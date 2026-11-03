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Moszkva csak legyint: Európa visszahozná az orosz gázt? Másnak is kell

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Kiszivárgott Washington terve: visszahoznák az orosz gázt Európába Ukrajnán keresztül, amerikai közvetíítéssel. Az orosz gáz és olaj azonban másnak is kell – reagált azonnal a Kreml. Tárgyalási technika, vagy egyszerűen ide már nem adják? Talán egyszer kiderül.
Pető Sándor
2026.11.03, 08:13
Frissítve: 2026.11.03, 08:13
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Amerikai lapban szivárgott ki Donald Trump terve. Úgy ösztönöznék az európaiakat a békére, hogy ők is jól járjanak: a The Wall Street Journal szerint Washington azt szorgalmazza, hogy Oroszország indítsa újra Ukrajnán keresztül az Európába irányuló földgázszállításokat – amerikai közvetítő közbeiktatásával. A jelentésre villámgyorsan, hidegzuhanyszerűen érkezett Moszkva válasza.

Az orosz gáz Európa felé veszi az irányt újra? A szóvivő elárulta, hova tart az orosz energia
Az orosz gáz Európa felé veszi az irányt újra? A szóvivő elárulta, hova tart az orosz energia Fotó: AFP

Oroszország várhatóan nem indítja újra egyhamar az Ukrajnán keresztül vezető gázvezetékeken az Európába irányuló földgázszállításokat – közölte hétfőn a Kreml a The Moscow Times jelentése szerint.

Ez reakció volt a WSJ beszámolójára, amely szerint a Trump-kormányzat a szeptemberi tárgyalások során vetette fel az elképzelést. 

Mellette az szólt, hogy 

  • ösztönözhetné Moszkvát, hogy hagyjon fel az ukrán energiahálózat elleni támadásokkal, 
  • Ukrajna számára tranzitdíjakat biztosítana,
  •  a megélhetési gondok miatt forrrongó Európában pedig csökkenthetné az energiaköltségeiket.

A javaslat értelmében az orosz földgázt egy amerikai közvetítőn keresztül értékesítenék, hogy megkerüljék az európai szankciók jelentette akadályokat. A bevételeket egy külföldön vezetett, letéti számlán helyeznék el, megakadályozva, hogy Moszkva a pénzt háborús erőfeszítéseinek finanszírozására fordítsa  – írta a lap.

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Az amerikai közvetítőt kivéve tehát a javaslat a régi idők felállását hozná vissza, amikor évtizedeken keresztül jól és kölcsönös megelégedésre működött az energiaszállítás Oroszországból az Európai Unióba. Ez a kapcsolat azonban az ukrajnai háború nyomán már összeomlott: Oroszország ma óta az európai földgázfogyasztásnak mindössze 11 százalékát fedezi, szemben az Ukrajna elleni 2022-es invázió előestéjén mért 45 százalékkal, és az EU a szomszédság ellenére ezt nullára kívánja csökkenteni, már rövid távon.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a szokásos napi sajtótájékoztatóján reagált:

Őszintén szólva, a terepen kialakult helyzet túlságosan is egyértelműen mutatja, hogy az ilyen tervek jelenleg megvalósíthatatlanok

– mondta.

„Ami pedig a jövőt illeti, majd meglátjuk” – tette hozzá, magyarázatából azonban az látszott, hogy ahogy az európaiak nem akarják venni az orosz gázt, Moszkva meg nem igazán akarja eladni nekik, mert már más irányba fordult.

Peszkov elmondta: az Ukrajnán keresztüli gázszállítások esetleges újraindítása 

  • „a vásárlók szándékától, 
  • az eladók szándékától 
  • és az eladók kapacitásaitól” függ.

Megjegyezte: az európai energiapiac továbbra is „prémium piacnak” számít, 

de a globális dél országai bebizonyították, hogy a „gazdasági növekedés központjai”. 

Ez azt jelenti, hogy olaj- és gázfogyasztásuk a következő években tovább emelkedik majd, Moszkva pedig készen áll arra, hogy teljes mértékben kielégítse energiaszükségleteiket – magyarázta a szóvivő.

Kiszivárgott: Donald Trump beinthet Von der Leyennnek, visszahozná az orosz gázt Európába – Ukrajna lehet a kulcs
Washington olyan tervet készíthet elő, amelynek keretében Oroszország ismét földgázt szállíthatna Európába az Ukrajnán áthaladó vezetékeken keresztül, vélhetően amerikai közvetíítéssel. Az elképzelés különösen érzékeny időpontban merült fel , hiszen az Európai Unió éppen az orosz energiaimport, így az orosz gázimport teljes felszámolására készül.

 

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