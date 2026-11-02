Ezt minden autós megérzi - bezuhant az olajár, nagy fordulat jöhet a benzinkutakon

Több mint 3 százalékkal csökkent az olajár hétfőn, miután iráni és katari tisztviselők már harmadik egymást követő napja folytattak tárgyalásokat az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború lezárását célzó megállapodás előmozdítása érdekében.

Beszakadt az olajár: átmeneti, vagy tartós lesz az enyhülés? / Fotó: AFP

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése magyar idő szerint 5 óra körül 3,68 dollárral, 3,2 százalékkal, hordónként 109,75 dollárra esett.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára eközben 3,43 dollárral, vagyis 3,3 százalékkal, hordónként 100,69 dollárra csökkent.

A Brent október végén hathavi csúcson zárt, mivel a piacokon attól tartottak, hogy az amerikai–iráni konfliktus a keddi amerikai félidős választások után ismét kiéleződhet.

Az olajpiacon ma reggel technikai korrekció zajlik a múlt heti jelentős áremelkedést követően

– mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője. „A diplomáciai előrelépés lehetőségébe vetett továbbra is élő remények, valamint az, hogy a hétvégén nem történt jelentősebb katonai eszkaláció, egyelőre enyhítették az árakra nehezedő közvetlen felfelé irányuló nyomást” - tette hozzá.

Átmeneti megkönnyebülés után riasztó szintre emlekedhet az olajár

Waterer ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a piac továbbra is számol az Iránnal kapcsolatos politikai és katonai retorika élesedésével, ami a félidős választásokat követően akár 120 dollár közelébe is emelheti a Brent hordónkénti árát.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap közölte, hogy a „folyamatban lévő és előrehaladó” tárgyalások célja a katari közvetítőkkel folytatott egyeztetések fenntartása. Hozzátette, hogy Teherán „a védekezésre és a diplomáciára egyaránt” felkészült.

A tárgyalásokra olyan időszakban kerül sor, amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajókat érő támadások növelik a globális energia- és szállítási költségeket. Három hajókövetéssel foglalkozó vállalat közül kettő adatai szerint Szaúd-Arábia októberben a szeptemberinél több nyersolajat exportált, annak ellenére, hogy az Iránnal szövetséges jemeni húszik támadásokat intéztek az ország energetikai infrastruktúrája ellen.

Az olajárak elmúlt hetekben tapasztalt mozgása azt tükrözi, hogy a piac egyre inkább az Egyesült Államok és Irán közötti ellenségeskedések esetleges fokozódására készül

– írták az ING elemzői ügyfeleiknek szóló jelentésükben.