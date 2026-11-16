Új ország nevét dobták be: orosz gáz és olaj helyett ők adhatnak energiát Magyarországnak – Kapitány Istvánnak nem csak Románia lehet érdekes

Szerbia és Magyarország az energetikai együttműködés bővítésén dolgozik. A meglévő gázvezeték-kapcsolatok mellett gáztároló kapacitásokat is közösen használnak, miközben egy új, évi akár ötmillió tonna kapacitású olajvezeték megépítését is tervezik – írja a Srbija Danas.

Orosz gáz és olaj helyett ők adhatnak energiát Magyarországnak, Kapitány Istvánnak nem csak Románia lehet érdekes/Fotó: AFP

A tervek között szerepel a Szerbiát és Magyarországot összekötő olajvezeték megépítése

A két országot már jelenleg is összeköti a gázinfrastruktúra, amelyen keresztül orosz földgáz jut el a magyar piacra. A gáz a Török Áramlaton keresztül Törökországon és Bulgárián át érkezik, majd a Szerbián keresztül Magyarországra vezető szakaszon folytatja útját.

Az együttműködés a földgáz tárolására is kiterjed. Szerbia az elmúlt években magyarországi gáztároló kapacitásokat is igénybe vett annak érdekében, hogy további tartalékokat biztosítson.

Az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) olyan szankciós mentességet hagyott jóvá, amely az adott határidőig lehetővé teszi a Mol számára, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz Gazprommal a szerbiai NIS-ben lévő részesedésének megvásárlásáról.

Orbán Anita magyar külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország jelentős befektető a Nyugat-Balkánon, és ebben a Molnak fontos stratégiai szerepe van.

A külügyminiszter szerint az orosz tulajdonrész megszerzése a NIS-ben Budapest számára a JANAF használatáról folytatott tárgyalásokon is kedvezőbb helyzetet teremthet. A horvát olajvezetéken keresztül ugyanis a pancsovai finomítót is ellátják nyersolajjal.

A NIS működteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, miközben a Mol már jelenleg is jelentős jelenléttel bír Közép- és Délkelet-Európa energiapiacain. A tervek között szerepel egy új, Szerbiát és Magyarországot összekötő olajvezeték megépítése is. A szerb bányászati és energiaügyi minisztérium korábban közzétett adatai szerint a vezeték éves kapacitása elérheti az ötmillió tonnát, a Szerbián áthaladó szakasz pedig mintegy 113 kilométer hosszú lehet.

A projekt a kőolajellátás biztosítását szolgálná. Az orosz földgáz kiváltásához ugyanakkor Magyarországnak más beszállítókat és alternatív szállítási útvonalakat is biztosítania kell.