Lezuhant egy orosz katonai szállító repülőgép Szibériában, a fedélzetén tartózkodó mind a 19 ember meghalt – közölte az orosz védelmi minisztérium az állami média forrásaira hivatkozva, írja a BBC.

Szörnyű tragédia Oroszországban: lezuhant egy katonai repülőgép, 19-en haltak meg

A minisztérium közleménye szerint az An-12-es repülőgép egy „menetrend szerinti repülés” során zuhant le egy „lakatlan területen” a Kemerovo régióban.

A minisztérium hozzátette, hogy előzetesen műszaki hiba okozta a keddi katasztrófát. Az orosz légügyi hatóságok jelenleg vizsgálatot folytatnak az ügyben.

Ilja Szeredjuk helyi kormányzó elmondta, hogy a katasztrófavédelmi egységek "gyorsan eloltották a tüzet" a Jagunovo falu közelében történt baleset után, a területet pedig a rendőrség lezárta.

A repülőgép aznap korábban Jagunovo falu közelében zuhant le . Szemtanúk beszámolói szerint a becsapódást egy fényes villanás kísérte, és maga a repülőgép a falu határán kívül zuhant le. Kristina Himics, az Izvesztyija tudósítója megjegyezte, hogy a repülőgép törmeléke a becsapódás helyszínének 500 méteres körzetében szétszóródott.

BREAKING: Military plane carrying 17 people crashes in southern Russia, killing everyone on board - 112 https://t.co/ZzbLuod72B — BNO News Live (@BNODesk) November 17, 2026



