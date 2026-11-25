Beszáll az OBI-ba a PENNY tulajdonosa – mutatjuk, mit jelent ez a magyar piac számára
A Rewe Group és a Tengelmann Group bejelentette, hogy egyesítik németországi barkácspiaci tevékenységüket. A megállapodás értelmében a Rewe-csoporthoz tartozó Toom barkácsáruházak az OBI-csoporthoz kerülnek, és a hatósági engedélyek megszerzését követően valamennyi üzlet az OBI márkaneve alatt működik majd tovább.
A PENNY tulajdonosa beszáll az OBI-éba
A tranzakcióért cserébe a Rewe-csoport mintegy 30 százalékos részesedést szerez az OBI Group Holdingban, és stratégiai partnerként vesz részt a vállalat fejlesztésében. A Tengelmann Group továbbra is többségi tulajdonos marad. A Rewe emellett további pénzügyi forrásokkal is támogatja a közös vállalat fejlődését.
A vételárat és az ügylet egyéb pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. A tranzakció még hatósági jóváhagyásra vár.
Az egyesüléssel az OBI jelentősen megerősíti németországi piaci pozícióját. A vállalat jelenleg több mint 350 németországi barkácsáruházat működtet, míg a Rewe barkácspiaci érdekeltségeihez tartozó Toom és B1 hálózata összesen 290 üzletből áll.
A két vállalat egyesített németországi hálózata így meghaladja a 600 egységet.
A Taylor Wessing ügyvédi iroda tranzakcióval kapcsolatos közleménye szerint a Rewe barkácspiaci üzletága 2025-ben mintegy 3 milliárd eurós árbevételt ért el, míg az OBI 2025-ös forgalma meghaladta a 8 milliárd eurót. Az OBI tavaly összesen 659 barkácsáruházat működtetett Európában, ebből 356-ot Németországban.
A vállalatok célja, hogy az üzlethálózatok egyesítésével sűrűbb lefedettséget érjenek el. A tervek szerint Németország lakosságának többsége átlagosan húsz percen belül elérhet majd egy OBI-áruházat.
A Toom üzleteinek átalakítása az engedélyek megszerzését követően várhatóan 12–18 hónapot vesz igénybe.
A két vállalat szerint az üzleti és szervezeti struktúrák hasonlósága jelentős megtakarítási lehetőségeket teremt. Az OBI a digitális szolgáltatások fejlesztésében is nagy lehetőséget lát.
Christian Haub, az OBI felügyelőbizottságának elnöke szerint a barkácskereskedelem átalakulóban van, ezért most különösen fontos az egyes vállalatok erősségeinek összehangolása. Miguel Müllenbach, az OBI-csoport vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy a Toom hálózatának integrációja egyszeri lehetőség mind a vállalatok, mind a vásárlók számára.
A Rewe részéről Christoph Eltze igazgatósági tag hangsúlyozta: a Toom az elmúlt években sikeresen fejlődött, az együttműködéssel pedig mindkét vállalat erősségeit egyesíthetik, megalapozva a fenntartható növekedést egy nehéz piaci környezetben.
Újabb nagy barkácsáruházlánc erősíti jelenlétét a budapesti agglomerációban: a BAUHAUS 2027 végén nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát Budaörsön. A csaknem 15 ezer négyzetméteres BAUHAUS-létesítmény mintegy 130 új munkahelyet teremt, a beruházás pedig egy már korábban is kereskedelmi célra használt ingatlan átalakításával valósul meg – napokban megjelent cikkünket itt találja.
Magyarországon is jelen van mindkét vállalatcsoport
A németországi tranzakció azért is érdemel figyelmet a magyar piacon, mert mindkét érintett vállalatcsoport jelentős hazai kiskereskedelmi érdekeltségekkel rendelkezik.
- A Rewe Group magyarországi jelenlétének legismertebb márkája a PENNY, amely 1996 óta működik Magyarországon. A diszkontlánc saját adatai szerint 248 üzletet üzemeltet, három logisztikai központtal rendelkezik, és közel ötezer munkavállalót foglalkoztat.
- Az OBI szintén régóta jelen van a magyar piacon: első hazai áruházát 1994-ben nyitotta meg. A magyarországi működést az OBI Hungary Retail Kft. végzi, amelynek tulajdonosa az OBI GmbH.
A most bejelentett megállapodás ugyanakkor kifejezetten a két vállalat németországi barkácspiaci tevékenységének összevonásáról szól. A közlemények nem tartalmaznak magyarországi üzletbezárásokra, átszervezésekre vagy márkaváltásra vonatkozó bejelentést.