Kemény kritikát fogalmazott meg a NATO-val szemben Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. A diplomata a TASS orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt, hogy az észak-atlanti katonai szövetség szerinte nemhogy erősítené, hanem kifejezetten aláássa Európa és a világ biztonságát.

Putyin szóvivője kimondta, amitől rettegnek Európában: Zaharova szerint az egész kontinens jobban járna az észak-atlanti szövetség nélkül – "A NATO olyan, mint egy rossz fog" Fotó: Sefa Karacan / AFP

Putyin szóvivője kimondta, amitől rettegnek Európában: szerinte az egész kontinens jobban járna az észak-atlanti szövetség nélkül – "A NATO olyan, mint egy rossz fog"

Zaharova a New Media Workshop által szervezett PR Weekend rendezvény alkalmával nyilatkozott, és szokatlan hasonlattal érzékeltette álláspontját.

A NATO olyan, mint egy rossz fog, amely gyengíti Európa és az egész világ immunrendszerét

– fogalmazott Putyin külügyi szóvivője. Állítása szerint a katonai szövetség hatalmas erőforrásokat von el azoktól a területektől, amelyek valóban hozzájárulhatnának a biztonsági kihívások kezeléséhez.

Az orosz diplomata kijelentéseivel Friedrich Merz német kancellár korábbi nyilatkozatára reagált. Merz szerint az ukrajnai háború rendezésével összefüggésben nincs szükség arra, hogy Oroszországgal külön tárgyaljanak az európai biztonsági rendszer felépítéséről, hiszen erre már létezik egy intézményes keret: a NATO. Zaharova ezzel élesen szembement.

„Ha a NATO nem létezne – vagy pontosabban, ha nem töltené be azt a szerepet, amelyet eddig betöltött és továbbra is betölt –, valószínűleg sokkal nagyobb biztonság lenne Európában” – jelentette ki.

A szóvivő szerint a szövetség működése nem a kontinens stabilitását erősíti, hanem olyan folyamatokat tart fenn, amelyek akadályozzák egy szélesebb európai biztonsági együttműködés kialakítását.

Súlyos vádakat fogalmazott meg a NATO-val szemben

Zaharova nem állt meg a katonai szövetség jelenlegi működésének bírálatánál. A NATO létrehozásának célját is megkérdőjelezte, azt állítva, hogy a szervezetet nem a béke és a stabilitás fenntartására, hanem agresszív és terjeszkedő törekvések megvalósítására hozták létre. Az orosz külügyi szóvivő szerint a NATO tevékenységéhez különböző országokban végrehajtott államcsínyek, úgynevezett színes forradalmak és gazdasági terjeszkedési törekvések is kapcsolódnak.