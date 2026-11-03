Ezt szinte lehetetlen nyomon követni: ismét emelkedik az olaj ára, Amerika megint Iránt támadta az éjszaka
Kissé emelkedtek az olajárak kedden, miután sajtóértesülés jelent meg arról, hogy az Egyesült Államok csapást mért az iráni Kedm-szigetre. A hír ismét felerősítette a nyolc hónapja tartó konfliktus eszkalációjától és a közel-keleti olajszállítások elhúzódó zavaraitól való félelmeket – írta a Reuters.
A nyugat-texasi WTI nyersolaj hordónkénti ára 20 centtel (mintegy 65 forinttal), 0,21 százalékkal emelkedett, így 96,66 dolláron (hozzávetőleg 31 440 forinton) állt. A Brent határidős jegyzése 3 centtel, közel 10 forinttal, 0,03 százalékkal nőtt, és elérte a hordónkénti 104,80 dollárt (mintegy 34 087 forintot) a közép-európai idő szerint hajnali 4 óra 55 perces adatok alapján.
Mindkét irányadó olajfajta ára több mint 7 százalékkal zuhant hétfőn, miután az iráni és katari tisztviselők tárgyalásai reményt keltettek az Irán elleni amerikai–izraeli háború lezárására.
A hírek ismét növelték a bizonytalanságot
A The Wall Street Journal kedden amerikai tisztviselőkre hivatkozva számolt be a Kešm-sziget elleni támadásról. Egyes forrásai védelmi jellegűnek nevezték a csapásokat, amelyek célja elmondásuk szerint az volt, hogy korlátozzák Irán lehetőségeit a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók megtámadására.
Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője szerint az értesülés ismét növelte az olajárakban megjelenő kockázati felárat. A piac már kezdett nagyobb esélyt adni a diplomáciai rendezésnek, amikor az újabb katonai műveletek híre megváltoztatta a hangulatot.
Az áremelkedés ugyanakkor mérsékelt maradt. Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova piaci elemzési vezetője szerint ez arra utal, hogy az árak már jelentős geopolitikai kockázatot tükröznek. Úgy vélte, az újabb hírek önmagukban aligha indítanak tartós drágulást, ha nem társul hozzájuk bizonyíték az olajellátás vagy a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra további sérülésére.
Folytatódnak a békét célzó egyeztetések
Teherán hétfőn közölte, hogy továbbra is zajlanak az Irán és az Egyesült Államok közötti kapcsolatfelvételek a háború lezárásáról. A katari közvetítőkkel folytatott többnapos tárgyalások módosított javaslatokkal, de áttörés nélkül értek véget.
Donald Trump hétfői nyilatkozatában bizonytalanná tette, hogy beváltja-e az Irán elleni katonai csapások újraindítására vonatkozó fenyegetését, és lehetségesnek nevezte a megállapodást Teheránnal.
Maszúd Peszeskján iráni elnök közlése szerint Modzstaba Hamenei ajatollah, az ország legfelsőbb vezetője bizonyos felhatalmazásokat adott a kormánynak a béketárgyalásokhoz.
A Hormuzi-szoros helyzete továbbra is kulcskérdés
A február végén kezdődött háború jelentősen visszavetette a Hormuzi-szoros hajóforgalmát. A tengeri átjárón korábban a világ kőolaj- és földgázellátásának mintegy ötöde haladt át.
Az iráni háború a magas amerikai benzinárak egyik fő oka, ami a keddi félidős választások előtt a választók hangulatára is rányomja a bélyegét. Trumpra emiatt is nyomás nehezedik a konfliktus lezárása érdekében.
A Brent október végén hathavi csúcson zárt, részben az attól való félelmek miatt, hogy az amerikai választások után ismét eszkalálódhat a közel-keleti háború.
A piacok szempontjából további diplomáciai fejlemény, hogy az Egyesült Államok november 10–11-én ukrán és orosz küldöttségekkel tart tárgyalásokat Abu-Dzabiban. Az egyeztetések témája az Ukrajna elleni orosz háború lezárása, a háború után.
Itt a bejelentés az üzemanyagárakról
Hétfőre csökkent a 95-ös benzin országos átlagára, miközben a gázolajé változatlan maradt. Üzemanyagárak tekintetében friss számokat közöltek.
A friss országos árösszesítés alapján
- a 95-ös benzin átlagára 640 forint literenként,
- míg a gázolajért átlagosan 721 forintot kell fizetni.
A két üzemanyagtípus közötti árkülönbség így 81 forint literenként.
A benzin árcsökkenése egy 50 literes tankolásnál 100 forint megtakarítást jelent a pénteki átlagárhoz képest. A dízelautósok ugyanakkor továbbra is a korábbi árszinttel számolhatnak.
Az országos átlagárak tájékoztató jellegűek, az egyes töltőállomásokon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok.