Váratlan felfedezés a tengerentúlon: az olajkitermelés adhat lendületet az elektromos autózásnak – eddig is a szemük előtt volt a kritikus nyersanyag

A Nyugat-Texasban elterülő Permi-medence hatalmas, ásványkincsekben gazdag térség, amely az Amerikai Egyesült Államok kőolajtermelésének jelentős részét adja. Az itt működő olajkutak naponta csaknem 6 millió hordó kőolajat hoznak a felszínre. Ez a mennyiség azonban eltörpül az olajkitermelés során felszínre kerülő szennyezett, magas sótartalmú víz mennyisége mellett.

A texasi olajkutak mellékterméke sokkal értékesebb, mint azt elsőre gondolnánk / Fotó: Robin Guess / Shutterstock

A Permi-medencében naponta megközelítőleg 26 millió hordó vizet is kitermelnek, ami nagyjából New York városban teljes napi vízfogyasztásának felel meg. A víz az olajmaradványoktól gyakran szürkésfekete színű, a föld alatt élő baktériumok miatt pedig jellegzetes, kellemetlen szaga van. Ezt a vizet hagyományosan az energiatermelés melléktermékének tekintik, holott valójában az őskori tengerekből visszamaradt, rendkívül magas sókoncentrációjú, ásványi anyagokban gazdag vízről van szó.

Az olajkutak mellékterméke a rejtett erőforrás

A houstoni székhelyű Element3 startup felismerte, hogy ez a szennyvíz jelentős mennyiségű lítiumot tartalmaz, ezért olyan szűrési eljárás kidolgozásába kezdett, amellyel az Amerikai Egyesült Államokon belül teremthet forrást ennek a napjainkban rendkívül keresett nyersanyagnak kitermelésére – számolt be róla a Fast Company.

Az ötlet különlegessége abban rejlik, hogy a kőolajkitermelés hulladékából az elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges alapanyag készülhet, vagyis a fosszilis energiahordozók kitermelésének mellékterméke a tiszta energiára épülő jövő egyik fontos erőforrásává válhat.

„Ez a körforgásos gazdaság nagyszerű példája: a hulladékból értéket teremtünk” – fogalmazott Hood Whitson, a vállalat alapítója és vezérigazgatója.

A 2021-ben alapított Element3 az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumához (DOE) tartozó Oak Ridge Nemzeti Laboratórium kutatási eredményeinek kereskedelmi hasznosításán dolgozik. A kutatások középpontjában az olajkitermelés során keletkező víz szűrési lehetőségei állnak, a vállalat pedig Texas-szerte vizsgálja, miként lehetne ipari léptékűvé bővíteni a technológiát.