Litvánia határozottan tagadja, hogy megnyitotta volna légterét a Kalinyingrádi terület elleni dróntámadásokhoz, írja az Unian.

Kęstutis Budris litván külügyminiszter: álhírt terjesztenek az oroszok a közösségi médiában Fotó: AFP

Kęstutis Budrys litván külügyminiszter álhírnek nevezte a közösségi médiában terjedő állításokat, és hangsúlyozta, hogy országa soha nem adott engedélyt orosz területek elleni csapásokhoz a légteréből. A hátteret az adja, hogy november 21-én – a háború kezdete óta először – dróntámadásról és légvédelmi riasztásról számoltak be az EU- és NATO-tagországok által körbevett orosz exklávéban, különösen a Balti Flotta fő bázisának otthont adó Baltijszk kikötővárosánál.

Bár az orosz hatóságok Litvánia felől érkező gyanús objektumot említettek, sem a katonai károkat, sem Ukrajna érintettségét nem erősítették meg hivatalosan.

A hangulatnak az sem tett jót, hogy szombaton Alekszej Beszprozvannih, a Kalinyingrádi terület kormányzója közleményt adott ki arról, hogy a Litvániával közvetlenül határos Nyemani járásban azért lépett működésbe a drónriasztó rendszer, mert egy „Litvánia felől érkező gyanús objektumot” észleltek.

Bár a kormányzó hozzátette, hogy a szakemberek ellenőrzése alapján nincs valós fenyegetés, maga az irány megnevezése is elindította a találgatásokat.

2026. november 21-én este először ért feltételezett dróntámadás Oroszország balti-tengeri exklávéját, a Kalinyingrádi területet, amely során kétszer is légiriadót rendeltek el, és leállították a helyi repülőtér forgalmát.

A United24 Media beszámolója szerint a fő célpont a Balti Flotta haditengerészeti bázisának otthont adó Baltijszk kikötője volt, ahol az orosz légvédelem nagy erőkkel tüzelt az égre, miközben a Militarnyi adatai alapján egy NATO légtérellenőrző gép is a térségbe érkezett a lengyel légtérből figyelni az eseményeket.