Ursula von der Leyen hétfőn, november 23-án mutatta be az új szankciós javaslatot. Az Európai Bizottság elnöke szerint az intézkedések célja, hogy megnehezítsék Oroszország számára az ukrajnai háború finanszírozását. A vízumtilalmat azzal indokolta, hogy az orosz műveletek fokozódása Európában biztonsági kockázatot jelent. A tagállamok júliusban, a 21. csomag elfogadásakor már megteremtették az orosz fegyveres erők és a hozzájuk köthető alakulatok harcosaira vonatkozó belépési tilalom alapját. A mostani javaslat ennek végrehajtását készíti elő - közölte e The Guardian.

Ursula von der Leyen bejelentette az EU 22. szankciós csomagját Fotó: Middle East Images via AFP

Az orosz turisták vízumáról évek óta vita van

A hétfőn bejelentett belépési tilalom az Ukrajna elleni háborúban harcolókra irányul. A nyilvános bejelentésből egyelőre nem derül ki, hogy az orosz állampolgároknak általában is csak kivételes, dokumentumokkal igazolt esetben adnának-e turistavízumot. Az Európai Unió 2022-ben felfüggesztette az Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást, a Bizottság pedig 2025 novemberében szigorította a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadását - mutatott rá a Reuters.

A tagállami gyakorlat közben eltérő maradt. A Világgazdaság augusztusi összesítése szerint 2025-ben Olaszország mintegy 161 ezer, Franciaország 157 ezer, Spanyolország pedig 123 ezer schengeni vízumot adott ki orosz állampolgároknak. Mindhárom országban nőtt a kiadott engedélyek száma az előző évhez képest. A Világgazdaság korábbi cikke a schengeni vízumokról.

Magyarországon egy későbbi, szélesebb körű turistavízum-szigorítás Hévízt is érinthetné. A Világgazdaság szeptemberi cikke szerint Budapest után Hévíz a második legnépszerűbb magyarországi úti cél az orosz vendégek körében. A jekatyerinburgi magyar főkonzul közlése szerint 2024-ben mintegy 48 ezer orosz turista érkezett Magyarországra, 36 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Mintegy hatvan orosz bankot kapcsolnának le a SWIFT-ről

A Bizottság mintegy hatvan további orosz bankra terjesztené ki a tranzakciós tilalmat, és leválasztaná őket a bankközi üzenetküldésre használt SWIFT-rendszerről. A csomag azokat a kriptoeszköz-platformokat és fizetési hálózatokat is célba venné, amelyek segítenek megkerülni a szankciókat. A fellépés harmadik országokban működő szolgáltatókra is kiterjedhet, a Bizottság pedig külön munkacsoportot állít fel a kriptoszankciók összehangolására.