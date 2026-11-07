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Gigalétesítmény építésére készül a Roszatom, nem kizárt a külföldi együttműködés sem – ekkora beruházása még Oroszországban sem volt

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A Roszatom az idén meghatszorozta az új uránlelőhelyek felkutatására szánt pénzt, de ez csak egy része az idei tevékenységének. Most éppen egy akkora beruházást készít elő, amekkorára még nincs példa Oroszországban.
B. H. L.
2026.11.07, 17:09
Frissítve: 2026.11.07, 17:23
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Oroszország elleni szankciók, éles piaci verseny és erős felhasználói igények össztüzében dönt a terveiről a Roszatom. Az országa atomiparát és azon felül számos tevékenységét összefogó, lefedő állami holdingnak ezen felül Oroszország szövetségi programjainak rá vonatkozó részeinek is meg kell, hogy feleljen. Ez áll a mostani bejelentése mögött is.

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Új feldolgozóra van szükség az orosz uránbányák kincsének feldolgozásához/Fotó: Roszatom

Még több alapanyagra van szükség

Eszerint a Roszatom Oroszország legnagyobb uránfeldolgozó üzemének megépítését tervezi. A létesítmény Krasznokamenszkben épülne a Priargunszkij Termelési Bányászati és Vegyipari Egyesületnél. A hidrometallurgiai üzem az Argunszkojei és Zserlovojei lelőhelyekről származó uránt- és urán-molibdén-ércekeket dolgozza majd fel. A társaságnak már több uránfeldolgozója van, de úgy tűnik, ezek kapacitása már nem elég, illetve a technológiájuknál jobbat szeretne a társaság.

  • Az Uráli Elektrokémiai Kombinát (UEHK) Novouralszkban működik. A korábbi Szverdlovszk-44 üzem a világ legnagyobb urándúsítója, itt készült a a szovjet atombombákhoz szükséges hasadóanyag jelentős része.
  • A Szibériai Vegyi kombinát Szeverszkben működik, az előző neve Tomszk-7. Ez is kulcsfontosságú volt a katonai célú plutónium- és urángyártásban.
  • Az elektorkémiai üzem Zelenogorszkban működik, ott jelenleg is dolgoznak olyan centrifugakaszkláddal, amely előállíthat magas dúsítású uránt.
  • Az Angarszki Elektrolízis Vegyi Kombinát (AEHK) telpehelye értelemszerűen Angarszk. 

Az új üzem nem végterrméket, hanem olyan alapanyagot állít majd elő, amelyből az atomerőművek üzemanyaga készül. Ebből az urán-oxidból (amelyet az angol elnevezés – yellow cake – alapján sárga sütinek is neveznek) két független szakaszban külön-külön évi mintegy 5500 tonna készülhet. Az argunszkojei és zserlovojei bányákból származó ércek mellett az üzem a tervek szerint más orosz és külföldi Roszatom-lelőhelyekről származó koncentrátumokat is feldolgoz majd.

Már döntöttek az új vállalkozás részleteiről, valamint a hozzá tartozó támogató infrastruktúra telephelyéről. Felmérték a projekt majdani részleteit, kidolgozták a kulcsfontosságú műszaki megoldásokat, és megkezdték a tervezést. A hírben nem szerepel, hogy mikor adják át az új, hatalmas üzemet, és az sem, hogy mennyibe kerül a beruházás.

Lesz egy digitális ikerpárja a létesítménynek 

A Roszatom bányászati divíziója szerint az új üzemben a termelési ciklus egészét digitalizálják, a munkát modern automaták és robotok végzik majd. A gyártóüzemek digitális ikertestvérének létrehozását kulcsfontosságú eszköz lesz, mert lehetővé teszi a folyamatok modellezését, az optimalizált berendezések kihasználását és a termelési teljesítmény előrejelzését. A tervezés során prioritást élvez a személyzet biztonsága és kockázatcsökkentése. A robotika bevezetésével minimalizálható a munkavállalók veszélyes anyagoknak való közvetlen kitettsége, és kevesebb lesz a kézi munka is.

A beruházás illeszkedik az Oroszország uránja nevű szövetségi geológiai kutatási programhoz, amely még fejlesztés alatt áll. A Roszatom az idén meghatszorozta az új uránlelőhelyek feltárására szánt költségeit növekvő igényei és az urántermékek globális piaca miatt az orosz Természeti Erőforrások Minisztériuma szerint. A társaság ugyanis jelenleg 45 atomerőművi blokkot épít, ebből 18-at kilenc oroszországi és 27-et kilenc külföldi telephelyen. 

Orosz és kínai: két jóbarát

A beruházás helyszínéül választott Krasznokamenszk az uránérc-bányászat és -feldolgozás központja. Egyúttal azonban onnan az orosz-kínai határ „csak egy ugrás". Lehetővé válik a Roszatom számára, hogy a nyugati technológia kiesését (a belföldi fejlesztéseken felül) kínai importból származó ipari berendezésekkel pótolja.

De ennél többről is szó van, hiszen évek óta erősödik a két ország atomipari együttműködése. A Roszatom új, ígéretes projektekről tárgyal a kínai kormánnyal. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az orosz-kínai kormányfők október 21-i, rendes találkozója után egyebek mellett arról beszélt, hogy „Kína, részben a technológiáinknak köszönhetően, magabiztosan a második helyre tör előre globálisan mind a telepített nukleáris kapacitás, mind a termelés tekintetében. A Roszatomnak nincs ilyen szoros és bizalmi kapcsolata egyetlen más országgal sem.”

Már működik az orosz részvétellel épült, kínai Tianvan Atomerőmű (angol átírással Tienwan) négy blokkja. A hetedik, amelyet októberben csatlakoztatta hálózatra, az idén, vagy a jövő év elején kezdi meg a kereskedelmi üzemét. A 8. blokk átadása 2027-ben lesz. „És akkor a Tianvan nemcsak a világ legnagyobb, orosz reaktortechnológiát használó atomerőművévé válik, hanem a bolygó legerősebbé is” – hangsúlyozta a Roszatom vezérigazgatója. A tervek szerint 2027-ben és 2028-ban két, orosz tervezésű reaktorokkal rendelkező blokkot helyeznek üzembe a Hszütapu Atomerőműben (angol átírással  Xudapu).

A Roszatom új megállapodásokat szeretne kötni Kínával. Az ígéretes javaslatok a nukleáris üzemanyagciklusra, az új blokkokra, a gyorsneutronos reaktorok építésére és üzemeltetésére, valamint a zárt nukleáris üzemanyagciklusú negyedik generációs erőművekre vonatkoznak.

 

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