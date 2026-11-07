Gigalétesítmény építésére készül a Roszatom, nem kizárt a külföldi együttműködés sem – ekkora beruházása még Oroszországban sem volt

Oroszország elleni szankciók, éles piaci verseny és erős felhasználói igények össztüzében dönt a terveiről a Roszatom. Az országa atomiparát és azon felül számos tevékenységét összefogó, lefedő állami holdingnak ezen felül Oroszország szövetségi programjainak rá vonatkozó részeinek is meg kell, hogy feleljen. Ez áll a mostani bejelentése mögött is.

Új feldolgozóra van szükség az orosz uránbányák kincsének feldolgozásához/Fotó: Roszatom

Még több alapanyagra van szükség

Eszerint a Roszatom Oroszország legnagyobb uránfeldolgozó üzemének megépítését tervezi. A létesítmény Krasznokamenszkben épülne a Priargunszkij Termelési Bányászati és Vegyipari Egyesületnél. A hidrometallurgiai üzem az Argunszkojei és Zserlovojei lelőhelyekről származó uránt- és urán-molibdén-ércekeket dolgozza majd fel. A társaságnak már több uránfeldolgozója van, de úgy tűnik, ezek kapacitása már nem elég, illetve a technológiájuknál jobbat szeretne a társaság.

Az Uráli Elektrokémiai Kombinát (UEHK) Novouralszkban működik. A korábbi Szverdlovszk-44 üzem a világ legnagyobb urándúsítója, itt készült a a szovjet atombombákhoz szükséges hasadóanyag jelentős része.

A Szibériai Vegyi kombinát Szeverszkben működik, az előző neve Tomszk-7. Ez is kulcsfontosságú volt a katonai célú plutónium- és urángyártásban.

Az elektorkémiai üzem Zelenogorszkban működik, ott jelenleg is dolgoznak olyan centrifugakaszkláddal, amely előállíthat magas dúsítású uránt.

Az Angarszki Elektrolízis Vegyi Kombinát (AEHK) telpehelye értelemszerűen Angarszk.

Az új üzem nem végterrméket, hanem olyan alapanyagot állít majd elő, amelyből az atomerőművek üzemanyaga készül. Ebből az urán-oxidból (amelyet az angol elnevezés – yellow cake – alapján sárga sütinek is neveznek) két független szakaszban külön-külön évi mintegy 5500 tonna készülhet. Az argunszkojei és zserlovojei bányákból származó ércek mellett az üzem a tervek szerint más orosz és külföldi Roszatom-lelőhelyekről származó koncentrátumokat is feldolgoz majd.

Már döntöttek az új vállalkozás részleteiről, valamint a hozzá tartozó támogató infrastruktúra telephelyéről. Felmérték a projekt majdani részleteit, kidolgozták a kulcsfontosságú műszaki megoldásokat, és megkezdték a tervezést. A hírben nem szerepel, hogy mikor adják át az új, hatalmas üzemet, és az sem, hogy mennyibe kerül a beruházás.