Bele akarnak keverni egy EU-s tagállamot abba, hogy átengedte légterét az oroszok megtámadásához: kitört a botrány, először szólalt meg a külügyminiszterük – Moszkva ezt nem teszi zsebre, ha azonnal nem tisztázza őket
Litvánia határozottan tagadja, hogy megnyitotta volna légterét a Kalinyingrádi terület elleni dróntámadásokhoz, írja az Unian.
Kęstutis Budrys litván külügyminiszter álhírnek nevezte a közösségi médiában terjedő állításokat, és hangsúlyozta, hogy országa soha nem adott engedélyt orosz területek elleni csapásokhoz a légteréből. A hátteret az adja, hogy november 21-én – a háború kezdete óta először – dróntámadásról és légvédelmi riasztásról számoltak be az EU- és NATO-tagországok által körbevett orosz exklávéban, különösen a Balti Flotta fő bázisának otthont adó Baltijszk kikötővárosánál.
Bár az orosz hatóságok Litvánia felől érkező gyanús objektumot említettek, sem a katonai károkat, sem Ukrajna érintettségét nem erősítették meg hivatalosan.
A hangulatnak az sem tett jót, hogy szombaton Alekszej Beszprozvannih, a Kalinyingrádi terület kormányzója közleményt adott ki arról, hogy a Litvániával közvetlenül határos Nyemani járásban azért lépett működésbe a drónriasztó rendszer, mert egy „Litvánia felől érkező gyanús objektumot” észleltek.
Bár a kormányzó hozzátette, hogy a szakemberek ellenőrzése alapján nincs valós fenyegetés, maga az irány megnevezése is elindította a találgatásokat.
2026. november 21-én este először ért feltételezett dróntámadás Oroszország balti-tengeri exklávéját, a Kalinyingrádi területet, amely során kétszer is légiriadót rendeltek el, és leállították a helyi repülőtér forgalmát.
A United24 Media beszámolója szerint a fő célpont a Balti Flotta haditengerészeti bázisának otthont adó Baltijszk kikötője volt, ahol az orosz légvédelem nagy erőkkel tüzelt az égre, miközben a Militarnyi adatai alapján egy NATO légtérellenőrző gép is a térségbe érkezett a lengyel légtérből figyelni az eseményeket.
Bár az orosz Telegram-csatornák több drón lelövéséről és Litvánia felől érkező objektumokról írtak, a helyi kormányzó végül visszavonta a riadót, és független források sem erősítettek meg semmilyen tényleges katonai kárt vagy becsapódást.
Mivel a Kalinyingrádi terület szárazföldön kizárólag két EU- és NATO-tagállammal, így Litvániával és Lengyelországgal határos, a tengeren pedig nemzetközi vizek és a balti államok légtere határolja, bármilyen odáig eljutó drón útvonala automatikusan felveti a környező szövetséges országok érintettségének kérdését.
Bele akarnak keverni egy EU-s tagállamot abba, hogy átengedte légterét az oroszok megtámadásához: kitört a botrány, először szólalt meg a külügyminiszterük – Moszkva ezt nem teszi zsebre, ha azonnal nem tisztázza őket
Ha egy EU- és NATO-tagállam valóban átengedné a légterét egy Oroszország elleni támadáshoz, az Moszkva szemében közvetlen hadviselő féllé tenné az adott országot, ami rendkívül súlyos biztonságpolitikai és katonai eszkalációval járna.
A történteket megelőzően pár órával azonban valódi találat is érte a régió ellátását: az Al Jazeera jelentése szerint a Finn-öbölben ukrán drónok gyújtották fel a Szentpétervárról Kalinyingrádba tartó, fegyverszállítással is összefüggésbe hozott Sparta II orosz teherhajót, amely finn vizekre sodródott.