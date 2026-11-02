Ezt minden autós megérzi - bezuhant az olajár, nagy fordulat jöhet a benzinkutakon
Több mint 3 százalékkal csökkent az olajár hétfőn, miután iráni és katari tisztviselők már harmadik egymást követő napja folytattak tárgyalásokat az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború lezárását célzó megállapodás előmozdítása érdekében.
- A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése magyar idő szerint 5 óra körül 3,68 dollárral, 3,2 százalékkal, hordónként 109,75 dollárra esett.
- Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára eközben 3,43 dollárral, vagyis 3,3 százalékkal, hordónként 100,69 dollárra csökkent.
A Brent október végén hathavi csúcson zárt, mivel a piacokon attól tartottak, hogy az amerikai–iráni konfliktus a keddi amerikai félidős választások után ismét kiéleződhet.
Az olajpiacon ma reggel technikai korrekció zajlik a múlt heti jelentős áremelkedést követően
– mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője. „A diplomáciai előrelépés lehetőségébe vetett továbbra is élő remények, valamint az, hogy a hétvégén nem történt jelentősebb katonai eszkaláció, egyelőre enyhítették az árakra nehezedő közvetlen felfelé irányuló nyomást” - tette hozzá.
Átmeneti megkönnyebülés után riasztó szintre emlekedhet az olajár
Waterer ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a piac továbbra is számol az Iránnal kapcsolatos politikai és katonai retorika élesedésével, ami a félidős választásokat követően akár 120 dollár közelébe is emelheti a Brent hordónkénti árát.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap közölte, hogy a „folyamatban lévő és előrehaladó” tárgyalások célja a katari közvetítőkkel folytatott egyeztetések fenntartása. Hozzátette, hogy Teherán „a védekezésre és a diplomáciára egyaránt” felkészült.
A tárgyalásokra olyan időszakban kerül sor, amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajókat érő támadások növelik a globális energia- és szállítási költségeket. Három hajókövetéssel foglalkozó vállalat közül kettő adatai szerint Szaúd-Arábia októberben a szeptemberinél több nyersolajat exportált, annak ellenére, hogy az Iránnal szövetséges jemeni húszik támadásokat intéztek az ország energetikai infrastruktúrája ellen.
Az olajárak elmúlt hetekben tapasztalt mozgása azt tükrözi, hogy a piac egyre inkább az Egyesült Államok és Irán közötti ellenségeskedések esetleges fokozódására készül
– írták az ING elemzői ügyfeleiknek szóló jelentésükben.
„Ha a félidős választások úgy zajlanak le, hogy sem újabb katonai csapásokra, sem megállapodásra nem kerül sor, a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a piac továbbra is jelentős geopolitikai kockázati felárat épít-e be az árakba, vagy ez a felár fokozatosan leépül.”
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és szövetségesei, köztük Oroszország – együttesen OPEC+ – vasárnap változatlanul hagyták decemberi kitermelési céljaikat.
A döntés megerősítette azokat a várakozásokat, amelyek szerint a termelési politika további módosítására legkorábban jövőre kerülhet sor. A csoport továbbra is nehézségekkel küzd az iráni háború okozta olajexport-fennakadások miatt.