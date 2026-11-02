Óriási fordulat előtt a részvénypiac: az Apple mentheti meg a befektetőket, miközben zuhan az olaj ára

Az ázsiai részvénypiacok hétfőn emelkedéssel indították a kereskedést, miután a befektetők abban bíztak, hogy az Apple később esedékes gyorsjelentése enyhítheti a mesterséges intelligenciára (MI) fordított hatalmas összegek miatti aggodalmakat. Eközben az olajárak csökkentek, miután folytatódtak a tárgyalások az iráni és katari közvetítők között.

Az Apple gyorsjelentésétől várja a megváltást a részvénypiac / Fotó: AFP

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 3,3 százalékkal, hordónként 109,70 dollárra esett, bár ezt megelőzően októberben 13,6 százalékkal drágult, és a Perzsa-öbölben továbbra is támadások érték az olajszállító tartályhajókat.

Az amerikai WTI nyersolaj határidős ára 3,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra csökkent.

Most minden az Apple-től függ a tech-szektorban

Az Apple viszonylagos nyugalmat jelentett a technológiai szektorban, mivel a vállalat nem költ dollármilliárdokat adatközpontokra. Részvényeinek árfolyama négy egymást követő hónapban emelkedett, aminek köszönhetően a vállalat megelőzte az Nvidiát, és ismét a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cégévé vált.

Az elemzők az Apple-től részvényenként 2 dolláros negyedéves nyereséget (EPS) és 113 milliárd dolláros árbevételt várnak, szemben az egy évvel korábbi 1,85 dolláros részvényenkénti eredménnyel. A vállalat emellett tájékoztatást adhat az iPhone 18 kezdeti értékesítési teljesítményéről is, miután az előrendelések október közepén indultak.

Az optimizmus hatására az S&P 500 index határidős jegyzése 0,5 százalékkal,

a Nasdaqé pedig 0,9 százalékkal emelkedett.

A technológiai részvények túlsúlyával jellemezhető Nasdaq októberben közel 7 százalékot veszített értékéből, ami a legrosszabb havi teljesítménye volt a 2025 áprilisi, „felszabadulás napjának” nevezett vámbejelentéseket követő tőzsdei zuhanás óta.

A piacoknak különösen nagy szükségük lenne kedvező hírekre, miután a negatív cash flow-val és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások rendkívüli nagyságrendjével kapcsolatos aggodalmak miatt a múlt héten jelentősen megugrott a vállalati csődök elleni biztosítás költsége.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Intel részvényei pénteken közel 29 százalékot zuhantak, ami fokozta a nyomást más chipgyártókon, köztük az AMD-n is.

További bizonytalansági tényezőt jelentenek az amerikai félidős választások. Amennyiben a demokraták a Kongresszus egyik vagy mindkét házában többséget szereznek, az újabb politikai akadályokat gördíthet az adatközpontok fejlesztése elé.