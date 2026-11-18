Oroszország korábban a világ egyik jelentős üzemanyag-exportőre volt, most azonban egyre nagyobb mennyiségben kénytelen külföldről benzint vásárolni. Az ukrán dróntámadások súlyos károkat okoztak az orosz finomítókban, a kieső termelést pedig már több kontinensről érkező szállítmányokkal próbálják pótolni.

Az ukrán támadások következtében Oroszország olyan helyzetbe került, amelyre a Szovjetunió felbomlása óta nem volt példa / Fotó: REUTERS

Oroszország októberben rekordmennyiségű benzint importált tengeri úton: a Kpler adatai szerint 390 ezer tonna üzemanyag érkezett az országba. Ez különösen jelentős fordulat annak fényében, hogy Oroszország hagyományosan a világ egyik fontos üzemanyag-exportőre volt, az ukrán dróntámadások azonban súlyosan megrongálták a finomítóit, és visszavetették a termelést.

Megbénult az orosz energiainfrastruktúra

Az idei támadások következtében az ország a Szovjetunió felbomlása óta nem tapasztalt üzemanyagválságba került. Moszkva rendkívüli intézkedésekkel próbálta fenntartani az ellátást, miközben Marokkóból, Törökországból, Indiából és Egyiptomból is növelte a beszerzéseket.

Oroszország júliusban kezdett tengeri úton benzint importálni. A szállítmányok a Balti-tenger és a Fehér-tenger kikötőibe érkeztek, így elkerülhették a Fekete-tenger térségét, ahol az ukrán dróntámadások különösen nagy fenyegetést jelentettek. A legfontosabb beszállítók között Fehéroroszország is megjelent: július óta több mint 600 ezer tonna benzin érkezett onnan. A fehérorosz finomítók emiatt más exportpiacokra szánt szállítmányaik egy részét is átirányították, és közel teljes kapacitással működnek.

India is jelentős szerepet vállalt az ellátásban. Az orosz piacra érkező indiai benzinszállítmányok teljes egészét a vadinari finomító adta, amely főként orosz kőolajat dolgoz fel. Kazahsztán nyár óta további 8 ezer tonna benzint szállított Oroszországba.

A Kpler elemzője, Sumit Ritolia a Financial Timesnak elmondta, hogy az orosz piac szerepe alapvetően változik: az ország a finomított olajtermékek egyik jelentős exportközpontjából egyre fontosabb importpiaccá válik. A

z elemző úgy látja, a külföldi beszerzések már nem csupán az időszakos regionális hiányok kezelését szolgálják, hanem az oroszországi kereslet kielégítésének tartós részévé válhatnak.

A válság nyáron tetőzött, amikor a finomítói kapacitások becslések szerint 40-45 százaléka nem működött. A szabadságolási időszak és az aratás idején több orosz régióban is üzemanyag-korlátozásokat vezettek be, a benzinkutaknál pedig kilométeres sorok alakultak ki. Az orosz személyautók többsége benzinnel működik, amelyből normál esetben a hazai termelés 10-20 százalékkal meghaladja a fogyasztást.