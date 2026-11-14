Idegesítően sürgető webáruházak, hamis készletinformációk, bonyolult leiratkozás online előfizetésekről – bosszantó gyakorlatoknak vetne véget a brüsszeli szuperjavaslat

Az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot terjesztett elő az online vásárlók védelmének megerősítésére. A digitális méltányosságról szóló jogszabály (Digital Fairness Act, DFA) megtiltaná a manipulatív értékesítési módszereket, átláthatóbbá tenné a digitális szolgáltatások árazását, és egyszerűbbé tenné az online előfizetések lemondását. A tervezet emellett jelentősen szigorítaná a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének szankcionálását: a legnagyobb, uniós szinten is jelentős jogsértések esetében akár a vállalatok globális éves árbevételének 6 százalékát elérő bírságot is kiszabhatnának. Talán nem is kell már sokat aludni addig, amíg az új szabályozási rendszer mind a 27 EU tagállamban hatályba lép.

Új javaslattal tiltaná be Brüsszel az EU-ban az online kereskedelem számos gyakorlatát (illusztráció)

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Évente 13,7 milliárd eurót takaríthatnának meg az európai fogyasztók az online térben a tervezet szerint

A brüsszeli testület célja, hogy az Európai Unióban a fogyasztók az interneten ugyanolyan magas szintű védelemben részesüljenek, mint a hagyományos kereskedelemben. A Bizottság szerint az online vásárlás során egyre több olyan értékesítési technikával találkoznak a felhasználók, amelyek nem egyszerűen reklámozzák a termékeket, hanem tudatosan befolyásolják a döntéseiket, és akár a tényleges szándékaikkal ellentétes vásárlásra vagy előfizetésre ösztönzik őket.

A reform gazdasági jelentőségét az Európai Bizottság hatásvizsgálata mutatja meg.

A testület számításai szerint az új intézkedések évente akár 13,7 milliárd euró megtakarítást eredményezhetnek az uniós fogyasztóknak.

Ez nem kizárólag a közvetlen pénzügyi károk elkerülését jelenti, hanem az online vásárlás során elvesztegetett idő csökkenését is magában foglalja.

A Bizottság hosszabb távú becslése még jelentősebb: a 2025 és 2035 közötti időszakban összesen mintegy 88,4 milliárd euróval mérséklődhetnek a fogyasztók pénzügyi veszteségei az új szabályozás eredményeként.

A vállalkozások számára ugyanakkor új megfelelési költségekkel járna a reform. A hatásvizsgálat szerint ezek éves, visszatérő összege uniós szinten mintegy 678 millió euró lehet. A Bizottság érvelése szerint a vállalkozásokra háruló adminisztratív és működési terhek mellett a tisztességesebb digitális kereskedelem hosszabb távon a fogyasztói bizalom erősödésével is járhat.