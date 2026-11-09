Beszakadt az olaj ára, Trump egyetlen mondata felrázta a világpiacot – most minden a Közel-Keleten dőlhet el

Több mint 3 százalékkal zuhant hétfőn a Brent típusú kőolaj jegyzése, amely hordónként 95 dollár közelébe süllyedt. A nemzetközi olajpiac ezzel tovább folytatta a múlt héten kezdődött lejtmenetet, amikor 2020 áprilisa óta nem látott mértékű heti áresést produkált. A befektetők egyre nagyobb esélyt adnak annak, hogy diplomáciai megállapodás vethet véget a közel-keleti háborúnak – számolt be a Bloomberg.

A háború súlyosan megzavarta a közel-keleti olajexportot / Fotó: AFP

A hangulatváltozásban Donald Trump amerikai elnök hétvégi nyilatkozata játszott meghatározó szerepet. Trump szerint rendkívül valószínűtlen, hogy átfogó katonai csapásokat rendelne el Irán ellen, ugyanakkor világossá tette: ennek feltétele, hogy Teherán rendkívül erős megállapodást kössön Washingtonnal. Az amerikai félre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik, miután a demokraták jelentős sikert arattak a félidős kongresszusi választásokon. A piac ezt is annak jeleként értékeli, hogy Washington érdekeltebbé válhat a konfliktus lezárásában.

Egyetlen iráni engedmény is felforgathatja az olajpiacot

Az árfolyam hétfőn újabb mélypontra esett, miután az Israel Hayom izraeli lap arról számolt be, hogy

Irán állítólag elállt a Hormuzi-szoros ellenőrzésére és az áthaladó hajóktól beszedett díjakra vonatkozó követelésétől.

Az értesülést ugyanakkor egyelőre nem sikerült független forrásból megerősíteni. A Bloomberg sem tudta ellenőrizni az információ hitelességét. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonala, ezért az áthaladás feltételeinek esetleges enyhítése alapvetően változtathatná meg a globális energiapiaci kilátásokat. A diplomáciai optimizmust azonban továbbra is katonai támadások árnyékolják be. Az iráni állami média szerint az Egyesült Államok az éjszaka ismét csapást mért az iráni Kesm szigetére. Marco Rubio amerikai külügyminiszter eközben óvatosan nyilatkozott a tárgyalások sikerének esélyeiről.

Két teljesen eltérő forgatókönyv előtt áll a világpiac

Helge Andre Martinsen, a DNB Carnegie vezető energiaelemzője szerint az olajpiac jelenleg a vihar előtti csend időszakát éli. A következő hetekben két szélsőséges forgatókönyv határozhatja meg az árakat. Egy diplomáciai áttörés jelentős további áresést idézhet elő, míg a katonai összecsapások újbóli felerősödése gyors dráguláshoz vezethet. Bár

az olaj ára október végi, hathavi csúcsához képest jelentősen visszaesett, az év eleje óta még mindig több mint 50 százalékkal emelkedett.

A háború ugyanis súlyosan megzavarta a közel-keleti olajexportot. A Bloomberg felmérése szerint az OPEC-tagországok októberi termelése már elérte a háború előtti mennyiség 88 százalékát. Irán kitermelése ugyanakkor visszaesett, miközben az Egyesült Államok tengeri blokáddal akadályozza az ország olajexportját. A térség biztonsági helyzete továbbra is törékeny. A hétvégén

egy tartályhajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi-szorosban,

Rijádban pedig az Irán által támogatott húszi lázadók megrongálták a Saudi Aramco állami olajvállalat irodáit.

A következő diplomáciai események ezért különösen fontosak lehetnek. Trump hétfőn a Fehér Házban fogadja Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni katari miniszterelnököt, akinek országa kulcsszerepet vállal a konfliktus rendezését célzó közvetítésben.