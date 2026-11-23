Újabb döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia-botrányról: több mint egy évig tartotta a kapcsolatot a kínai titkosszolgálattal a vezérigazgató szeretője
A Nvidia-botrány középpontjában álló kínai nő több mint egy éven keresztül kapcsolatot tartott Kína legfőbb hírszerző szolgálatának egyik tisztviselőjével, miközben titkos szerelmi viszonyt folytatott Jensen Huanggal.
A hírszerzési információkat ismerő források szerint Alice Huang 2025 tavaszától 2026 őszéig kapcsolatban állt a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) egyik tisztjével. Ez az időszak legalább részben egybeesett azzal, amikor romantikus kapcsolatot ápolt Jensen Huanggal, a fejlett mesterségesintelligencia-chipek világelső gyártójának akkori vezetőjével - értesült a New York Times.
A botrány túlmutat az Nvidia volt vezérének kapcsolatán - Kína ipari méretekben kémkedhetett
Az amerikai hírszerző ügynökségek arra utaló bizonyítékokat is gyűjtöttek, hogy Huang üzlettársa, Kang Wei – akit a nő gyakran a férjeként mutatott be – ugyancsak együttműködött a kínai titkosszolgálattal. Korábban nem kerültek nyilvánosságra részletek arról, hogy Alice Huang pontosan mikor és milyen mértékben tartott kapcsolatot a kínai hírszerzéssel, illetve Kang Wei milyen tevékenységet végzett ugyanennek a szolgálatnak.
A nő kínai titkosszolgálati kapcsolatai, amelyek a tavalyi évtől egészen az elmúlt hónapokig fennálltak, új megvilágításba helyezik, miért jutottak amerikai tisztviselők arra a következtetésre, hogy a november elején lemondott Nvidia-vezér egy hírszerzési művelet célpontja lehetett.
A kapcsolattartás időszaka nemcsak a szerelmi viszonnyal esett egybe, hanem részben azzal az időszakkal is, amikor Alice Huang vállalata, a Megaspeed nagy mennyiségben vásárolt fejlett Nvidia-chipeket.
Ezek egy része délkelet-ázsiai adatközpontokba került, amelyek kínai technológiai vállalatokat, köztük az Alibabát szolgálták ki. Más chipekről pedig felmerült a gyanú, hogy illegálisan Kínába csempészték őket. Az újonnan nyilvánosságra került információk azonban azt mutatják, hogy a nő folyamatos kapcsolatban állt a kínai Állambiztonsági Minisztériummal, még akkor is, amikor romantikus viszonyt folytatott az Nvidia vezetőjével.
Az értesülések arra is magyarázatot adnak, miért tartanak amerikai tisztviselők attól, hogy Alice Huang szerepe csupán egyetlen eleme Kína sokkal szélesebb körű törekvéseinek a technológiai versenyben.
A kínai Állambiztonsági Minisztérium ugyanis kiemelt feladatának tekinti a csúcstechnológiás chipek megszerzését és Kína mesterségesintelligencia-fejlesztéseinek előmozdítását.
Az amerikai hatóságok jelenleg azt vizsgálják, milyen szerepet játszott Alice Huang és Kang Wei abban a délkelet-ázsiai vállalati hálózatban, amelyhez a Megaspeed is tartozik, és amelyet azzal hoztak összefüggésbe, hogy az amerikai exportkorlátozásokat megkerülve Nvidia-chipeket csempészhettek Kínába. A New York Times korábban arról is beszámolt, hogy Alice Huang és családja kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik kínai hadiipari beszállítók körében.
A botrány Jensen Huang lemondásához vezetett
Jensen Huang ebben a hónapban mondott le az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, miután két nővel folytatott viszonyáról jelentek meg beszámolók. Huang kezdetben úgy jellemezte Alice Huanggal fenntartott kapcsolatát, mint egy üzleti ügyféllel folytatott szokásos érintkezést.
Csak azután ismerte el a szerelmi viszonyt, hogy a The New York Times októberben nyilvánosságra hozta: az amerikai hatóságok a kínai hírszerzéshez kötődő személyként azonosították Alice Huangot, és a nő ellen folytatott elektronikus megfigyelés során az Nvidia vezetőjének kommunikációját is rögzítették. Huang novemberben távozott a vállalat éléről, miután a lap egy újabb cikkben arról számolt be, hogy az Nvidia egyik beosztottjával is viszonyt folytatott.
Trump tudhatott a kínai titkosszolgálati kapcsolatról
Mielőtt a botrány nyilvánosságra került, Donald Trump tanácsadói legalább két alkalommal tájékoztatták az elnököt arról, hogy az amerikai hírszerzés feltárta Alice Huang kapcsolatait a kínai titkosszolgálattal. Az ügyet közvetlenül ismerő amerikai tisztviselők szerint Trump arról is értesült, hogy a nő szoros kapcsolatban áll Jensen Huanggal, amikor az még az Nvidia élén állt. Az elnök mindkét alkalommal – köztük akkor is, amikor nemzetbiztonsági tanácsadója beszélt vele az ügyről – kisebbítette az aggodalmak jelentőségét, és egyértelművé tette, hogy nem kíván beavatkozni. A tisztviselők szerint
Trump értékes szövetségesnek tekintette Huangot, az Nvidiát pedig nélkülözhetetlennek tartotta az amerikai gazdaság és részvénypiac egészséges működéséhez.
Trump a közelmúltban azt is felvetette, hogy az Nvidiának érdemes lenne visszahívnia Huangot a vezérigazgatói posztra, ezt a lehetőséget azonban a vállalat igazgatótanácsa elutasította.
A kínai titkosszolgálat kiemelt célpontjai lettek a fejlett chipek
Az Nvidia-chipek beszerzésén és csempészetén dolgozó vállalati hálózat pontosan illeszkedik a kínai Állambiztonsági Minisztérium nemrég meghirdetett alapvető küldetéséhez, amely az amerikai félvezetőkre és más kulcsfontosságú technológiákra vonatkozó exportkorlátozások megkerülésére és aláásására irányul - állítják a lapnak nyilatkozó szakértők.
Az amerikai hírszerző szolgálatok továbbra is próbálják tisztázni Kang Wei szerepét.
- Alice Huang üzlettársát a nő gyakran férjeként mutatta be ismerőseinek.
- A hírszerzési információkat ismerő több forrás szerint az Egyesült Államok bizonyítékokat gyűjtött arra, hogy Kang együttműködött a kínai Állambiztonsági Minisztériummal.
- A hírszerzési jelentéseket ismerő források szerint Alice Huang emellett a kínai Közbiztonsági Minisztérium, vagyis az ország legfontosabb rendvédelmi szervezetének tisztviselőivel is találkozhatott.
Alice Huang, Kang Wei, Huang testvére és a hozzájuk kapcsolódó vállalatok a kínai adatközpont-fejlesztési törekvések és az Nvidia-chipek megszerzésére irányuló erőfeszítések egyik jelentős szereplőcsoportjává váltak. A cél az volt, hogy Kína hozzáférhessen azokhoz a fejlett chipekhez, amelyek nagy teljesítményű mesterséges intelligencia modellek betanításához szükségesek.