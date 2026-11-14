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Idegesítően sürgető webáruházak, hamis készletinformációk, bonyolult leiratkozás online előfizetésekről – bosszantó gyakorlatoknak vetne véget a brüsszeli szuperjavaslat

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Akár a vállalatok globális éves árbevételének 6 százalékát is elérheti a bírság, ha megsértik az új uniós online kereskedelmi fogyasztóvédelmi szabályokat. Az Európai Bizottság a hamis készlethiányra figyelmeztető akcióktól a nehezen lemondható előfizetéseken át a manipulatív videojátékokig számos online kereskedelmi gyakorlatot szabályozna. A reform a fogyasztóknak évente akár 13,7 milliárd euró megtakarítást hozhat.
VG
2026.11.14, 05:30
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Az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot terjesztett elő az online vásárlók védelmének megerősítésére. A digitális méltányosságról szóló jogszabály (Digital Fairness Act, DFA) megtiltaná a manipulatív értékesítési módszereket, átláthatóbbá tenné a digitális szolgáltatások árazását, és egyszerűbbé tenné az online előfizetések lemondását. A tervezet emellett jelentősen szigorítaná a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének szankcionálását: a legnagyobb, uniós szinten is jelentős jogsértések esetében akár a vállalatok globális éves árbevételének 6 százalékát elérő bírságot is kiszabhatnának. Talán nem is kell már sokat aludni addig, amíg az új szabályozási rendszer mind a 27 EU tagállamban hatályba lép.

Man,Or,Customer,Add,Products,To,Card,While,Online,Store Új javaslattal tiltaná be Brüsszel az EU-ban az online kereskedelem számos gyakorlatát (illusztráció)
Új javaslattal tiltaná be Brüsszel az EU-ban az online kereskedelem számos gyakorlatát (illusztráció)
Fotó: Aree_S /  Shutterstock

Évente 13,7 milliárd eurót takaríthatnának meg az európai fogyasztók az online térben a tervezet szerint

A brüsszeli testület célja, hogy az Európai Unióban a fogyasztók az interneten ugyanolyan magas szintű védelemben részesüljenek, mint a hagyományos kereskedelemben. A Bizottság szerint az online vásárlás során egyre több olyan értékesítési technikával találkoznak a felhasználók, amelyek nem egyszerűen reklámozzák a termékeket, hanem tudatosan befolyásolják a döntéseiket, és akár a tényleges szándékaikkal ellentétes vásárlásra vagy előfizetésre ösztönzik őket.

A reform gazdasági jelentőségét az Európai Bizottság hatásvizsgálata mutatja meg. 

A testület számításai szerint az új intézkedések évente akár 13,7 milliárd euró megtakarítást eredményezhetnek az uniós fogyasztóknak. 

Ez nem kizárólag a közvetlen pénzügyi károk elkerülését jelenti, hanem az online vásárlás során elvesztegetett idő csökkenését is magában foglalja.

A Bizottság hosszabb távú becslése még jelentősebb: a 2025 és 2035 közötti időszakban összesen mintegy 88,4 milliárd euróval mérséklődhetnek a fogyasztók pénzügyi veszteségei az új szabályozás eredményeként.

A vállalkozások számára ugyanakkor új megfelelési költségekkel járna a reform. A hatásvizsgálat szerint ezek éves, visszatérő összege uniós szinten mintegy 678 millió euró lehet. A Bizottság érvelése szerint a vállalkozásokra háruló adminisztratív és működési terhek mellett a tisztességesebb digitális kereskedelem hosszabb távon a fogyasztói bizalom erősödésével is járhat.

A szabályozás szükségességét a digitális vásárlás elterjedtsége is indokolja: az adatok szerint az európai fogyasztók mintegy 60 százaléka vásárol online, az interneten vásárlók pedig több mint 60 százalékkal nagyobb valószínűséggel tapasztalnak problémákat, mint azok, akik hagyományos üzletekben vásárolnak.

Vége lehet a hamis készlethiánynak és a megtévesztő akcióknak

A jogszabály egyik legfontosabb eleme az úgynevezett dark patterns, vagyis a manipulatív digitális felületek és értékesítési módszerek visszaszorítása. Ide tartoznak azok a weboldal- és alkalmazástervezési megoldások, amelyek tudatosan terelik a fogyasztót egy bizonyos döntés felé, miközben megnehezítik a tényleges választást.

A szabályozás például fellépne azokkal a webáruházakkal szemben, amelyek

  • valótlanul azt állítják, hogy egy termékből már csak néhány darab maradt, 
  • vagy egy akció hamarosan véget ér, miközben a figyelmeztetés nem felel meg a valóságnak. 

A mesterséges visszaszámlálók, a folyamatosan ismétlődő sürgető üzenetek és a hamis készlethiányra hivatkozó reklámok is a tiltani tervezett gyakorlatok közé tartoznak.

A vásárlókat az előre bejelölt extra szolgáltatásokkal és a rejtett költségekkel szemben is védenék. Nem lenne megengedhető, hogy a fogyasztó külön hozzájárulása nélkül kerüljön a kosarába például biztosítás vagy más fizetős kiegészítő szolgáltatás.

A Bizottság a választási lehetőségeket manipuláló felületeket is korlátozná. Ilyen például, amikor egy weboldalon az elfogadás gomb feltűnő és könnyen elérhető, az elutasítás lehetősége viszont nehezen megtalálható, vagy a felhasználót ismételten megpróbálják rávenni arra, hogy változtassa meg korábbi döntését.

A jegyárak és az alkalmazáson belüli vásárlások is átláthatóbbá válnának

Az új szabályok a digitális szolgáltatások árazására is kiterjednének. Különösen fontos terület a dinamikus árképzés, amely a koncert- és sportjegyek értékesítésénél vált egyre gyakoribbá. Ennek során a jegyek ára a kereslet függvényében változik, így ugyanazért az eseményért a vásárlók akár jelentősen eltérő összeget is fizethetnek.

A tervezet szerint a virtuális várótermekben valós időben kellene feltüntetni az aktuális árakat, a fogyasztóknak pedig tájékoztatást kellene kapniuk a legmagasabb lehetséges árról és arról, hogy hány jegy érhető el az adott áron.

A szabályozás az úgynevezett drip pricing, vagyis a fokozatosan megjelenő költségek gyakorlatát is visszaszorítaná. Ez akkor fordul elő, amikor a vásárló a folyamat elején még alacsony árral találkozik, a fizetéshez közeledve azonban újabb és újabb díjak jelennek meg.

Az alkalmazásokon belüli vásárlásoknál szintén nagyobb átláthatóságot követelnének meg. A virtuális fizetőeszközökkel történő fizetés esetében a fogyasztóknak egyértelműen látniuk kellene, hogy a felhasznált digitális pénz valójában mekkora összegű kiadásnak felel meg.

Nyáron már hatályba lépett a webáruházak működésénél egy fogyasztóvédelmi újdonság

A webáruházak azon kötelezettsége, hogy a vásárlóknak lemondási funkciógombot kínáljanak, egy uniós irányelvből ered, amelynek módosításait beépítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvénybe. Az online vásárlás során a fogyasztók ezzel sokkal könnyebben tudnak majd elállni az ügylettől, a rendelkezés június közepétől hatályos.

Vége lehet az előfizetési csapdáknak

Az online szolgáltatások előfizetési rendszere szintén a reform egyik központi eleme. A Bizottság szerint nem elfogadható, hogy egy szolgáltatásra néhány kattintással fel lehessen iratkozni, a lemondáshoz viszont hosszadalmas, nehezen áttekinthető folyamaton kelljen végigmenni.

A tervezet ezért előírná, hogy az előfizetés megszüntetése legalább olyan egyszerű legyen, mint annak elindítása.

A weboldalakon jól látható, könnyen elérhető lemondási funkciót kellene biztosítani.

A szabályozás az ingyenes próbaidőszakok után automatikusan fizetőssé váló szolgáltatásokat is szigorúbban kezelné. A vállalkozásoknak előzetesen figyelmeztetniük kellene a fogyasztókat a próbaidőszak lejártára és a fizetési kötelezettség kezdetére. A fizetős szolgáltatás elindításához pedig kifejezett fogyasztói hozzájárulásra lenne szükség.

Az automatikusan meghosszabbodó előfizetésekről is előzetes tájékoztatást kellene küldeni, a határozatlan idejű szerződések megszüntetését pedig megkönnyítenék.

A digitális ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban is új elvárás jelenne meg: a fogyasztóknak joguk lenne ahhoz, hogy ügyintézés közben emberi munkatárssal léphessenek kapcsolatba, ne kizárólag automatizált rendszerekre és chatbotokra támaszkodhassanak.

A videojátékok és az influenszerek sem maradnak ki

A digitális méltányossági jogszabály a videojátékok piacán is változásokat hozhat. A tervezet korlátozná a kiskorúak esetében azokat a szerencsejátékhoz hasonló megoldásokat, amelyek pénzfizetés ellenében biztosítanak előnyöket, vagy további költekezésre ösztönöznek.

A véletlenszerű jutalmakat kínáló fizetős csomagok, az úgynevezett loot boxok esetében nagyobb átláthatóságot követelnének meg. A felhasználóknak egyértelmű tájékoztatást kellene kapniuk a nyerési valószínűségekről és a virtuális jutalmak tényleges pénzbeli értékéről.

A javaslat a túlzott költekezésre ösztönző, függőséget kialakító digitális funkciók kikapcsolását is lehetővé tenné.

Az influenszermarketing szintén szigorúbb szabályok alá kerülne. A fizetett tartalmakat egyértelműen reklámként vagy fizetett együttműködésként kellene megjelölni, a kiskorúakat pedig nem lehetne közvetlenül vásárlásra felszólítani, illetve arra ösztönözni, hogy győzzék meg szüleiket egy termék megvásárlásáról.

A Bizottság emellett korlátozná a személyes és érzékeny adatok felhasználásán alapuló tisztességtelen célzott hirdetéseket, különösen a gyermekeket és más sérülékeny fogyasztói csoportokat érintő esetekben.

A globális árbevétel 6 százaléka is lehet a bírság

A reform egyik legjelentősebb eleme a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének szigorúbb szankcionálása. A Reuters beszámolója szerint a Bizottság a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet módosításával saját hatáskörben is vizsgálhatná azokat a nagy horderejű jogsértéseket, amelyek az Európai Unió belső piacának egészét érintik.

Az ilyen ügyekben a vállalat éves globális árbevételének akár 6 százalékát elérő bírságot is kiszabhatnának.

Ez különösen a több tagállamban működő, nagy nemzetközi vállalatok számára jelenthet komoly pénzügyi kockázatot.

A szabályozás a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködését is gyorsítaná. A nem uniós vállalatoknak pedig jogi képviselőt kellene kijelölniük az Európai Unióban, ami megkönnyítené a velük szembeni hatósági fellépést.

A bírságok mértékét ugyanakkor érdemes a megfelelő jogi összefüggésben értelmezni: a 6 százalékos felső határ nem minden egyes fogyasztóvédelmi szabályszegés automatikus következménye, hanem a Bizottság által vizsgált, különösen súlyos, széles körű jogsértések esetében alkalmazható szankció.

Még tárgyalnia kell az Európai Parlamentnek

A jogszabály elfogadásának és hatálybalépésének pontos időpontja egyelőre nem ismert. A javaslatról az Európai Parlamentnek és az uniós tagállamokat képviselő Tanácsnak kell megállapodnia. A tervezet szerint az új előírásokat a rendelet hatálybalépését követő 12 hónap elteltével kellene alkalmazni, így a vállalkozásoknak az elfogadást követően is lenne idejük felkészülni a változásokra.

Elfogadása esetén az új előírások az uniós fogyasztókat célzó vállalkozások széles körét érintenék, a magyar webáruházaktól és digitális szolgáltatóktól kezdve a nemzetközi jegyértékesítő platformokon át a videojáték-fejlesztőkig.

A reform így nemcsak a fogyasztóvédelem, hanem az európai digitális kereskedelem működése szempontjából is jelentős változást hozhat.

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