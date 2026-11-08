Váratlan felfedezés a tengerentúlon: az olajkitermelés adhat lendületet az elektromos autózásnak – eddig is a szemük előtt volt a kritikus nyersanyag
A Nyugat-Texasban elterülő Permi-medence hatalmas, ásványkincsekben gazdag térség, amely az Amerikai Egyesült Államok kőolajtermelésének jelentős részét adja. Az itt működő olajkutak naponta csaknem 6 millió hordó kőolajat hoznak a felszínre. Ez a mennyiség azonban eltörpül az olajkitermelés során felszínre kerülő szennyezett, magas sótartalmú víz mennyisége mellett.
A Permi-medencében naponta megközelítőleg 26 millió hordó vizet is kitermelnek, ami nagyjából New York városban teljes napi vízfogyasztásának felel meg. A víz az olajmaradványoktól gyakran szürkésfekete színű, a föld alatt élő baktériumok miatt pedig jellegzetes, kellemetlen szaga van. Ezt a vizet hagyományosan az energiatermelés melléktermékének tekintik, holott valójában az őskori tengerekből visszamaradt, rendkívül magas sókoncentrációjú, ásványi anyagokban gazdag vízről van szó.
Az olajkutak mellékterméke a rejtett erőforrás
A houstoni székhelyű Element3 startup felismerte, hogy ez a szennyvíz jelentős mennyiségű lítiumot tartalmaz, ezért olyan szűrési eljárás kidolgozásába kezdett, amellyel az Amerikai Egyesült Államokon belül teremthet forrást ennek a napjainkban rendkívül keresett nyersanyagnak kitermelésére – számolt be róla a Fast Company.
Az ötlet különlegessége abban rejlik, hogy a kőolajkitermelés hulladékából az elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges alapanyag készülhet, vagyis a fosszilis energiahordozók kitermelésének mellékterméke a tiszta energiára épülő jövő egyik fontos erőforrásává válhat.
„Ez a körforgásos gazdaság nagyszerű példája: a hulladékból értéket teremtünk” – fogalmazott Hood Whitson, a vállalat alapítója és vezérigazgatója.
A 2021-ben alapított Element3 az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumához (DOE) tartozó Oak Ridge Nemzeti Laboratórium kutatási eredményeinek kereskedelmi hasznosításán dolgozik. A kutatások középpontjában az olajkitermelés során keletkező víz szűrési lehetőségei állnak, a vállalat pedig Texas-szerte vizsgálja, miként lehetne ipari léptékűvé bővíteni a technológiát.
Az Element3 eddig több mint 20 millió dollárnyi tőkét vont be a projektbe, és 15 alkalmazottat foglalkoztat. Az energiaügyi minisztérium kutatói már évek óta foglalkoznak azzal, amit Whitson nem hagyományos sóoldatbányászatnak nevez. Ennek keretében többek között azt vizsgálják, hogyan lehetne lítiumot kinyerni a kaliforniai Salton-tó sós vizéből, illetve ritkaföldfémeket visszanyerni ipari hulladéklerakókból.
Versenyfutás a lítiumért, ami mindig szem előtt volt
A Permi-medence több százmillió éves vize ötször sósabb a mai óceánok vizénél, és a lítium mellett magnéziumot és stronciumot is tartalmaz. Hood Whitson felismerte a vízben rejlő lehetőségeket, és azt is, hogy az energetikai vállalatok már kiépítették a mozgatásához szükséges hatalmas infrastruktúrát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a lítium kinyeréséhez szükséges vízszállítási infrastruktúra már most is rendelkezésre áll, a megtisztított víz pedig visszajuttatható a meglévő rendszerbe.
Ez ideális megoldásnak tűnt a lítium iránti növekvő kereslet kielégítésére, valamint az amerikai belföldi ellátás megerősítésére, különösen annak fényében, hogy a fém feldolgozása jelenleg nagyrészt Kínában történik. Az Amerikai Egyesült Államok 2024-ben több mint 16 milliárd dollár értékben importált lítiumion-akkumulátorokat Kínából. Ráadásul a Donald Trump által kirobbantott kereskedelmi konfliktus miatt annak is fennáll a veszélye, hogy Pekint magasabb vámokat vet ki kulcsfontosságú alapanyagokra.
„Ez országunk egyik legnagyobb, mindeddig kiaknázatlan természeti erőforrása. Óriási lehetőség rejlik benne” – vélekedik Hood Whitson.
A kitermelt szennyvizet jelenleg kiterjedt csővezeték-hálózaton keresztül vezetik el, hogy az energiaipar hidraulikus rétegrepesztéshez, vagyis frakkoláshoz használhassa fel. Az Element3 közvetlenül ezek mellé a vezetékek mellé telepíti feldolgozóüzemeit. A létesítmények a víz egy részét elvezetik a rendszerből, kiszűrik belőle a hasznosítható anyagokat, majd visszajuttatják a meglévő csővezeték-hálózatba. Így nincs szükség a víz külön elszállítására vagy ártalmatlanítására.
Az Element3 a texasi Midlandben, az olajmezők közelében működteti mintegy 557 négyzetméter alapterületű, kereskedelmi célú lítiumkinyerő üzemét.
- A víz kezeléséhez saját fejlesztésű szűrőanyagot és speciális, közvetlen lítiumkinyerési technológiát alkalmaznak,
- amely adszorbens anyagok segítségével köti meg a vízben oldott lítiumionokat.
- A folyamat eredményeként lítium-kloridot nyernek,
- amelyet az üzemben karbonátképzési és elektrolízises eljárásokkal lítium-karbonát-porrá, illetve lítium-hidroxiddá alakítanak.
Mindkettő kulcsfontosságú alapanyag az akkumulátorgyártásban.
A zöld energia felé nyitna a fosszilis energia birodalma
A februárban megnyitott létesítmény az Egyesült Államok első új lítiumkitermelő üzeme az 1960-as évek óta. Éves termelési kapacitása elérheti a 3000 tonnát. Összehasonlításképpen: az ország egyetlen korábban is működő lítiumkitermelő helyszíne, a nevadai Silver Springsben található bánya évente mintegy 5000 tonnát termel.
Ha eltekintünk attól, hogy a fosszilis energiahordozók kitermelése eleve zajlik a térségben, akkor Whitson szerint az Element3 technológiájával, a kitermelt szennyvízből történő lítiumkinyerés kisebb üvegházhatásúgáz-kibocsátással jár, mint a jelenleg működő amerikai lítiumbánya termelése vagy számos külföldi, például chilei feldolgozóüzem működése. Más vállalatok is üzleti lehetőséget látnak a kitermelt víz hasznosításában: az Iofina nemrég Nyugat-Texasban nyitott üzemet, amelyben ebből a melléktermékből jódot állítanak elő.
Whitson úgy véli, hogy az Element3-hoz hasonló vállalatok egy Texas-szerte kibontakozó, átfogóbb átalakulás részesei. Bár a térség energiaiparát hagyományosan a kőolaj- és földgázkitermelés uralja, az ágazatra régóta jellemző a különböző energiaforrások iránti nyitottság. Ennek köszönhetően jelentős előrelépések történtek a szélenergia, a napenergia és a geotermikus energia hasznosításában is. Az új ágazatok fejlődése gyakran – különösen a geotermikus energia esetében – az olaj- és gáziparban dolgozó, magasan képzett szakemberek tudására és tapasztalatára épül.