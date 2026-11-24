Az ukrán katonai hírszerzés egy augusztusban, Kijev megyében lelőtt Geran–4-es roncsait vizsgálta át. A közel száz külföldi alkatrész többségét amerikai vállalatokhoz kötötték. Tizenkét alkatrészen lehetett leolvasni a gyártás idejét. Közülük hét 2026-ban, három 2025-ben, kettő pedig 2024-ben készült, évekkel azután, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió korlátozta az oroszországi chipkivitelt – derül ki a Kyiv Independent oknyomozó cikkéből.

Oroszok egy „Geran-4” típusú drónnal támadtak egy ingázó személyvonatra a Lypkuvativka vasútállomáson az ukrajnai Harkivban, 2026. szeptember 18-án Fotó: Anadolu via AFP

Orosz drón: a gyártási dátum leolvasható, a vevők láncolata kérdéses

A roncsban az amerikai CTS és Vishay, valamint az európai STMicroelectronics jelöléseivel azonosítottak alkatrészeket. Az STMicroelectronicsnak tulajdonított mikrovezérlőt a jelölések szerint Malajziában szerelték össze és tesztelték. A gyártási kódokból megállapítható, mennyi idő telt el az alkatrészek elkészülte és a drón bevetése között. A konkrét adásvételek útját a riport nyitva hagyja.

Az STMicroelectronics a lapnak azt közölte, hogy megszüntette oroszországi tevékenységét, a Vishay pedig azt, hogy 2022 februárjában leállította az oda irányuló szállításokat. A két vállalat válaszából nem derült ki, hogyan került a vizsgált alkatrész az orosz drónba. A CTS nem válaszolt a megkeresésekre.

A közvetítőket és a fizetéseket vizsgálná Kijev

Az ukrán főügyészség a lapnak azt írta, hogy a teljes körű invázió kezdete óta több mint 16 ezer külföldi gyártású alkatrészt azonosítottak orosz drónokban, rakétákban és más fegyverekben. A beszállítási útvonalak feltárásához 28 jogsegélykérelmet küldtek külföldi hatóságoknak.

Vladiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós megbízottja szerint a termékek több közvetítőn keresztül jutnak el Oroszországba. Kijev ezért szorosabb ellenőrzést vár a gyártóktól a forgalmazói hálózatukban, és azt szorgalmazza, hogy a hatóságok az alkatrészekért fizetett pénz útját is kövessék. Az augusztusi lelet alapján a hatóságoknak egy több országon átívelő kereskedelmi láncot kell feltárniuk, amelyen az alkatrészek néhány hónap alatt végigjuthattak.