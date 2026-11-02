Óriási fordulat előtt a részvénypiac: az Apple mentheti meg a befektetőket, miközben zuhan az olaj ára
Az ázsiai részvénypiacok hétfőn emelkedéssel indították a kereskedést, miután a befektetők abban bíztak, hogy az Apple később esedékes gyorsjelentése enyhítheti a mesterséges intelligenciára (MI) fordított hatalmas összegek miatti aggodalmakat. Eközben az olajárak csökkentek, miután folytatódtak a tárgyalások az iráni és katari közvetítők között.
- A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 3,3 százalékkal, hordónként 109,70 dollárra esett, bár ezt megelőzően októberben 13,6 százalékkal drágult, és a Perzsa-öbölben továbbra is támadások érték az olajszállító tartályhajókat.
- Az amerikai WTI nyersolaj határidős ára 3,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra csökkent.
Most minden az Apple-től függ a tech-szektorban
Az Apple viszonylagos nyugalmat jelentett a technológiai szektorban, mivel a vállalat nem költ dollármilliárdokat adatközpontokra. Részvényeinek árfolyama négy egymást követő hónapban emelkedett, aminek köszönhetően a vállalat megelőzte az Nvidiát, és ismét a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cégévé vált.
Az elemzők az Apple-től részvényenként 2 dolláros negyedéves nyereséget (EPS) és 113 milliárd dolláros árbevételt várnak, szemben az egy évvel korábbi 1,85 dolláros részvényenkénti eredménnyel. A vállalat emellett tájékoztatást adhat az iPhone 18 kezdeti értékesítési teljesítményéről is, miután az előrendelések október közepén indultak.
- Az optimizmus hatására az S&P 500 index határidős jegyzése 0,5 százalékkal,
- a Nasdaqé pedig 0,9 százalékkal emelkedett.
- A technológiai részvények túlsúlyával jellemezhető Nasdaq októberben közel 7 százalékot veszített értékéből, ami a legrosszabb havi teljesítménye volt a 2025 áprilisi, „felszabadulás napjának” nevezett vámbejelentéseket követő tőzsdei zuhanás óta.
A piacoknak különösen nagy szükségük lenne kedvező hírekre, miután a negatív cash flow-val és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások rendkívüli nagyságrendjével kapcsolatos aggodalmak miatt a múlt héten jelentősen megugrott a vállalati csődök elleni biztosítás költsége.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Intel részvényei pénteken közel 29 százalékot zuhantak, ami fokozta a nyomást más chipgyártókon, köztük az AMD-n is.
További bizonytalansági tényezőt jelentenek az amerikai félidős választások. Amennyiben a demokraták a Kongresszus egyik vagy mindkét házában többséget szereznek, az újabb politikai akadályokat gördíthet az adatközpontok fejlesztése elé.
A részvénypiac az MI-beruházási boom megtérülését figyeli
A Goldman Sachs elemzői arra számítanak, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók és technológiai vállalatok (hyperscalerek) beruházási kiadásai
- idén csaknem megduplázódnak, és elérik a 800 milliárd dollárt,
- majd 2027-ben tovább emelkednek, 1200 milliárd dollárra.
- Ezzel párhuzamosan az S&P 500 vállalatainak részvényenkénti eredménynövekedése a 2026-ra várt közel 30 százalékról jövőre 18 százalékra lassulhat.
A gyorsjelentések rávilágítottak a részvénypiaci befektetők előtt álló alapvető kihívásra: a vállalati eredmények továbbra is erőteljesen növekednek, de a növekedés üteme már nem gyorsul
– idézi a Reuters Ben Snider, a Goldman Sachs vezető amerikai részvénypiaci stratégáját.
„A harmadik negyedéves eredmények szintén alátámasztják azt a véleményünket, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások tovább bővülnek, ugyanakkor a beruházási kiadások növekedési üteme most érheti el a csúcspontját.”
A befektetői bizonytalanságot tovább fokozta a Binance-ről történő pénzkivonás. A világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéje vasárnap újraindította működését, miután a múlt héten hackerek több milliárd dollár értékű eszközt loptak el a platformról.
- A japán Nikkei index 0,3 százalékkal erősödött,
- a dél-koreai részvénypiac 2,6 százalékkal emelkedett, miután októberben 16 százalékot veszített értékéből.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő legátfogóbb indexe 0,5 százalékkal került feljebb.
- A múlt héten jelentős veszteségeket elszenvedő kínai vezető részvények 1,3 százalékkal drágultak, miután sajtóértesülések szerint a szabályozó hatóságok pénzügyi intézményekkel egyeztetnek a tőkepiacok támogatását célzó intézkedésekről.
- Európában az EURO STOXX 50 határidős jegyzése 0,3 százalékkal,
- a német DAX-é 0,2 százalékkal emelkedett,
- a brit FTSE határidős jegyzése lényegében változatlan maradt.
További kamatemelések várhatók
A részvénypiacok múlt havi visszaesése átmeneti fellélegzést hozott a biztonságos menedéknek számító államkötvények piacán. A befektetők azt mérlegelik, hogy egy tartós tőzsdei eladási hullám eltántoríthatja-e az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-et (Fed) a decemberi kamatemeléstől.
A határidős piaci árazások továbbra is 72 százalékos valószínűséget tulajdonítanak egy 25 bázispontos kamatemelésnek. Ugyanakkor a piacok jelenleg összesen mindössze 55 bázispontnyi monetáris szigorítást áraznak, szemben az egy hónappal korábbi, több mint 70 bázispontos várakozással.
- A tízéves amerikai államkötvények hozama 4,931 százalékon állt, jóval az októberi 5,3645 százalékos csúcs alatt,
- a kétéves papírok hozama 4,612 százalék volt.
A hét fontos makrogazdasági adatai között szerepel az amerikai feldolgozóipar októberi teljesítményét mérő ISM-index, amelyet hétfőn tesznek közzé. Pénteken pedig megjelenik a kiemelt jelentőségű amerikai munkaerőpiaci jelentés.
A devizapiacokon a főbb árfolyamok alig mozdultak, miközben a befektetői figyelem elsősorban a részvénypiacokra összpontosult.
Az euró enyhén erősödött, 1,1169 dolláron jegyezték, míg a dollár árfolyama lényegében változatlanul 157,75 jenen állt.
Az arany ára az azonnali piacon 0,9 százalékkal, unciánként 3911 dollárra emelkedett, miután októberben 6,8 százalékot veszített értékéből. A múlt havi visszaesés hátterében részben az állhatott, hogy egyes befektetőknek aranyat kellett eladniuk, hogy fedezni tudják részvénypiaci pozícióikhoz kapcsolódó pótfedezeti követelményeket (margin callokat).