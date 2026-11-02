Erre várt Magyarország és Ursula von der Leyen is: megérkezett Putyinék válasza, hogy újraindítják-e az orosz gázszállítást Ukrajnán keresztül
Washington a téli időszak előtt ismét megnyitná az utat az orosz földgáz európai szállítása előtt, ám Moszkva egyelőre nem lát lehetőséget a korábbi tranzitútvonal használatára. Dmitrij Peszkov szerint a jelenlegi körülmények között nem lehet újraindítani az Ukrajnán keresztüli szállításokat, és a jövőbeli folytatásról is korai beszélni.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva reagált a Wall Street Journal értesülésére, amely szerint az Egyesült Államok támogatja az orosz földgáz európai szállításának mielőbbi újraindítását. A lap amerikai javaslatról számolt be, amely az Ukrajnán keresztül vezető gáztranzit visszaállításával kapcsolódna az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai tűzszüneti tárgyalásokhoz.
Peszkov szerint azonban a jelenlegi helyzetben nem lehet megvalósítani az elképzelést. A szóvivő úgy fogalmazott, hogy a terepen uralkodó körülmények lehetetlenné teszik az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások újraindítását. Hozzátette: egyelőre arról is nehéz beszélni, hogy a tranzit a jövőben ismét működhet-e.
A Kreml képviselője ugyanakkor nem zárta le teljesen a kérdést. Mint mondta, a további terveket a vásárlók szándékai és a beszállítók lehetőségei egyaránt befolyásolják. Ez arra utal, hogy Moszkva a kereslet és a szállítási feltételek alakulásától is függővé teszi az esetleges folytatást.
Amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz
A Wall Street Journal értesülése szerint Washington azt szeretné, ha a téli időszak előtt minél hamarabb helyreállna az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli európai szállítása. Az elképzelés egy energetikai tűzszüneti kezdeményezés része lehet, amely szélesebb körű megállapodásokhoz is utat nyithatna.
A konstrukcióról korábban kiszivárgott információk szerint amerikai közvetítő is szerepet kaphatna az üzletben: az orosz földgázt egy washingtoni ellenőrzés alatt álló közvetítőn keresztül értékesítenék az európai vásárlóknak. Ezzel az amerikai elképzelés az orosz energiahordozókra vonatkozó európai korlátozások megkerülését is lehetővé tehetné.
A terv azonban nem először kerül elő. Az elképzelést a múlt hónapban félretették, miután Ukrajna Donald Trump amerikai elnök nyomására felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásait. Kijev azóta ismét orosz energetikai létesítményeket vett célba.
A washingtoni kezdeményezés komoly ellentétben áll az Európai Unió energiapolitikai irányával. Brüsszel ugyanis már jogszabályban rögzítette az orosz földgázimport fokozatos kivezetését, és az Európai Bizottság korábban azt is jelezte, hogy az orosz-ukrán háború lezárása után sem tervezi a korábbi beszerzések visszaállítását.
Az uniós menetrend szerint 2027 végére megszűnne az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség.
A vezetékes földgáz importjának teljes tilalma legkésőbb 2027. november 1-jén lépne életbe, míg az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát már 2027 elejétől megtiltanák.
Az Ukrajnán keresztül vezető orosz gáztranzit 2025. január 1-jén állt le, miután lejárt a Moszkva és Kijev közötti tranzitmegállapodás, Ukrajna pedig nem vállalta annak meghosszabbítását. A déli útvonalon, a Török Áramlaton keresztül ugyanakkor továbbra is érkezik orosz földgáz Magyarországra.
Magyarország számára az ukrajnai tranzit leállása ellenére egyelőre nem került veszélybe az orosz földgáz beszerzése, mivel az ország a Török Áramlaton keresztül, Törökországon, Bulgárián és Szerbián át továbbra is hozzájut az orosz energiahordozóhoz. A déli útvonal jelentősége éppen az, hogy elkerüli Ukrajnát, így a Testvériség vezeték 2025. január 1-jei leállítása nem szakította meg a magyarországi ellátást. Az energiabiztonság ugyanakkor továbbra is sérülékeny: Magyarország jelentős mértékben függ az importtól, a tranzitban részt vevő országok politikai és gazdasági döntéseitől, valamint az orosz beszállítások folyamatosságától.
Kiszivárgott: Donald Trump beinthet Von der Leyennnek, visszahozná az orosz gázt Európába – Ukrajna lehet a kulcs
Washington olyan tervet készíthet elő, amelynek keretében Oroszország ismét földgázt szállíthatna Európába az Ukrajnán áthaladó vezetékeken keresztül, vélhetően amerikai közvetíítéssel. Az elképzelés különösen érzékeny időpontban merült fel, hiszen az Európai Unió éppen az orosz energiaimport, így az orosz gázimport teljes felszámolására készül.