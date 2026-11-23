Különleges lehetőséget kínál azoknak Calabria, akik hosszabb távra költöznének Dél-Olaszországba: ötven felújított önkormányzati lakásba lehet beköltözni bérleti díj nélkül. A programmal egy súlyos problémára keresnek megoldást, a régió ugyanis évek óta jelentős népességvesztéssel küzd.

A napsütés és a dél-olasz tájak mellett ingyenes lakhatással csábítaná az új lakókat Calabria / Fotó: Anadolu via AFP

Ötven üresen álló közösségi lakást újít fel Calabria, majd tíz évre bérleti díj nélkül adja át az ingatlanokat a kiválasztott jelentkezőknek. A Ripopola Calabria, vagyis Calabria újranépesítése elnevezésű programban a dél-olaszországi régió vezetése saját költségén végzi el a felújításokat, így a beköltözőknek nem kell azzal kezdeniük az új életüket, hogy lakhatóvá teszik a házakat.

A kezdeményezés a korábban népszerűvé vált egyeurós házakhoz képest is más lehetőséget kínál. Azoknál az ingatlanoknál ugyanis a jelképes vételár csak a kezdet: a vásárlóknak gyakran jelentős összeget kell fordítaniuk a felújításra. Calabria most ezt a terhet venné le az új lakók válláról.

Ingyenházakkal lép fel Dél-Olaszország a demográfiai válság ellen

A Standard beszámolója szerint a regionális kormányzat mintegy 20 millió eurót különít el a projektre a 2021 és 2027 közötti Fejlesztési és Kohéziós Terv forrásaiból. Az érintett ingatlanok Cosenza, Catanzaro, Crotone és Reggio Calabria megyékben találhatók, alapterületük pedig elérheti a 140 négyzetmétert.

A program hátterében komoly demográfiai probléma áll. Calabria hosszú ideje küzd az elvándorlással, különösen a fiatalok költöznek el a jobb munkalehetőségeket kínáló olasz régiókba vagy külföldre. Egy jelentés szerint 2011 és 2024 között mintegy 124 ezer fővel csökkent a térség lakossága. Ez a népesség 6,4 százalékának felel meg.

A tízéves díjmentes lakhatásnak szigorú feltételei vannak. A kiválasztott pályázók az ingatlanokat kizárólag állandó lakóhelyként használhatják, nem adhatják albérletbe, és turistáknak sem kínálhatják kiadásra. A konstrukció tehát nem nyaralóvásárlási lehetőség, hanem a helyi közösségek hosszú távú megerősítését szolgálja.

A jelentkezésre nagykorú olasz állampolgárok, Olaszországban élők, valamint az Európai Unió más tagállamainak polgárai jogosultak.

A kiválasztásnál pluszpontot kaphatnak a családok, az egyedülálló szülők és a fiatal párok, így a program a letelepedni kívánó háztartásokat is ösztönözné.