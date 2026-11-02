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Óriási fordulat előtt a részvénypiac: az Apple mentheti meg a befektetőket, miközben zuhan az olaj ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmas izgalmak rázzák meg a világ tőzsdéit: az olajárak meredeken zuhannak, miközben a befektetők az Apple közelgő gyorsjelentésétől várják a megváltást. A részvénypiac ismét erőre kapott Ázsiában, de a mesterséges intelligenciára elköltött dollármilliárdok, a kamatemelési félelmek és a technológiai óriások körüli bizonytalanság miatt bármikor újabb fordulat jöhet.
Dózsa György
2026.11.02, 07:30
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Az ázsiai részvénypiacok hétfőn emelkedéssel indították a kereskedést, miután a befektetők abban bíztak, hogy az Apple később esedékes gyorsjelentése enyhítheti a mesterséges intelligenciára (MI) fordított hatalmas összegek miatti aggodalmakat. Eközben az olajárak csökkentek, miután folytatódtak a tárgyalások az iráni és katari közvetítők között.

részvénypiac
Az Apple gyorsjelentésétől várja a megváltást a részvénypiac / Fotó: AFP
  • A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 3,3 százalékkal, hordónként 109,70 dollárra esett, bár ezt megelőzően októberben 13,6 százalékkal drágult, és a Perzsa-öbölben továbbra is támadások érték az olajszállító tartályhajókat. 
  • Az amerikai WTI nyersolaj határidős ára 3,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra csökkent.

Most minden az Apple-től függ a tech-szektorban

Az Apple viszonylagos nyugalmat jelentett a technológiai szektorban, mivel a vállalat nem költ dollármilliárdokat adatközpontokra. Részvényeinek árfolyama négy egymást követő hónapban emelkedett, aminek köszönhetően a vállalat megelőzte az Nvidiát, és ismét a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cégévé vált.

Az elemzők az Apple-től részvényenként 2 dolláros negyedéves nyereséget (EPS) és 113 milliárd dolláros árbevételt várnak, szemben az egy évvel korábbi 1,85 dolláros részvényenkénti eredménnyel. A vállalat emellett tájékoztatást adhat az iPhone 18 kezdeti értékesítési teljesítményéről is, miután az előrendelések október közepén indultak.

  • Az optimizmus hatására az S&P 500 index határidős jegyzése 0,5 százalékkal, 
  • a Nasdaqé pedig 0,9 százalékkal emelkedett. 
  • A technológiai részvények túlsúlyával jellemezhető Nasdaq októberben közel 7 százalékot veszített értékéből, ami a legrosszabb havi teljesítménye volt a 2025 áprilisi, „felszabadulás napjának” nevezett vámbejelentéseket követő tőzsdei zuhanás óta.

A piacoknak különösen nagy szükségük lenne kedvező hírekre, miután a negatív cash flow-val és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások rendkívüli nagyságrendjével kapcsolatos aggodalmak miatt a múlt héten jelentősen megugrott a vállalati csődök elleni biztosítás költsége.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Intel részvényei pénteken közel 29 százalékot zuhantak, ami fokozta a nyomást más chipgyártókon, köztük az AMD-n is.

További bizonytalansági tényezőt jelentenek az amerikai félidős választások. Amennyiben a demokraták a Kongresszus egyik vagy mindkét házában többséget szereznek, az újabb politikai akadályokat gördíthet az adatközpontok fejlesztése elé.

A részvénypiac az MI-beruházási boom megtérülését figyeli

A Goldman Sachs elemzői arra számítanak, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók és technológiai vállalatok (hyperscalerek) beruházási kiadásai 

  • idén csaknem megduplázódnak, és elérik a 800 milliárd dollárt, 
  • majd 2027-ben tovább emelkednek, 1200 milliárd dollárra. 
  • Ezzel párhuzamosan az S&P 500 vállalatainak részvényenkénti eredménynövekedése a 2026-ra várt közel 30 százalékról jövőre 18 százalékra lassulhat.

A gyorsjelentések rávilágítottak a részvénypiaci befektetők előtt álló alapvető kihívásra: a vállalati eredmények továbbra is erőteljesen növekednek, de a növekedés üteme már nem gyorsul 

– idézi a Reuters Ben Snider, a Goldman Sachs vezető amerikai részvénypiaci stratégáját.

„A harmadik negyedéves eredmények szintén alátámasztják azt a véleményünket, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások tovább bővülnek, ugyanakkor a beruházási kiadások növekedési üteme most érheti el a csúcspontját.”

A befektetői bizonytalanságot tovább fokozta a Binance-ről történő pénzkivonás. A világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéje vasárnap újraindította működését, miután a múlt héten hackerek több milliárd dollár értékű eszközt loptak el a platformról.

  • A japán Nikkei index 0,3 százalékkal erősödött, 
  • a dél-koreai részvénypiac 2,6 százalékkal emelkedett, miután októberben 16 százalékot veszített értékéből. 
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő legátfogóbb indexe 0,5 százalékkal került feljebb. 
  • A múlt héten jelentős veszteségeket elszenvedő kínai vezető részvények 1,3 százalékkal drágultak, miután sajtóértesülések szerint a szabályozó hatóságok pénzügyi intézményekkel egyeztetnek a tőkepiacok támogatását célzó intézkedésekről. 
  • Európában az EURO STOXX 50 határidős jegyzése 0,3 százalékkal, 
  • a német DAX-é 0,2 százalékkal emelkedett, 
  • a brit FTSE határidős jegyzése lényegében változatlan maradt.

További kamatemelések várhatók

A részvénypiacok múlt havi visszaesése átmeneti fellélegzést hozott a biztonságos menedéknek számító államkötvények piacán. A befektetők azt mérlegelik, hogy egy tartós tőzsdei eladási hullám eltántoríthatja-e az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-et (Fed) a decemberi kamatemeléstől.

A határidős piaci árazások továbbra is 72 százalékos valószínűséget tulajdonítanak egy 25 bázispontos kamatemelésnek. Ugyanakkor a piacok jelenleg összesen mindössze 55 bázispontnyi monetáris szigorítást áraznak, szemben az egy hónappal korábbi, több mint 70 bázispontos várakozással.

  • A tízéves amerikai államkötvények hozama 4,931 százalékon állt, jóval az októberi 5,3645 százalékos csúcs alatt, 
  • a kétéves papírok hozama 4,612 százalék volt.

A hét fontos makrogazdasági adatai között szerepel az amerikai feldolgozóipar októberi teljesítményét mérő ISM-index, amelyet hétfőn tesznek közzé. Pénteken pedig megjelenik a kiemelt jelentőségű amerikai munkaerőpiaci jelentés.

A devizapiacokon a főbb árfolyamok alig mozdultak, miközben a befektetői figyelem elsősorban a részvénypiacokra összpontosult. 

Az euró enyhén erősödött, 1,1169 dolláron jegyezték, míg a dollár árfolyama lényegében változatlanul 157,75 jenen állt.

Az arany ára az azonnali piacon 0,9 százalékkal, unciánként 3911 dollárra emelkedett, miután októberben 6,8 százalékot veszített értékéből. A múlt havi visszaesés hátterében részben az állhatott, hogy egyes befektetőknek aranyat kellett eladniuk, hogy fedezni tudják részvénypiaci pozícióikhoz kapcsolódó pótfedezeti követelményeket (margin callokat).

 

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