és szeretője - az amerikai titkosszolgálat szerint az Nvidia botrány közvetlenül kapcsolódik a kínaiak ipari kémkedéséhez / Fotó: CTI

A hírszerzési információkat ismerő források szerint Alice Huang 2025 tavaszától 2026 őszéig kapcsolatban állt a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) egyik tisztjével. Ez az időszak legalább részben egybeesett azzal, amikor romantikus kapcsolatot ápolt Jensen Huanggal, a fejlett mesterségesintelligencia-chipek világelső gyártójának akkori vezetőjével - értesült a New York Times.

A botrány túlmutat az Nvidia volt vezérének kapcsolatán - Kína ipari méretekben kémkedhetett

Az amerikai hírszerző ügynökségek arra utaló bizonyítékokat is gyűjtöttek, hogy Huang üzlettársa, Kang Wei – akit a nő gyakran a férjeként mutatott be – ugyancsak együttműködött a kínai titkosszolgálattal. Korábban nem kerültek nyilvánosságra részletek arról, hogy Alice Huang pontosan mikor és milyen mértékben tartott kapcsolatot a kínai hírszerzéssel, illetve Kang Wei milyen tevékenységet végzett ugyanennek a szolgálatnak.

A nő kínai titkosszolgálati kapcsolatai, amelyek a tavalyi évtől egészen az elmúlt hónapokig fennálltak, új megvilágításba helyezik, miért jutottak amerikai tisztviselők arra a következtetésre, hogy a november elején lemondott Nvidia-vezér egy hírszerzési művelet célpontja lehetett.

A kapcsolattartás időszaka nemcsak a szerelmi viszonnyal esett egybe, hanem részben azzal az időszakkal is, amikor Alice Huang vállalata, a Megaspeed nagy mennyiségben vásárolt fejlett Nvidia-chipeket.

Ezek egy része délkelet-ázsiai adatközpontokba került, amelyek kínai technológiai vállalatokat, köztük az Alibabát szolgálták ki. Más chipekről pedig felmerült a gyanú, hogy illegálisan Kínába csempészték őket. Az újonnan nyilvánosságra került információk azonban azt mutatják, hogy a nő folyamatos kapcsolatban állt a kínai Állambiztonsági Minisztériummal, még akkor is, amikor romantikus viszonyt folytatott az Nvidia vezetőjével.

Az értesülések arra is magyarázatot adnak, miért tartanak amerikai tisztviselők attól, hogy Alice Huang szerepe csupán egyetlen eleme Kína sokkal szélesebb körű törekvéseinek a technológiai versenyben.

A kínai Állambiztonsági Minisztérium ugyanis kiemelt feladatának tekinti a csúcstechnológiás chipek megszerzését és Kína mesterségesintelligencia-fejlesztéseinek előmozdítását.