Pedro Sánchez szerint kormánya hiába csökkentette történelmi mélypontra a jövedelmi egyenlőtlenségeket, továbbra is a leggazdagabb 0,1 százalék birtokolja a vagyon több mint 10 százalékát. A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) politikusa erről egy X-bejegyzésben írt, amelyben egy újabb vagyonadó bevezetést szorgalmazta.

Pedro Sánchez / Fotó: AFP

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az arány 2010 óta folyamatosan növekszik, ezért pártja azt javasolja, hogy a 100 millió eurót meghaladó vagyonnal rendelkezőkre újabb adót vessenek ki. Ebből többek között gyermeknevelési és lakhatási támogatásokat, valamint közszolgáltatásokat finanszíroznának.

Pedro Sanchéz és pártja szigorítana

A PSOE közleményben kifogásolta, hogy a nagy vagyonok tulajdonosai közül sokan az adórendszer korlátait kihasználva arányaiban kevesebb adót fizetnek, mint egy dolgozó család. A párt hangsúlyozta, hogy megszüntetné azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik a szupergazdagok számára adóterheik csökkentését, és nem biztosítana olyan mentességeket vagy kedvezményeket, amelyekkel elkerülhető lenne az adófizetés.

A spanyol baloldal meghatározó ereje a választási programjába is beemelte az új adó bevezetését. A PSOE szerint az intézkedés nem érinti a középosztályt, a megtakarítókat, illetve a kis- és középvállalkozásokat, továbbá hangsúlyozzák, hogy milliók járhatnának jól.

Azt akarjuk, hogy Spanyolország élen járjon az igazságos adózás területén

− olvasható a közleményben, amely a globális minimumadót szintén támogatja.

A párt szerint akinek több vagyona van ,annak nagyobb mértékben kell hozzájárulnia a jóléti és szociális intézkedések finanszírozásához. A bejelentés érdekessége, hogy arra éppen az előrehozott, november 29-i parlamenti választásokat megelőzően került sor.

A spanyol közhangulat

A legfrissebb spanyolországi közvélemény-kutatások többsége szerint az ellenzéki Néppárt (PP) vezet Pedro Sánchez szocialistái előtt. A kutatások átlaga alapján a PP és a jobboldali Vox együttesen 195 mandátumra számíthat a 350 fős parlamentben.

A többséghez 176 képviselő szükséges.

A felmérésekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy míg a piaci alapon működő intézetek PP előnyt mérnek, addig az állami kutatóintézet, a CIS 10 százalékos PSOE előnyt jelez.