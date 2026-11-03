Moszkva csak legyint: Európa visszahozná az orosz gázt? Másnak is kell
Amerikai lapban szivárgott ki Donald Trump terve. Úgy ösztönöznék az európaiakat a békére, hogy ők is jól járjanak: a The Wall Street Journal szerint Washington azt szorgalmazza, hogy Oroszország indítsa újra Ukrajnán keresztül az Európába irányuló földgázszállításokat – amerikai közvetítő közbeiktatásával. A jelentésre villámgyorsan, hidegzuhanyszerűen érkezett Moszkva válasza.
Oroszország várhatóan nem indítja újra egyhamar az Ukrajnán keresztül vezető gázvezetékeken az Európába irányuló földgázszállításokat – közölte hétfőn a Kreml a The Moscow Times jelentése szerint.
Ez reakció volt a WSJ beszámolójára, amely szerint a Trump-kormányzat a szeptemberi tárgyalások során vetette fel az elképzelést.
Mellette az szólt, hogy
- ösztönözhetné Moszkvát, hogy hagyjon fel az ukrán energiahálózat elleni támadásokkal,
- Ukrajna számára tranzitdíjakat biztosítana,
- a megélhetési gondok miatt forrrongó Európában pedig csökkenthetné az energiaköltségeiket.
A javaslat értelmében az orosz földgázt egy amerikai közvetítőn keresztül értékesítenék, hogy megkerüljék az európai szankciók jelentette akadályokat. A bevételeket egy külföldön vezetett, letéti számlán helyeznék el, megakadályozva, hogy Moszkva a pénzt háborús erőfeszítéseinek finanszírozására fordítsa – írta a lap.
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Az amerikai közvetítőt kivéve tehát a javaslat a régi idők felállását hozná vissza, amikor évtizedeken keresztül jól és kölcsönös megelégedésre működött az energiaszállítás Oroszországból az Európai Unióba. Ez a kapcsolat azonban az ukrajnai háború nyomán már összeomlott: Oroszország ma óta az európai földgázfogyasztásnak mindössze 11 százalékát fedezi, szemben az Ukrajna elleni 2022-es invázió előestéjén mért 45 százalékkal, és az EU a szomszédság ellenére ezt nullára kívánja csökkenteni, már rövid távon.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a szokásos napi sajtótájékoztatóján reagált:
Őszintén szólva, a terepen kialakult helyzet túlságosan is egyértelműen mutatja, hogy az ilyen tervek jelenleg megvalósíthatatlanok
– mondta.
„Ami pedig a jövőt illeti, majd meglátjuk” – tette hozzá, magyarázatából azonban az látszott, hogy ahogy az európaiak nem akarják venni az orosz gázt, Moszkva meg nem igazán akarja eladni nekik, mert már más irányba fordult.
Peszkov elmondta: az Ukrajnán keresztüli gázszállítások esetleges újraindítása
- „a vásárlók szándékától,
- az eladók szándékától
- és az eladók kapacitásaitól” függ.
Megjegyezte: az európai energiapiac továbbra is „prémium piacnak” számít,
de a globális dél országai bebizonyították, hogy a „gazdasági növekedés központjai”.
Ez azt jelenti, hogy olaj- és gázfogyasztásuk a következő években tovább emelkedik majd, Moszkva pedig készen áll arra, hogy teljes mértékben kielégítse energiaszükségleteiket – magyarázta a szóvivő.
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Washington olyan tervet készíthet elő, amelynek keretében Oroszország ismét földgázt szállíthatna Európába az Ukrajnán áthaladó vezetékeken keresztül, vélhetően amerikai közvetíítéssel. Az elképzelés különösen érzékeny időpontban merült fel , hiszen az Európai Unió éppen az orosz energiaimport, így az orosz gázimport teljes felszámolására készül.