Erre várt Magyarország és Ursula von der Leyen is: megérkezett Putyinék válasza, hogy újraindítják-e az orosz gázszállítást Ukrajnán keresztül

Washington a téli időszak előtt ismét megnyitná az utat az orosz földgáz európai szállítása előtt, ám Moszkva egyelőre nem lát lehetőséget a korábbi tranzitútvonal használatára. Dmitrij Peszkov szerint a jelenlegi körülmények között nem lehet újraindítani az Ukrajnán keresztüli szállításokat, és a jövőbeli folytatásról is korai beszélni.

Ismét napirendre kerülhet az orosz földgáz európai értékesítése, ezúttal amerikai közvetítéssel / Fotó: Anadolu via AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva reagált a Wall Street Journal értesülésére, amely szerint az Egyesült Államok támogatja az orosz földgáz európai szállításának mielőbbi újraindítását. A lap amerikai javaslatról számolt be, amely az Ukrajnán keresztül vezető gáztranzit visszaállításával kapcsolódna az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai tűzszüneti tárgyalásokhoz.

Peszkov szerint azonban a jelenlegi helyzetben nem lehet megvalósítani az elképzelést. A szóvivő úgy fogalmazott, hogy a terepen uralkodó körülmények lehetetlenné teszik az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások újraindítását. Hozzátette: egyelőre arról is nehéz beszélni, hogy a tranzit a jövőben ismét működhet-e.

A Kreml képviselője ugyanakkor nem zárta le teljesen a kérdést. Mint mondta, a további terveket a vásárlók szándékai és a beszállítók lehetőségei egyaránt befolyásolják. Ez arra utal, hogy Moszkva a kereslet és a szállítási feltételek alakulásától is függővé teszi az esetleges folytatást.

Amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz

A Wall Street Journal értesülése szerint Washington azt szeretné, ha a téli időszak előtt minél hamarabb helyreállna az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli európai szállítása. Az elképzelés egy energetikai tűzszüneti kezdeményezés része lehet, amely szélesebb körű megállapodásokhoz is utat nyithatna.

A konstrukcióról korábban kiszivárgott információk szerint amerikai közvetítő is szerepet kaphatna az üzletben: az orosz földgázt egy washingtoni ellenőrzés alatt álló közvetítőn keresztül értékesítenék az európai vásárlóknak. Ezzel az amerikai elképzelés az orosz energiahordozókra vonatkozó európai korlátozások megkerülését is lehetővé tehetné.