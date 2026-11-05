Ezt a fordulatot már a magyar autósok is biztosan meg fogják érezni: szabályosan zuhan az olaj ára Trump választási kudarca után – végre csökkenhetnek a hazai üzemanyagárak

Csütörtökön már a negyedik egymást követő kereskedési napon csökkentek az olajárak, mivel a piaci várakozások szerint Donald Trump amerikai elnök Republikánus Pártjának az e heti kongresszusi választásokon elszenvedett vereségei mérsékelhetik az iráni háború további eszkalációjának kockázatát.

Tovább csökkentek az olajárak / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése közép-európai idő szerint 5 óra 26 perckor 80 centtel, 0,85 százalékkal, hordónként 93,82 dollárra csökkent, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése 1,20 dollárral, 1,36 százalékkal, 86,92 dollárra esett – számolt be róla a Reuters.

Az előző kereskedési napon mindkét irányadó olajfajta ára több mint 8 százalékot zuhant, és augusztus 31. óta nem látott mélyponton zárt.

Az Öböl menti országok kormányzati köreihez közel álló két forrás szerdán arról beszélt, hogy a meggyengült Trumpnak, akinek katonai mozgásterét a demokraták ellenőrzése alá kerülő kongresszus korlátozhatja, immár nagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy megállapodást kössön. A hírügynökség forrásai szerint így egyre kevésbé valószínű egy Irán elleni átfogó katonai támadás az Amerikai Egyesült Államok részéről.

A konfliktus rendezése lehetővé tehetné a háború miatt visszaesett közel-keleti olajszállítások helyreállását, az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendezéshez vezető út továbbra is bizonytalan.

Marad még a bizonytalanság az olajpiacon

„A piacok jelenleg azt mérlegelik, hogy a félidős kongresszusi választások eredménye miként befolyásolhatja Donald Trump következő lépéseit az iráni háborúban, és egyre inkább valószínűnek tarják a konfliktus lezárását. A következő időszakban azonban további jelentős árfolyam-ingadozások várhatók, mivel a háború diplomáciai úton történő teljes lezárása továbbra is számos bizonytalanságot rejt magában, miközben a globális stratégiai olajtartalékok rendkívül alacsony szintre apadtak” – mondta June Goh, a Sparta Commodities vezető olajpiaci elemzője.

Elemzők szerint a Perzsa-öböl térségéből származó olajszállítmányok többsége számára kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson áthaladó nyersolajszállítások volumene már megközelíti a háború előtti szintet, bár a szállítási költségek magasabbak.