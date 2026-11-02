Kiszivárgott: Donald Trump beinthet Von der Leyennnek, visszahozná az orosz gázt Európába – Ukrajna lehet a kulcs

Az Egyesült Államok tisztviselői azt szorgalmazzák, hogy Oroszország indítsa újra az Ukrajnán keresztül Európába irányuló földgázszállításokat – írta a The Wall Street Journal (WSJ) amerikai és európai, valamint ukrán tisztviselőkre hivatkozva. A lap értesülései szerint az orosz gázra vonatkozó elképzelést Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak is népszerűsítették szeptemberi moszkvai és kijevi útjaikon.

Amerikai terv készülhet arra, hogy újra orosz gáz érkezzen Európába Ukrajnán keresztül anerikai közvetítőkön keresztül

Fotó: Anadolu via AFP

Amerikai közvetítéssel jönne az orosz gáz Ukrajnán át

A konstrukció egyik lényeges eleme az lenne, hogy az orosz földgázt egy amerikai közvetítőn keresztül értékesítenék az európai vevőknek, így próbálva megkerülni az orosz energiahordozókra vonatkozó európai korlátozásokat.

A Bloomerg a WSJ értesülései alapján ugyanakkor azt írja, hogy a tervet a múlt hónapban félretették, miután Ukrajna Donald Trump amerikai elnök nyomására egyoldalúan felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásait. Kijev azonban azóta ismét célba vette az orosz energetikai infrastruktúrát.

Az amerikai–ukrán kapcsolatok mélypontra kerültek, miután Trump megállapodást kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ennek értelmében Washington tartózkodott az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításától, cserébe Moszkva vállalta, hogy korlátozott mennyiségű dízelüzemanyagot juttat a világpiacra az emelkedő árak mérséklése érdekében.

Az amerikai terv szembemegy az uniós energiapolitikával

A washingtoni kezdeményezés különösen érdekes annak fényében, hogy az Európai Unió éppen az orosz földgázimport teljes kivezetésére készül.

A közösség célja, hogy 2027 végére megszüntesse az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét, ezzel végleg lezárva az egykor meghatározó energiaszállítóval fenntartott kapcsolatot.

Az időzítés ugyanakkor nem véletlen: az európai földgázárak közel négyéves csúcsra emelkedtek, s mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, ez különösen aggasztó az akadozó LNG-szállítmányok miatt is.

Az árakat részben a közel-keleti konfliktus hajtja felfelé, amely a globális LNG-export csaknem ötödét vonta ki a piacról.

A szűkülő kínálat és a növekvő ellátásbiztonsági kockázatok így ismét felértékelik az alternatív beszerzési útvonalakat.

Az Ukrajnán keresztül haladó gázvezetékek műszakilag továbbra is használhatók, ezért a szállítások viszonylag gyorsan újraindulhatnának, ha a washingtoni elképzelés megvalósulna.

Az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli európai tranzitja 2025. január 1-jén állt le, miután lejárt a Moszkva és Kijev között érvényben lévő tranzitmegállapodás, Ukrajna pedig nem volt hajlandó annak meghosszabbítására.

Fontos rögzíteni: a WSJ tudomására jutott amerikai terv egyelőre sajtóértesülés, nem hivatalosan bejelentett megállapodás. Az esetlegesen amerikai közvetítőn keresztüli konstrukció jogi megvalósíthatósága és az uniós importtilalommal való összeegyeztethetősége is kérdéses. Az sem világos egyelőre, hogy a terv milyen időbeni távlatban tartalmazza az orosz gáz Európának való, közvetítőkön keresztüli eladását: a teljes kivezetést megelőző, vagy az azt követő időszakra.