Ursula von der Leyen teljesen elszabadult: az EU új szankciós csomagja kitiltaná az orosz sportolókat az unió területéről
Ursula von der Leyen hétfőn, november 23-án mutatta be az új szankciós javaslatot. Az Európai Bizottság elnöke szerint az intézkedések célja, hogy megnehezítsék Oroszország számára az ukrajnai háború finanszírozását. A vízumtilalmat azzal indokolta, hogy az orosz műveletek fokozódása Európában biztonsági kockázatot jelent. A tagállamok júliusban, a 21. csomag elfogadásakor már megteremtették az orosz fegyveres erők és a hozzájuk köthető alakulatok harcosaira vonatkozó belépési tilalom alapját. A mostani javaslat ennek végrehajtását készíti elő - közölte e The Guardian.
Az orosz turisták vízumáról évek óta vita van
A hétfőn bejelentett belépési tilalom az Ukrajna elleni háborúban harcolókra irányul. A nyilvános bejelentésből egyelőre nem derül ki, hogy az orosz állampolgároknak általában is csak kivételes, dokumentumokkal igazolt esetben adnának-e turistavízumot. Az Európai Unió 2022-ben felfüggesztette az Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást, a Bizottság pedig 2025 novemberében szigorította a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadását - mutatott rá a Reuters.
A tagállami gyakorlat közben eltérő maradt. A Világgazdaság augusztusi összesítése szerint 2025-ben Olaszország mintegy 161 ezer, Franciaország 157 ezer, Spanyolország pedig 123 ezer schengeni vízumot adott ki orosz állampolgároknak. Mindhárom országban nőtt a kiadott engedélyek száma az előző évhez képest. A Világgazdaság korábbi cikke a schengeni vízumokról.
Magyarországon egy későbbi, szélesebb körű turistavízum-szigorítás Hévízt is érinthetné. A Világgazdaság szeptemberi cikke szerint Budapest után Hévíz a második legnépszerűbb magyarországi úti cél az orosz vendégek körében. A jekatyerinburgi magyar főkonzul közlése szerint 2024-ben mintegy 48 ezer orosz turista érkezett Magyarországra, 36 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Mintegy hatvan orosz bankot kapcsolnának le a SWIFT-ről
A Bizottság mintegy hatvan további orosz bankra terjesztené ki a tranzakciós tilalmat, és leválasztaná őket a bankközi üzenetküldésre használt SWIFT-rendszerről. A csomag azokat a kriptoeszköz-platformokat és fizetési hálózatokat is célba venné, amelyek segítenek megkerülni a szankciókat. A fellépés harmadik országokban működő szolgáltatókra is kiterjedhet, a Bizottság pedig külön munkacsoportot állít fel a kriptoszankciók összehangolására.
Az energetikában Brüsszel bővítené azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyeket uniós vállalatok nem nyújthatnak orosz energetikai létesítmények építéséhez, működtetéséhez vagy javításához. Ez az olajfinomítókat is érintené. A Bizottság emellett több mint hetven további hajót venne fel az orosz árnyékflottához kapcsolódó szankciós listára. A csomag azt is megtiltaná, hogy uniós állampolgárok oroszországi vállalatok irányító testületeiben töltsenek be tisztséget.
Az orosz zászló és a szponzorpénzek is célkeresztbe kerültek
Brüsszel megtiltaná, hogy orosz csapatok és sportolók orosz zászló alatt induljanak az EU-ban rendezett versenyeken. A Bizottság iránymutatása szerint a tagállamoknak mérlegelniük kellene a schengeni vízum megtagadását azoktól az orosz sportolóktól, akik olyan eseményen indulnának, ahol az orosz zászlót, himnuszt vagy hivatalos csapatöltözéket használják. A csomag korlátozná az orosz szponzori pénzek áramlását az európai sport- és kulturális szervezetekhez, valamint az orosz állampolgárok tisztségviselését az európai sportszövetségek irányító testületeiben. A tervezetet a tagállamok is meg kell tárgyalják.