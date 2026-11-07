Gigalétesítmény építésére készül a Roszatom, nem kizárt a külföldi együttműködés sem – ekkora beruházása még Oroszországban sem volt
Oroszország elleni szankciók, éles piaci verseny és erős felhasználói igények össztüzében dönt a terveiről a Roszatom. Az országa atomiparát és azon felül számos tevékenységét összefogó, lefedő állami holdingnak ezen felül Oroszország szövetségi programjainak rá vonatkozó részeinek is meg kell, hogy feleljen. Ez áll a mostani bejelentése mögött is.
Még több alapanyagra van szükség
Eszerint a Roszatom Oroszország legnagyobb uránfeldolgozó üzemének megépítését tervezi. A létesítmény Krasznokamenszkben épülne a Priargunszkij Termelési Bányászati és Vegyipari Egyesületnél. A hidrometallurgiai üzem az Argunszkojei és Zserlovojei lelőhelyekről származó uránt- és urán-molibdén-ércekeket dolgozza majd fel. A társaságnak már több uránfeldolgozója van, de úgy tűnik, ezek kapacitása már nem elég, illetve a technológiájuknál jobbat szeretne a társaság.
- Az Uráli Elektrokémiai Kombinát (UEHK) Novouralszkban működik. A korábbi Szverdlovszk-44 üzem a világ legnagyobb urándúsítója, itt készült a a szovjet atombombákhoz szükséges hasadóanyag jelentős része.
- A Szibériai Vegyi kombinát Szeverszkben működik, az előző neve Tomszk-7. Ez is kulcsfontosságú volt a katonai célú plutónium- és urángyártásban.
- Az elektorkémiai üzem Zelenogorszkban működik, ott jelenleg is dolgoznak olyan centrifugakaszkláddal, amely előállíthat magas dúsítású uránt.
- Az Angarszki Elektrolízis Vegyi Kombinát (AEHK) telpehelye értelemszerűen Angarszk.
Az új üzem nem végterrméket, hanem olyan alapanyagot állít majd elő, amelyből az atomerőművek üzemanyaga készül. Ebből az urán-oxidból (amelyet az angol elnevezés – yellow cake – alapján sárga sütinek is neveznek) két független szakaszban külön-külön évi mintegy 5500 tonna készülhet. Az argunszkojei és zserlovojei bányákból származó ércek mellett az üzem a tervek szerint más orosz és külföldi Roszatom-lelőhelyekről származó koncentrátumokat is feldolgoz majd.
Már döntöttek az új vállalkozás részleteiről, valamint a hozzá tartozó támogató infrastruktúra telephelyéről. Felmérték a projekt majdani részleteit, kidolgozták a kulcsfontosságú műszaki megoldásokat, és megkezdték a tervezést. A hírben nem szerepel, hogy mikor adják át az új, hatalmas üzemet, és az sem, hogy mennyibe kerül a beruházás.
Lesz egy digitális ikerpárja a létesítménynek
A Roszatom bányászati divíziója szerint az új üzemben a termelési ciklus egészét digitalizálják, a munkát modern automaták és robotok végzik majd. A gyártóüzemek digitális ikertestvérének létrehozását kulcsfontosságú eszköz lesz, mert lehetővé teszi a folyamatok modellezését, az optimalizált berendezések kihasználását és a termelési teljesítmény előrejelzését. A tervezés során prioritást élvez a személyzet biztonsága és kockázatcsökkentése. A robotika bevezetésével minimalizálható a munkavállalók veszélyes anyagoknak való közvetlen kitettsége, és kevesebb lesz a kézi munka is.
A beruházás illeszkedik az Oroszország uránja nevű szövetségi geológiai kutatási programhoz, amely még fejlesztés alatt áll. A Roszatom az idén meghatszorozta az új uránlelőhelyek feltárására szánt költségeit növekvő igényei és az urántermékek globális piaca miatt az orosz Természeti Erőforrások Minisztériuma szerint. A társaság ugyanis jelenleg 45 atomerőművi blokkot épít, ebből 18-at kilenc oroszországi és 27-et kilenc külföldi telephelyen.
Orosz és kínai: két jóbarát
A beruházás helyszínéül választott Krasznokamenszk az uránérc-bányászat és -feldolgozás központja. Egyúttal azonban onnan az orosz-kínai határ „csak egy ugrás". Lehetővé válik a Roszatom számára, hogy a nyugati technológia kiesését (a belföldi fejlesztéseken felül) kínai importból származó ipari berendezésekkel pótolja.
De ennél többről is szó van, hiszen évek óta erősödik a két ország atomipari együttműködése. A Roszatom új, ígéretes projektekről tárgyal a kínai kormánnyal. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az orosz-kínai kormányfők október 21-i, rendes találkozója után egyebek mellett arról beszélt, hogy „Kína, részben a technológiáinknak köszönhetően, magabiztosan a második helyre tör előre globálisan mind a telepített nukleáris kapacitás, mind a termelés tekintetében. A Roszatomnak nincs ilyen szoros és bizalmi kapcsolata egyetlen más országgal sem.”
Már működik az orosz részvétellel épült, kínai Tianvan Atomerőmű (angol átírással Tienwan) négy blokkja. A hetedik, amelyet októberben csatlakoztatta hálózatra, az idén, vagy a jövő év elején kezdi meg a kereskedelmi üzemét. A 8. blokk átadása 2027-ben lesz. „És akkor a Tianvan nemcsak a világ legnagyobb, orosz reaktortechnológiát használó atomerőművévé válik, hanem a bolygó legerősebbé is” – hangsúlyozta a Roszatom vezérigazgatója. A tervek szerint 2027-ben és 2028-ban két, orosz tervezésű reaktorokkal rendelkező blokkot helyeznek üzembe a Hszütapu Atomerőműben (angol átírással Xudapu).
A Roszatom új megállapodásokat szeretne kötni Kínával. Az ígéretes javaslatok a nukleáris üzemanyagciklusra, az új blokkokra, a gyorsneutronos reaktorok építésére és üzemeltetésére, valamint a zárt nukleáris üzemanyagciklusú negyedik generációs erőművekre vonatkoznak.