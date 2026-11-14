KFC, Starbucks és a Pizza Hut: Magyarország húzza a régiót

Az AmRest legfrissebb pénzügyi jelentése szerint a vállalat 2026 harmadik negyedévében 668,4 millió eurós árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 660,5 millió euróval. A növekedés 1,2 százalékos volt. A cégcsoport EBITDA-ja ugyanakkor 5 százalékkal, 105,6 millió euróra csökkent, miközben az EBITDA-marzs 16,8 százalékról 15,8 százalékra mérséklődött. A magyar piac a KFC, Pizza Hut, Starbucks márkákkal ezzel szemben a vállalat egyik legfontosabb növekedési motorjává vált.

A Pizza Hut márkajelzés egy budapesti épületen (illusztráció)

Fotó: Dylanhatfield.com / Shutterstock

Pizza Hut, KFC, Starbucks: Magyarország húzza a régiót, Csehországban van némi baj

A magyarországi árbevétel 70,6 millió euróra emelkedett az előző év azonos időszakában mért 61,7 millió euróról. Ez 14,5 százalékos bővülésnek felel meg. Az EBITDA 13,2 millió euróról 15,5 millió euróra nőtt, ami 17,5 százalékos emelkedés.

A magyarországi üzletág EBITDA-marzsának alakulása szintén kedvező: a mutató 21,4 százalékról 22 százalékra emelkedett. Vagyis nem pusztán a forgalom nőtt, hanem a bevételek növekedésénél gyorsabban bővült a működési eredmény is.

A kelet-közép-európai régióban még látványosabb a különbség. A CEE-piacok együttesen 428,8 millió eurós árbevételt értek el a harmadik negyedévben, ami 1,8 százalékos növekedés éves összevetésben. A régió EBITDA-ja azonban 5,7 százalékkal, 81,2 millió euróra esett vissza.

A régiós eredményeket különösen a cseh piac gyengélkedése húzza lefelé.

Csehországban az árbevétel 10,1 százalékkal, az EBITDA pedig 44,7 százalékkal zuhant.

Az AmRest jelentése szerint a vállalat átfogó helyreállítási programot hajt végre az országban, amely a működési hatékonyságra, az élelmiszer-biztonságra, a minőségre, a digitalizációra és a dolgozók képzésére összpontosít. A forgalom azonban még nem érte el az egy évvel korábbi szintet.

A magyar piac ezzel szemben nemcsak a régió egyik legjobban teljesítő országa, hanem a cégcsoport egészének eredményét is érdemben javítja.

A harmadik negyedévben Magyarország már az AmRest teljes árbevételének 10,6 százalékát adta, szemben az egy évvel korábbi 9,3 százalékkal.