Moszkva csak legyint: Európa visszahozná az orosz gázt? Másnak is kell

Amerikai lapban szivárgott ki Donald Trump terve. Úgy ösztönöznék az európaiakat a békére, hogy ők is jól járjanak: a The Wall Street Journal szerint Washington azt szorgalmazza, hogy Oroszország indítsa újra Ukrajnán keresztül az Európába irányuló földgázszállításokat – amerikai közvetítő közbeiktatásával. A jelentésre villámgyorsan, hidegzuhanyszerűen érkezett Moszkva válasza.

Az orosz gáz Európa felé veszi az irányt újra? A szóvivő elárulta, hova tart az orosz energia Fotó: AFP

Oroszország várhatóan nem indítja újra egyhamar az Ukrajnán keresztül vezető gázvezetékeken az Európába irányuló földgázszállításokat – közölte hétfőn a Kreml a The Moscow Times jelentése szerint.

Ez reakció volt a WSJ beszámolójára, amely szerint a Trump-kormányzat a szeptemberi tárgyalások során vetette fel az elképzelést.

Mellette az szólt, hogy

ösztönözhetné Moszkvát, hogy hagyjon fel az ukrán energiahálózat elleni támadásokkal,

Ukrajna számára tranzitdíjakat biztosítana,

a megélhetési gondok miatt forrrongó Európában pedig csökkenthetné az energiaköltségeiket.

A javaslat értelmében az orosz földgázt egy amerikai közvetítőn keresztül értékesítenék, hogy megkerüljék az európai szankciók jelentette akadályokat. A bevételeket egy külföldön vezetett, letéti számlán helyeznék el, megakadályozva, hogy Moszkva a pénzt háborús erőfeszítéseinek finanszírozására fordítsa – írta a lap.

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Az amerikai közvetítőt kivéve tehát a javaslat a régi idők felállását hozná vissza, amikor évtizedeken keresztül jól és kölcsönös megelégedésre működött az energiaszállítás Oroszországból az Európai Unióba. Ez a kapcsolat azonban az ukrajnai háború nyomán már összeomlott: Oroszország ma óta az európai földgázfogyasztásnak mindössze 11 százalékát fedezi, szemben az Ukrajna elleni 2022-es invázió előestéjén mért 45 százalékkal, és az EU a szomszédság ellenére ezt nullára kívánja csökkenteni, már rövid távon.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a szokásos napi sajtótájékoztatóján reagált:

Őszintén szólva, a terepen kialakult helyzet túlságosan is egyértelműen mutatja, hogy az ilyen tervek jelenleg megvalósíthatatlanok

– mondta.