Nem tudnak tovább várni, nincs elég energia a télre: feltörték a stratégiai készletet, 43 millió hordó olajat szabadítanak fel – a németek, a franciák és az olaszok előremenekülnek

Egyelőre nincs ok a pánikra, de az európai kormányok láthatóan nem akarják megvárni, amíg a közel-keleti háború következményei újabb energiaválságot idéznek elő. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az európai földgáz nagykereskedelmi ára szerdán rövid időre elérte a megawattóránkénti 100 eurót, amire 2022 decembere óta nem volt példa – írta a Reuters. Az olajtartalékhoz is hozzá kell nyúlni, 11 ország meg is lépte.

Az energiaválság a téli időszakban tovább súlyosbodhat Európában, ismét tartalékokat szabadítanak fel / Fotó: Shutterstock

A földgáz jelenleg nagyjából háromszor annyiba kerül az európai nagykereskedelmi piacon, mint az Irán elleni háború kirobbanása előtt. Ráadásul a kontinens gáztárolói mindössze 75 százalékos töltöttséggel várják a fűtési szezon kezdetét, szemben az egy évvel korábbi 83 százalékkal. Az európai energiaügyi miniszterek csütörtöki luxembourgi találkozóján ezért nemcsak az energiaárak letörése, hanem az ellátásbiztonság is napirendre került.

Brüsszel nyugtat, de már a olajtartalék mozgósítása napirenden van megint

A tanácskozáson tizenegy uniós tagállam megerősítette, hogy 2027 januárjának végéig összesen 42,6 millió hordó olajat és olajterméket szabadít fel stratégiai tartalékaiból. A mennyiség csaknem felét, 20,5 millió hordót dízel teszi ki – számolt be az Euronews.

A megállapodás a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban meghirdetett, összehangolt tartalékfelszabadításának felgyorsítását jelenti, vagyis nem egy teljesen új készletcsomagról van szó. A lépéshez

Franciaország,

Németország,

Olaszország

és további uniós tagállamok csatlakoztak.

A kormányok célja, hogy a téli hónapokban növeljék a piaci kínálatot, és ezzel mérsékeljék az üzemanyagárakra nehezedő nyomást. Dan Jörgensen uniós energiaügyi biztos ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Európában jelenleg nem fenyeget közvetlen ellátási hiány.

A Reutersnek nyilatkozva azonban arra figyelmeztetett, hogy a helyzet rendkívül súlyos, és az ellátásbiztonsági kockázatokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A különbség ugyanis egyre inkább az üzemanyag rendelkezésre állása és megfizethetősége között húzódik.

Hiába van elegendő olaj és földgáz a piacon, ha annak ára már elviselhetetlen terhet jelent a háztartásoknak és a vállalkozásoknak.

Az energiaügyi biztos szerint közel 50 millió európai számára már jelenleg is problémát jelent otthona megfelelő fűtése. A magas energiaárak pedig nemcsak a lakosságot sújtják, hanem az európai ipar versenyképességét is tovább rontják.