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Oroszország olajexport-bevételei május óta a legmagasabb szintre emelkedtek

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Oroszország kőolaj- és kőolajtermék-exportból származó bevételei októberben május óta a legmagasabb szintet érték el, miután az elhúzódó iráni háború felhajtotta az olajárakat – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentéséből.
Dénes Zoltán
2026.11.13, 14:44
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Az orosz olajtermelők a múlt hónapban csaknem 21,2 milliárd dolláros exportbevételre tettek szert, ami mintegy 65 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest – közölte az IEA pénteken közzétett jelentésében. A Bloomberg beszámolója szerint, a teljes bevétel több mint 80 százaléka a nyersolaj kiviteléből származott, miközben az ország kőolajtermék-termelését és -exportját visszafogták az olajfinomítók ellen végrehajtott ukrán támadások.

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A hordónként 100 dollár feletti olajár különösen kedvező fejlemény az orosz költségvetés számára Fotó: Andrey Rudakov

Az orosz olaj két meghatározó típusa, az Urals és az ESPO hordónkénti ára októberben meghaladta a 100 dollárt a közel-keleti ellenségeskedések következtében. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ehhez hozzájárultak a Hormuzi-szorosban közlekedő tartályhajók elleni szinte mindennapos támadások, valamint a húszi lázadók szaúd-arábiai energetikai infrastruktúra ellen végrehajtott intenzív csapásai.

Mindez növelte az orosz kőolaj iránti keresletet, mivel az orosz szállítmányoknak nem kell áthaladniuk a Hormuzi-szoroson ahhoz, hogy eljussanak két legfontosabb vásárlójukhoz, Kínába és Indiába. A hordónként 100 dollár feletti olajár különösen kedvező fejlemény az orosz költségvetés számára, amelynek bevételei mintegy egyötöd részben az olaj- és gáziparból származnak. Az államháztartásra jelentős terhet ró az Ukrajna elleni invázió, valamint a háborús gazdaság fenntartásának költsége.

A kedden közzétett kormányzati adatok szerint az idei teljes éves költségvetési hiány várhatóan eléri a bruttó hazai termék (GDP) 3,2 százalékát. A szövetségi költségvetés ugyanakkor nem közvetlenül az olajexportból jut bevételhez, hanem az olajtermelő vállalatokra kivetett adókon keresztül. Ezzel párhuzamosan az állam jelentős támogatásokat is nyújt az ágazatnak.

A Bloombergnek a pénzügyminisztérium adatai alapján készített számításai szerint az olajipari adókból származó nettó költségvetési bevétel a múlt hónapban mintegy 10 milliárd dollárt tett ki. Ezt több milliárd rubelnyi, a belföldi üzemanyag-ellátás támogatását szolgáló kifizetés csökkentette. Az IEA jelentése szerint Oroszország nyersolajexportja októberben napi 5,33 millió hordó volt, ami az előző hónaphoz képest lényegében változatlan mennyiséget jelentett, ugyanakkor mintegy 4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet.

A kőolajtermékek kivitele napi 1,49 millió hordóra emelkedett, ami június óta a legmagasabb érték, bár még így is körülbelül egyharmaddal elmaradt az előző év azonos időszakának mennyiségétől.

Az október első felében végrehajtott ukrán dróntámadások visszavetették az orosz olajfinomítók feldolgozási teljesítményét. A hónap későbbi részében azonban enyhült a nyomás, miután Kijev két hétre felfüggesztette a csapásokat. A támadások szüneteltetése egybeesett Donald Trump amerikai elnök nyugalomra intő felhívásaival. Az elnök a félidős kongresszusi választások előtt az üzemanyagárak csökkentésére törekedett.

Ukrajna azóta ismét támadásokat indított Oroszország néhány kulcsfontosságú olajfinomítója ellen. A célpontok között szerepel a jelentős exportra termelő kirisi finomító, valamint az ország legnagyobb, omszki olajfinomítója is. A megújult ukrán támadássorozat máris visszavetette az orosz finomítók feldolgozási teljesítményét. Ennek következtében novemberben növekedhet az Oroszországból tengeri úton exportált nyersolaj mennyisége, feltéve, hogy az orosz kőolajexport-terminálokat nem érik olyan támadások, amelyek akadályoznák a szállításokat.

A Világgazdaság körábban megírta, hogy Magyarország az uniós határidőknél korábban is leállíthatja az orosz olaj és földgáz vásárlását, a döntés azonban komoly többletköltségekkel járhat. Egy orosz energetikai szakértő szerint a beszerzési árak emelkedése mellett a hosszú távú szerződések felmondása is pénzbe kerülhet.

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