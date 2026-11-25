A Rewe Group és a Tengelmann Group bejelentette, hogy egyesítik németországi barkácspiaci tevékenységüket. A megállapodás értelmében a Rewe-csoporthoz tartozó Toom barkácsáruházak az OBI-csoporthoz kerülnek, és a hatósági engedélyek megszerzését követően valamennyi üzlet az OBI márkaneve alatt működik majd tovább.

Az OBI anyavállalata Németországban átveszi a Toom márkájú áruházakat, ezzel alapos átrendezésődés történhet a németországi barkácspiacon (illusztráció)

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A PENNY tulajdonosa beszáll az OBI-éba

A tranzakcióért cserébe a Rewe-csoport mintegy 30 százalékos részesedést szerez az OBI Group Holdingban, és stratégiai partnerként vesz részt a vállalat fejlesztésében. A Tengelmann Group továbbra is többségi tulajdonos marad. A Rewe emellett további pénzügyi forrásokkal is támogatja a közös vállalat fejlődését.

A vételárat és az ügylet egyéb pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. A tranzakció még hatósági jóváhagyásra vár.

Az egyesüléssel az OBI jelentősen megerősíti németországi piaci pozícióját. A vállalat jelenleg több mint 350 németországi barkácsáruházat működtet, míg a Rewe barkácspiaci érdekeltségeihez tartozó Toom és B1 hálózata összesen 290 üzletből áll.

A két vállalat egyesített németországi hálózata így meghaladja a 600 egységet.

A Taylor Wessing ügyvédi iroda tranzakcióval kapcsolatos közleménye szerint a Rewe barkácspiaci üzletága 2025-ben mintegy 3 milliárd eurós árbevételt ért el, míg az OBI 2025-ös forgalma meghaladta a 8 milliárd eurót. Az OBI tavaly összesen 659 barkácsáruházat működtetett Európában, ebből 356-ot Németországban.

A vállalatok célja, hogy az üzlethálózatok egyesítésével sűrűbb lefedettséget érjenek el. A tervek szerint Németország lakosságának többsége átlagosan húsz percen belül elérhet majd egy OBI-áruházat.

A Toom üzleteinek átalakítása az engedélyek megszerzését követően várhatóan 12–18 hónapot vesz igénybe.

A két vállalat szerint az üzleti és szervezeti struktúrák hasonlósága jelentős megtakarítási lehetőségeket teremt. Az OBI a digitális szolgáltatások fejlesztésében is nagy lehetőséget lát.

Christian Haub, az OBI felügyelőbizottságának elnöke szerint a barkácskereskedelem átalakulóban van, ezért most különösen fontos az egyes vállalatok erősségeinek összehangolása. Miguel Müllenbach, az OBI-csoport vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy a Toom hálózatának integrációja egyszeri lehetőség mind a vállalatok, mind a vásárlók számára.