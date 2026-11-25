Az ukrajnai háború lezárásáról szóló amerikai–orosz tárgyalások eredményétől függetlenül az Európai Unió nem tér vissza az orosz energiahordozók importjához – jelentette ki Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa az Euronewsnak adott interjújában. A dán politikus leszögezte, hogy Brüsszel békemegállapodás esetén sem kíván változtatni az orosz földgáz behozatalának tilalmán.

Dan Jørgensen hallani sem akar az orosz energiahordozók újboli behozataláról. / Fotó: AFP

Brüsszel a békekötés után is fenntartaná az orosz energiahordozók tilalmát

„Amíg rajtam múlik, soha többé egyetlen molekulát sem importálunk Oroszországból. Nem bízunk Oroszországban” – fogalmazott az uniós biztos, aki Európa ellenségének nevezte az országot.

Mint ismert: Donald Trump az amerikai félidős választások előtt enyhítette az orosz dízelolajra vonatkozó korlátozásokat, és jelezte, hogy az ukrajnai békemegállapodás megszületése esetén támogathatja Moszkva újbóli visszatérését a globális energiapiacra. November eleji sajtóértesülések szerint Washington az orosz energiahordozók európai behozatalának újraindítását is kilátásba helyezte.

Az uniós bürokrata hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország esetleges megállapodása nem írhatja felül az uniós jogszabályokat.

Az uniós biztos rámutatott, hogy az Európai Unió jogszabályban rögzítette az orosz földgáz behozatalának tilalmát, amely a szankcióknál erősebb eszköz.

Jørgensen szerint ugyanis a félévente megújítandó szankciókat békekötés esetén valószínűleg feloldják, a behozatal tilalma azonban továbbra is érvényben marad.

Nehéz telet jósol az energiaügyi biztos

Az orosz földgáz részesedése az uniós gázimporton belül a korábbi 45 százalékról mintegy 10 százalékra csökkent, Brüsszel pedig jövőre teljesen megszüntetné a behozatalt.

Jørgensen arra is felhívta a figyelmet, hogy a kőolaj világpiaci árának közelmúltbeli csökkenése ellenére nehéz tél vár az európai fogyasztókra.

A benzin, a dízel és a gáz is drágább lesz

– figyelmeztetett.

Az Euronews által idézett adatok szerint októberben az európai átlagos gázárak 163 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, a hidegebb időjárás pedig tovább növelheti a háztartások energiakiadásait. Az emelkedő árak miatt hat uniós tagállam –

Ausztria,

Németország,

Olaszország,

Lengyelország,

Portugália

és Spanyolország

– kezdeményezte az energetikai vállalatok extraprofitjának uniós szintű megadóztatását. Jørgensen ugyanakkor nem támogatja az egységes különadó bevezetését, annak szükségességéről szerinte a tagállamoknak kell dönteniük.

Az Európai Bizottság ehelyett a villamos energiát terhelő adók mérséklését szorgalmazza, mivel a magas közterhek hátráltatják a fosszilis energiahordozók kiváltását.

A biztos közlése szerint az adók az európai háztartások villanyszámlájának átlagosan 29 százalékát teszik ki.