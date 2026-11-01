Nem tudnak tovább várni, nincs elég energia a télre: feltörték a stratégiai készletet, 43 millió hordó olajat szabadítanak fel – a németek, a franciák és az olaszok előremenekülnek
Egyelőre nincs ok a pánikra, de az európai kormányok láthatóan nem akarják megvárni, amíg a közel-keleti háború következményei újabb energiaválságot idéznek elő. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az európai földgáz nagykereskedelmi ára szerdán rövid időre elérte a megawattóránkénti 100 eurót, amire 2022 decembere óta nem volt példa – írta a Reuters. Az olajtartalékhoz is hozzá kell nyúlni, 11 ország meg is lépte.
A földgáz jelenleg nagyjából háromszor annyiba kerül az európai nagykereskedelmi piacon, mint az Irán elleni háború kirobbanása előtt. Ráadásul a kontinens gáztárolói mindössze 75 százalékos töltöttséggel várják a fűtési szezon kezdetét, szemben az egy évvel korábbi 83 százalékkal. Az európai energiaügyi miniszterek csütörtöki luxembourgi találkozóján ezért nemcsak az energiaárak letörése, hanem az ellátásbiztonság is napirendre került.
Brüsszel nyugtat, de már a olajtartalék mozgósítása napirenden van megint
A tanácskozáson tizenegy uniós tagállam megerősítette, hogy 2027 januárjának végéig összesen 42,6 millió hordó olajat és olajterméket szabadít fel stratégiai tartalékaiból. A mennyiség csaknem felét, 20,5 millió hordót dízel teszi ki – számolt be az Euronews.
A megállapodás a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban meghirdetett, összehangolt tartalékfelszabadításának felgyorsítását jelenti, vagyis nem egy teljesen új készletcsomagról van szó. A lépéshez
- Franciaország,
- Németország,
- Olaszország
- és további uniós tagállamok csatlakoztak.
A kormányok célja, hogy a téli hónapokban növeljék a piaci kínálatot, és ezzel mérsékeljék az üzemanyagárakra nehezedő nyomást. Dan Jörgensen uniós energiaügyi biztos ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Európában jelenleg nem fenyeget közvetlen ellátási hiány.
A Reutersnek nyilatkozva azonban arra figyelmeztetett, hogy a helyzet rendkívül súlyos, és az ellátásbiztonsági kockázatokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A különbség ugyanis egyre inkább az üzemanyag rendelkezésre állása és megfizethetősége között húzódik.
Hiába van elegendő olaj és földgáz a piacon, ha annak ára már elviselhetetlen terhet jelent a háztartásoknak és a vállalkozásoknak.
Az energiaügyi biztos szerint közel 50 millió európai számára már jelenleg is problémát jelent otthona megfelelő fűtése. A magas energiaárak pedig nemcsak a lakosságot sújtják, hanem az európai ipar versenyképességét is tovább rontják.
A mostani energiapiaci feszültségeket több konfliktus együttesen táplálja. Az iráni háború, az orosz–ukrán háború és a jemeni konfliktus egyaránt akadályozza az olaj és a földgáz zavartalan kereskedelmét.
Mindez különösen érzékenyen érinti a dízel piacát. Az európai árufuvarozás, a mezőgazdaság és számos iparág továbbra is nagymértékben függ ettől az üzemanyagtól.A tartósan magas dízelárak így nemcsak a fuvarozók költségeit emelik, hanem az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek drágulásán keresztül az inflációt is ismét felfelé hajthatják.
A nyersolaj önmagában nem oldja meg a problémát
Az Euronews szerint az európai kormányok a stratégiai olajtartalék felszabadítása mellett azt is sürgetik, hogy Brüsszel fordítson nagyobb figyelmet az európai finomítói kapacitásokra. A probléma ugyanis nem egyszerűen az, hogy mennyi nyersolaj áll rendelkezésre. Legalább ilyen fontos, hogy abból mennyi dízelt, repülőgép-üzemanyagot és más feldolgozott terméket lehet előállítani. Az Európai Bizottság ezért már tárgyalásokat kezdett az európai finomítókkal a termelés növelésének lehetőségeiről.
A stratégiai tartalékok felszabadítása átmenetileg enyhítheti a piaci feszültségeket, de nem képes pótolni a kieső finomítói kapacitásokat, és nem szünteti meg a nemzetközi szállítási útvonalakat fenyegető veszélyeket sem.
A most felgyorsított 42,6 millió hordós mennyiség ráadásul az Európai Unió nagyjából négynapi olajfogyasztásának felel meg.
Ez elegendő lehet a piaci várakozások befolyásolására és bizonyos átmeneti zavarok enyhítésére, de önmagában nem jelent tartós megoldást.
Európa jobban felkészült, mint 2022-ben – de ez nem jelent védettséget
Az Európai Bizottság szerint a kontinens energiaellátása ma ellenállóbb, mint az orosz földgázszállítások 2022-es visszaesése idején. Az Európai Unió azóta 18 százalékkal csökkentette földgázfelhasználását, és jelentősen mérsékelte az Oroszországtól való függőségét is. Csakhogy az energiapiaci kockázatok nem tűntek el, csupán átalakultak.
A közel-keleti konfliktus megmutatta, hogy Európa továbbra is kiszolgáltatott a globális olaj- és földgázpiac zavarainak. Ráadásul a magas energiaárak újabb állami támogatásokat tehetnek szükségessé, miközben a kormányok költségvetési mozgástere sok országban már most is szűkös.
A Reuters beszámolója szerint az Európai Bizottság az energiaadózás és a hálózati díjak átalakításával is igyekszik csökkenteni a villamosenergia-számlákat, de a javaslatok nem élveznek egységes támogatást a tagállamok körében. A következő hónapok így komoly próbatételt jelentenek Európának.