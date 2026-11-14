KFC, Starbucks és a Pizza Hut: Magyarország húzza a régiót
Az AmRest legfrissebb pénzügyi jelentése szerint a vállalat 2026 harmadik negyedévében 668,4 millió eurós árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 660,5 millió euróval. A növekedés 1,2 százalékos volt. A cégcsoport EBITDA-ja ugyanakkor 5 százalékkal, 105,6 millió euróra csökkent, miközben az EBITDA-marzs 16,8 százalékról 15,8 százalékra mérséklődött. A magyar piac a KFC, Pizza Hut, Starbucks márkákkal ezzel szemben a vállalat egyik legfontosabb növekedési motorjává vált.
Pizza Hut, KFC, Starbucks: Magyarország húzza a régiót, Csehországban van némi baj
A magyarországi árbevétel 70,6 millió euróra emelkedett az előző év azonos időszakában mért 61,7 millió euróról. Ez 14,5 százalékos bővülésnek felel meg. Az EBITDA 13,2 millió euróról 15,5 millió euróra nőtt, ami 17,5 százalékos emelkedés.
A magyarországi üzletág EBITDA-marzsának alakulása szintén kedvező: a mutató 21,4 százalékról 22 százalékra emelkedett. Vagyis nem pusztán a forgalom nőtt, hanem a bevételek növekedésénél gyorsabban bővült a működési eredmény is.
A kelet-közép-európai régióban még látványosabb a különbség. A CEE-piacok együttesen 428,8 millió eurós árbevételt értek el a harmadik negyedévben, ami 1,8 százalékos növekedés éves összevetésben. A régió EBITDA-ja azonban 5,7 százalékkal, 81,2 millió euróra esett vissza.
A régiós eredményeket különösen a cseh piac gyengélkedése húzza lefelé.
Csehországban az árbevétel 10,1 százalékkal, az EBITDA pedig 44,7 százalékkal zuhant.
Az AmRest jelentése szerint a vállalat átfogó helyreállítási programot hajt végre az országban, amely a működési hatékonyságra, az élelmiszer-biztonságra, a minőségre, a digitalizációra és a dolgozók képzésére összpontosít. A forgalom azonban még nem érte el az egy évvel korábbi szintet.
A magyar piac ezzel szemben nemcsak a régió egyik legjobban teljesítő országa, hanem a cégcsoport egészének eredményét is érdemben javítja.
A harmadik negyedévben Magyarország már az AmRest teljes árbevételének 10,6 százalékát adta, szemben az egy évvel korábbi 9,3 százalékkal.
A vállalat beszámolója szerint a magyar piac mellett
- Lengyelországban és
- Kínában is kedvezően alakult a teljesítmény.
Csehországban fokozatos javulás kezdődött, de a korábbi szint visszaállítása még várat magára.
Több mint 170 étterem és kávézó tartozik hozzájuk Magyarországon
Az AmRest három nemzetközi éttermi és vendéglátóipari márkát üzemeltet Magyarországon: a KFC-t, a Pizza Hutot és a Starbucksot. A vállalat hivatalos adatai szerint összesen több mint 170 egységet működtet hazánkban.
A legnagyobb hálózatot a KFC jelenti, amelyből több mint 100 étterem működik Magyarországon. Az AmRest a lánc hazai éttermeinek üzemeltetője.
A Pizza Hut esetében a társaság nemcsak saját éttermeket működtet, hanem a márka magyarországi master franchise-jogosultja is. Ez azt jelenti, hogy a hálózat bővítéséért és az alfranchise-partnerek támogatásáért is felel.
A harmadik márka a Starbucks, amelynek magyarországi kávézóit szintén az AmRest üzemelteti, Budapesten és több vidéki nagyvárosban.
A vállalat nemzetközi portfóliójában szereplő valamennyi márka nincs jelen Magyarországon. A Burger King például több európai országban az AmRest érdekeltségébe tartozik, a magyarországi hálózatot azonban nem ez a cég, hanem a Fusion Befektetési Zrt. működteti. Ugyancsak hiányoznak a hazai piacról az AmRest saját éttermi márkái, így például a La Tagliatella, a Sushi Shop, a Blue Frog és a Bacoa.
Kilenc hónap alatt már 1,9 milliárd eurós árbevételt ért el a cégcsoport
A harmadik negyedéves javulás ellenére az AmRest első kilenc hónapjának összesített eredményei még nem mutatnak ilyen kedvező képet. A vállalat január és szeptember között 1,899 milliárd eurós árbevételt ért el, szemben az előző év azonos időszakának 1,9225 milliárd eurójával. Ez 1,2 százalékos csökkenés.
Az összehasonlítást ugyanakkor torzítja, hogy a cégcsoport 2025 márciusának végén kivezette a konszolidációból az SCM-üzletágat. Ennek hatását kiszűrve az árbevétel alakulása lényegében stagnálást mutatott. A társaság szerint az első félév gyengébb kereskedelmi környezetét követően a harmadik negyedévben fokozatos javulás következett.
A működési eredmény, vagyis az EBIT 89,7 millió euróról 61,5 millió euróra mérséklődött. A cégcsoport az első kilenc hónapban 14,9 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el, miközben egy évvel korábban még 14,9 millió eurós nyereséget mutatott ki.
A harmadik negyedév önmagában 1,5 millió eurós nettó veszteséget hozott. Ebben szerepet játszottak a finanszírozási struktúra módosításával kapcsolatos egyszeri költségek, valamint az árfolyamok jelentős ingadozása. A hitelállomány átalakításához kapcsolódó elszámolt költség 8,1 millió eurót tett ki.
Adósságot csökkent, de új éttermeket is nyit az AmRest
A vállalat számára a magyarországi növekedés azért is fontos, mert az AmRest egyszerre próbálja javítani pénzügyi helyzetét és bővíteni étteremhálózatát.
Az első kilenc hónapban 44 új éttermet nyitott, így szeptember végén már 2136 saját üzemeltetésű egységgel rendelkezett. Eközben a nettó pénzügyi adósságát 19,1 millió euróval mérsékelte, a tőkeáttételi mutató pedig 2,5-szeres volt.
A beruházások terén ugyanakkor óvatosabbá vált a cég: az ingatlanokba, gépekbe és egyéb tárgyi eszközökbe történő beruházások értéke a harmadik negyedévben 20,6 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 34,2 millió euróról. A társaság ezzel párhuzamosan a jövőbeli növekedésre is készül: Lengyelországban a Taco Bell márka bevezetését tervezi.