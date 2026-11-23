Újabb adó ötletével sokkolja a spanyolokat Pedro Sánchez: a miniszterelnök ismét a gazdagokat sarcolná, mert szerinte túl keveset fizetnek
Pedro Sánchez szerint kormánya hiába csökkentette történelmi mélypontra a jövedelmi egyenlőtlenségeket, továbbra is a leggazdagabb 0,1 százalék birtokolja a vagyon több mint 10 százalékát. A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) politikusa erről egy X-bejegyzésben írt, amelyben egy újabb vagyonadó bevezetést szorgalmazta.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az arány 2010 óta folyamatosan növekszik, ezért pártja azt javasolja, hogy a 100 millió eurót meghaladó vagyonnal rendelkezőkre újabb adót vessenek ki. Ebből többek között gyermeknevelési és lakhatási támogatásokat, valamint közszolgáltatásokat finanszíroznának.
Pedro Sanchéz és pártja szigorítana
A PSOE közleményben kifogásolta, hogy a nagy vagyonok tulajdonosai közül sokan az adórendszer korlátait kihasználva arányaiban kevesebb adót fizetnek, mint egy dolgozó család. A párt hangsúlyozta, hogy megszüntetné azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik a szupergazdagok számára adóterheik csökkentését, és nem biztosítana olyan mentességeket vagy kedvezményeket, amelyekkel elkerülhető lenne az adófizetés.
A spanyol baloldal meghatározó ereje a választási programjába is beemelte az új adó bevezetését. A PSOE szerint az intézkedés nem érinti a középosztályt, a megtakarítókat, illetve a kis- és középvállalkozásokat, továbbá hangsúlyozzák, hogy milliók járhatnának jól.
Azt akarjuk, hogy Spanyolország élen járjon az igazságos adózás területén
− olvasható a közleményben, amely a globális minimumadót szintén támogatja.
A párt szerint akinek több vagyona van ,annak nagyobb mértékben kell hozzájárulnia a jóléti és szociális intézkedések finanszírozásához. A bejelentés érdekessége, hogy arra éppen az előrehozott, november 29-i parlamenti választásokat megelőzően került sor.
A spanyol közhangulat
A legfrissebb spanyolországi közvélemény-kutatások többsége szerint az ellenzéki Néppárt (PP) vezet Pedro Sánchez szocialistái előtt. A kutatások átlaga alapján a PP és a jobboldali Vox együttesen 195 mandátumra számíthat a 350 fős parlamentben.
A többséghez 176 képviselő szükséges.
A felmérésekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy míg a piaci alapon működő intézetek PP előnyt mérnek, addig az állami kutatóintézet, a CIS 10 százalékos PSOE előnyt jelez.
A vagyonadó lehetséges hatásai
Habár Pedro Sánchez kizárólag a társadalmi és vagyoni egyenlőtlenségek enyhítéséről beszélt a tervezett újabb vagyonadó kapcsán, kormánya már 2022-ben is bevezetett egy hasonló intézkedést, amelynek eredményei érdekes képet festenek. A World Inequality Lab 2026 októberében közzétett tanulmánya szerint a tehetős madridiak az új adó bevezetése után vagyonuk egy részét olyan vállalati eszközökbe csoportosították át, amelyek után nem kellett vagyonadót fizetniük. Ebből adódóan 2023-ban közel hat százalékkal kevesebb adóköteles vagyont vallottak be, mint amennyire számítani lehetett.
A kutatók szerint ez a gyakorlat 2022-ben és 2023-ban összesen mintegy 73 millió eurós adóbevétel-kiesést okozott Madridban.
A Henley & Partners tanácsadó cég becslése pedig arra mutatott rá, hogy 2025-ben mintegy 500 dollármilliomossal csökkenhetett a Spanyolországban élő gazdagok száma a kivándorlás következtében. Az érintettek összesen mintegy 3,1 milliárd dollárnyi befektethető tőkével rendelkezhettek.
Spanyolországban 2022 decemberében vezették be a nagy vagyonokra kivetett úgynevezett szolidaritási adót. A szabályozás szerint a magánszemélyek nettó vagyonából 700 ezer euró levonható, a fennmaradó összeg első hárommillió eurója pedig adómentes. Az ezt meghaladó vagyonrészre 1,7 és 3,5 százalék közötti, progresszív adókulcs vonatkozik. Az eredetileg két évre szóló intézkedés hatályát a kormány 2023 végén határozatlan időre meghosszabbította.