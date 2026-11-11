Megőrültek a németek? Rakétákkal mérnének csapást Oroszországra – a franciák már az atomháborútól tartanak

Franciaország arra kéri Németországot, hogy határozza meg, miként alkalmazná nagy hatótávolságú rakétáit egy Oroszországgal szemben zajló fegyveres konfliktus esetén. Párizs szerint ennek elmulasztása akár nukleáris háborúba is sodorhatja Európát.

Rakétákkal mérnének csapást Oroszországra a németek? / Fotó: AFP

A Financial Times arról számolt be, hogy a tárgyalásokat ismerő személyek szerint Párizs egyeztetéseket folytat német tisztviselőkkel annak érdekében, hogy Berlin összehangolja a nagy mélységű precíziós csapások végrehajtására alkalmas fegyverek alkalmazására vonatkozó doktrínáját a francia nukleáris stratégiával.

Az oroszok félreértelmezhetik a jelzéseket

Egy francia tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy egy hagyományos fegyverrel végrehajtott, orosz célpont elleni támadás is kiválthat atomcsapást.

Ha az oroszok félreértelmezik a jelzéseket, úgy érhetjük el a nukleáris eszkalációt, hogy azt észre sem vesszük

− fogalmazott.

Az aggodalmak hátterében az áll, hogy Németország – más államokkal, köztük az Egyesült Királysággal, Lengyelországgal, valamint az északi és a balti országokkal együtt – jelentősen bővíti nagy hatótávolságú fegyverarzenálját annak érdekében, hogy megerősítse Európa elrettentő képességét. Berlin számos, földi indítású, 500 kilométertől több mint 2000 kilométerig terjedő hatótávolságú rakétát szerez be, illetve fejleszt, amelyek lehetővé tennék a mélységi csapások végrehajtását Oroszország ellen.

A német hadsereg jelenleg egyetlen, legalább 500 kilométeres hatótávolságú, nagy mélységű precíziós csapásmérésre alkalmas rakétatípussal rendelkezik: a repülőgépekről indítható Taurus KEPD 350 robotrepülőgéppel, amelyből korábban mintegy 600 darabot szerzett be.

Mindeközben Franciaország több európai országgal is egyeztet nukleáris doktrínájáról, miután Emmanuel Macron elnök márciusban bejelentette, hogy párbeszédet kezdeményez arról, miként nyújthatna védelmet más államoknak hazája atomarzenálja.

Francia aggodalmak

Párizs azért is fókuszál jelenleg Németországra, mert néhány tisztviselő attól tart, hogy Moszkva Franciaországot is felelőssé teheti a szövetségesei által végrehajtott csapásokért.

Ha valakit beengedsz a házadba, akkor azért is felelős vagy, ha felgyújtja

− fogalmazott az egyik forrás, míg egy másik arra mutatott rá, hogy Franciaország atomhatalomként az évtizedek során kialakította saját „nukleáris nyelvtanát és szókészletét”.