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Megőrültek a németek? Rakétákkal mérnének csapást Oroszországra – a franciák már az atomháborútól tartanak

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Franciaország nyomást gyakorol Németországra. Párizs teljes transzparenciát vár el Berlintől a nagy hatótávolságú fegyverek alkalmazására vonatkozó doktrínát illetően, mivel félő, hogy Oroszország félreértelmezheti a jelzéseket. Néhányak szerint egy ilyen eset akár nukleáris csapást is kiválthat. Mindez az ukrajnai háború miatt egy rendkívül feszült geopolitikai helyzettel párosul.
VG
2026.11.11, 12:08
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Franciaország arra kéri Németországot, hogy határozza meg, miként alkalmazná nagy hatótávolságú rakétáit egy Oroszországgal szemben zajló fegyveres konfliktus esetén. Párizs szerint ennek elmulasztása akár nukleáris háborúba is sodorhatja Európát.

Rakétákkal mérnének csapást Oroszországra a németek?
Rakétákkal mérnének csapást Oroszországra a németek? / Fotó: AFP

A Financial Times arról számolt be, hogy a tárgyalásokat ismerő személyek szerint Párizs egyeztetéseket folytat német tisztviselőkkel annak érdekében, hogy Berlin összehangolja a nagy mélységű precíziós csapások végrehajtására alkalmas fegyverek alkalmazására vonatkozó doktrínáját a francia nukleáris stratégiával.

Az oroszok félreértelmezhetik a jelzéseket

Egy francia tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy egy hagyományos fegyverrel végrehajtott, orosz célpont elleni támadás is kiválthat atomcsapást.

Ha az oroszok félreértelmezik a jelzéseket, úgy érhetjük el a nukleáris eszkalációt, hogy azt észre sem vesszük

− fogalmazott.

Az aggodalmak hátterében az áll, hogy Németország – más államokkal, köztük az Egyesült Királysággal, Lengyelországgal, valamint az északi és a balti országokkal együtt – jelentősen bővíti nagy hatótávolságú fegyverarzenálját annak érdekében, hogy megerősítse Európa elrettentő képességét. Berlin számos, földi indítású, 500 kilométertől több mint 2000 kilométerig terjedő hatótávolságú rakétát szerez be, illetve fejleszt, amelyek lehetővé tennék a mélységi csapások végrehajtását Oroszország ellen.

A német hadsereg jelenleg egyetlen, legalább 500 kilométeres hatótávolságú, nagy mélységű precíziós csapásmérésre alkalmas rakétatípussal rendelkezik: a repülőgépekről indítható Taurus KEPD 350 robotrepülőgéppel, amelyből korábban mintegy 600 darabot szerzett be.

Mindeközben Franciaország több európai országgal is egyeztet nukleáris doktrínájáról, miután Emmanuel Macron elnök márciusban bejelentette, hogy párbeszédet kezdeményez arról, miként nyújthatna védelmet más államoknak hazája atomarzenálja.

Francia aggodalmak

Párizs azért is fókuszál jelenleg Németországra, mert néhány tisztviselő attól tart, hogy Moszkva Franciaországot is felelőssé teheti a szövetségesei által végrehajtott csapásokért.

Ha valakit beengedsz a házadba, akkor azért is felelős vagy, ha felgyújtja

− fogalmazott az egyik forrás, míg egy másik arra mutatott rá, hogy Franciaország atomhatalomként az évtizedek során kialakította saját „nukleáris nyelvtanát és szókészletét”.

Egy magas rangú német tisztviselő kijelentette, Berlin teljes mértékben egyetért azzal, hogy az európai fővárosoknak közös doktrínára egységes helyzetértékelésre van szükségük. Elmondása szerint három évvel ezelőtt éppen Németország kezdeményezett vitát arról, hogy meg kell erősíteni a hagyományos katonai elrettentő képességeket. Kitért arra is, hogy hivatalos tárgyalásokat korábban a francia atomstratégia jövőjéről folytatott belpolitikai vita hátráltatta, most azonban az egyeztetések felgyorsultak. Lehetőségként említett egy német–francia–brit közös nyilatkozatot, amely közös alapelveket fektetne le. Egy brit tisztviselő szintén igyekezett mérsékelni a francia aggodalmakat, és arról beszélt, hogy Németország stratégiai kultúrája gyorsan fejlődik, ezt pedig támogatni kell.

Mindeközben az Egyesült Királyság is hasonló egyeztetéseket folytat Németországgal. A tárgyalások a 2024-ben aláírt kétoldalú védelmi megállapodás részét képezik, amely keretében közösen fejlesztenének 2000 kilométernél nagyobb hatótávolságú fegyvereket. Brit források szerint London és Berlin fontolgatja Franciaország bevonását a programba, azonban figyelmeztetett, hogy a mélységi precíziós csapások fogalma körül időnként félreértések tapasztalhatók.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy el kell kerülni egy esetleges nukleáris konfliktust

− mondta egy brit tisztviselő, majd rámutatott, hogy a nagy hatótávolságú fegyvereket övező vita felszínre hozza azokat a feszültségeket, amelyek Németország  vezető európai védelmi és biztonságpolitikai szerepéből fakadnak.

A NATO is veszélybe kerülhet?

Ingo Gerhartz német tábornok, aki a NATO keleti szárnyának védelméért felelős parancsnokságát vezeti, arra figyelmeztetett, hogy ugyan a frontvonalban fekvő országok közül már sokan képesek mélységi precíziós csapások végrehajtására, de ezt kizárólag a szövetségesekkel egyeztetve lehet végrehajtani.

Bármit is tesz egyetlen ország Oroszországgal szemben, azt az oroszok mindig a NATO egészének fogják tulajdonítani

− fogalmazott a katonai vezető, majd hozzátette, hogy a mélységi csapásmérő képességeket a szövetség átfogó politikájába kell illeszteni.

Franz-Stefan Gady katonai elemző szerint kulcsfontosságú, hogy Berlin meghatározza a célpontok kijelölésének prioritásait, eszkaláció kezelésének szabályait és az engedélyezési eljárásokat. Ez egyrészt biztosítaná, hogy a fegyverek kellő elrettentő erővel bírjanak, másrészt csökkentené a félreértések kockázatát.

„A legnagyobb aggodalmam Németország politikai vezetésével kapcsolatos. Nem hiszem, hogy igazán megértik, miként képzeli el a Bundeswehr az oroszok elleni harcot, vagy hogy mennyire fontos a mélyen orosz területeken fekvő célpontok megsemmisítése ahhoz, hogy megvalósítható legyen a Bundeswehr és a NATO Moszkva ellen kidolgozott haditerve” – mondta a szakértő, aki szerint részletesebb szakmai vitára lenne szükség.

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