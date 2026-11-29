Rendeletben tiltja meg az okosszemüvegek viselését az osztrák iskolákban a következő tanév második félévétől Christoph Wiederkehr oktatási miniszter (NEOS) – számolt be a Kronen Zeitung. A rendelkezés alól kivételt képeznek majd az orvosi célú látásjavító eszközök, valamint a fogyatékossággal élők számára szükséges speciális segédeszközök.

Az okosszemüveg használatát betiltják az osztrák iskolákban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az intézkedés előzménye egy nagy visszhangot kiváltó eset, amikor is egy osztrák diák többszöri figyelmeztetés ellenére sem volt hajlandó levenni a kamerával és mikrofonnal felszerelt szemüvegét. Végül kizárták az iskolából, a szövetségi közigazgatási bíróság azonban hatályon kívül helyezte a döntést.

Az oktatási miniszter szerint az iskolának olyan védett helynek kell lennie, ahol a gyerekek, a fiatalok és a pedagógusok egyaránt biztonságban érezhetik magukat. Az okosszemüvegek lehetővé teszik a titokban történő felvételkészítést, ez pedig sérti a magánszférát.



A diák még a kamera jelzőfényét is leragasztotta

A Kronen Zeitung részletes beszámolójából kiderül, hogy a bécsi gimnáziumban történtek miatt a diákok egy része már az iskolai mosdóban sem érezte magát biztonságban, mások nem akartak az osztály előtt kiselőadást tartani. A tanárok tehetetlennek érezték magukat. Az érintett tanuló ráadásul leragasztotta az okosszemüveg felvételkészítést jelző fényét.

A bíróság ugyanakkor azért helyezte hatályon kívül a diák kizárását, mert nem sikerült bizonyítani, hogy valóban készített felvételeket. Az új rendelkezés 2027 februárjától valamennyi évfolyamot érinti, és nemcsak a diákokra, hanem a pedagógusokra is vonatkozik majd. Ausztriában egyébként 2025. április 28. óta tilos a mobiltelefonok és az okosórák magáncélú használata az iskolákban a nyolcadik évfolyamig.



Nemcsak az iskolákból tiltanák ki az okosszemüvegeket

Alexander Pröll, az osztrák digitalizációért felelős államtitkár már októberben bemutatott egy háromlépcsős szabályozási javaslatot, amely az élet számos más területén is korlátozná az okosszemüvegek használatát.

Az öltözőkben, mosdókban, fürdőkben, óvodákban, iskolákban, bíróságokon, valamint rendőrségi és katonai létesítményekben megtiltanák a használatukat.

A mozikban, színházakban és más előadásokon tilos lenne velük felvételt készíteni.

A közterületeken csak akkor lehetne felvételeket rögzíteni, ha azt jól látható, kikapcsolhatatlan jelzőfény mutatja.

Ausztriában november 22-ig már csaknem 25 ezren támogattak egy, az okosszemüvegek betiltását szorgalmazó petíciót. A technológiai vállalatokra is egyre nagyobb nyomás nehezedik. Hollandiában fogyasztóvédelmi és digitális jogvédő szervezetek a Meta okosszemüvegeinek értékesítését is leállíttatnák a titkos felvételkészítés lehetősége miatt. Az ügyben a Kronen Zeitung szerint legkésőbb december 24-ig várható bírósági döntés.

