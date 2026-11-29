Újabb földrengés jöhet a tőzsdéken: idegőrlő napok várnak a befektetőkre, ismét megremeghet a részvénypiac
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények rendkívüli árfolyam-ingadozása miatt egyre idegesebbek a részvénypiacc befektetői, akik a következő héten elsősorban az amerikai foglalkoztatási jelentésre, valamint arra figyelnek, hogy az adatok milyen hatással lehetnek a Federal Reserve további, a piacokat megrázó kamatemeléseire – írja a Reuters.
Az amerikai részvények árfolyama vad kilengéseket mutatott az elmúlt napokban. Miután a múlt heti zuhanás következtében az S&P 500 index korrekciós tartományba került, hétfőn magára talált a Wall Street. A befektetők üdvözölték a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó óriásvállalat, az Nvidia vezérigazgatójának, Jensen Huangnak a meglepetésszerű visszatérését. A technológiai és a mesterséges intelligenciához köthető részvények árfolyama azonban továbbra is erősen ingadozott.
Kulcsfontosságú munkaerőpiaci jelentés jön
A hálaadást követő, rövidített pénteki kereskedésben emelkedtek a részvényárfolyamok, miután a befektetők ismét vásárolni kezdték a korábban jelentős veszteségeket elszenvedő, mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírokat.
A következő pénteken megjelenő munkaerőpiaci jelentés lesz a legfontosabb gazdasági adat a Fed december 8–9-i kamatdöntő ülése előtt. A gazdaság fokozódó túlfűtöttségére utaló adatok szigorúbb monetáris politikára ösztönözhetik az amerikai jegybankot, ami újabb problémákat okozhat a már így is megtépázott részvénypiacon.
Az erős gazdasági növekedés újabb indokot adhat a Fednek arra, hogy emelje a kamatokat. Ez tehát kétélű fegyver
– mondta Ayako Yoshioka, a Wealth Enhancement vezető befektetési stratégája.
Újabb botrány rázhatja meg az Nvidiát, ismét veszélyben a részvénypiac
A következő héten az Nvidia is a figyelem középpontjába kerül. Huang, aki november elején azt követően mondott le, hogy nyilvánosságra kerültek házasságon kívüli kapcsolatai – amelyek egyike egy feltételezett kínai kémhez kötődött –, jövő csütörtökön az amerikai szenátus bankügyi bizottsága előtt tesz vallomást.
Az S&P Global Ratings szerdán negatív felülvizsgálat alá helyezte az Nvidia hitelminősítését, jelezve, hogy jelentős a leminősítés valószínűsége.
Huang visszatérése széles körű megkönnyebbülést hozott a piacokon, mivel az Nvidia hosszú ideje hivatalban lévő vezérigazgatóját a mesterségesintelligencia-ökoszisztéma kulcsfontosságú szereplőjének tekintik.
A befektetők szerint azonban továbbra is számos olyan bizonytalanság övezi a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetéseket, amelyek már az Nvidia válsága előtt is jelen voltak. Ezek közé tartozik
- az MI-infrastruktúra kiépítéséhez szükséges hatalmas finanszírozási igény, valamint
- az a kérdés, hogy az adatközpontokra fordított óriási beruházások megfelelő megtérülést biztosítanak-e.
„Már korábban is egyre nagyobb volt a szkepticizmus a körkörös finanszírozással és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatóságával kapcsolatban” – mondta Joseph Zidle, a Cresset Capital vezető piaci stratégája. Hozzátette, hogy a vezérigazgató visszatérése megválaszol egy, az Nvidia hosszú távú jövőjével kapcsolatos kérdést, azonban semmit sem változtat a befektetők egyre szkeptikusabb hangulatán.
Újabb kamatemelés miatt retteghetnek a befektetők
A várakozások szerint a Fed decemberi ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, mivel az amerikai jegybank igyekszik megfékezni az inflációt, amely évek óta meghaladja a kétszázalékos éves célértéket. A befektetők egyik legnagyobb aggodalma azonban továbbra is az, hogy mennyire szigorú hangnemet üt meg az amerikai jegybank a decemberi ülésén.
Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja a közelmúltban agresszívebb fellépést sürgetett az infláció ellen. Szerinte a jegybanknak vagy 50 bázispontos kamatemelést kellene végrehajtania decemberben, vagy jeleznie kellene, hogy 2027-ben gyorsabb ütemben emeli majd a kamatokat.
A magasabb kamatok növelik a vállalatok és a fogyasztók hitelfelvételi költségeit, emellett a részvények értékeltségére is nyomást gyakorolhatnak. A befektetők szerint ezért a gazdasági problémákra utaló rossz hírek akár kedvező fejleményt is jelenthetnek a piacok számára.
Az LSEG által megkérdezett közgazdászok szerint a novemberi foglalkoztatási jelentés várhatóan
- 90 ezer új munkahelyről és
- 4,1 százalékos munkanélküliségi rátáról számol majd be.
- Októberben a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma 165 ezerrel nőtt, jelentősen meghaladva a közgazdászok várakozásait.
A következő héten további fontos gazdasági adatok is érkeznek, többek között a feldolgozóipari és szolgáltatói aktivitásról, valamint a fogyasztói hangulatról. Eközben a Salesforce és a Marvell Technology negyedéves gyorsjelentései is befolyásolhatják a gyengélkedő technológiai és mesterségesintelligencia-részvények teljesítményét.
Magasra szökött a Wall Street félelemindexe
- Az október 6-án elért történelmi csúcsok óta az S&P 500 index mintegy 7 százalékot veszített értékéből,
- a technológiai részvények által dominált Nasdaq Composite index körülbelül 13 százalékot zuhant.
- A Wall Street félelemindexeként emlegetett Cboe volatilitási index (VIX) eközben 24 pont körül mozgott, jóval meghaladva a 17,6 pontos hosszú távú mediánértékét.
A volatilitási indexhez kapcsolódó határidős kontraktusok piacán továbbra is úgynevezett backwardation figyelhető meg, vagyis a rövidebb lejáratú kontraktusok magasabb áron forognak, mint a későbbi lejáratúak. Ez arra utal, hogy
a befektetők fokozott aggodalommal tekintenek a részvénypiac rövid távú kilátásaira.
Keith Lerner, a Truist Advisory Services befektetési igazgatója szerint rendkívül fontos lenne, hogy a következő napokban valamelyest stabilizálódjanak a részvényárfolyamok.
„A portfóliókezelők nem szeretnek olyan eszközöket vásárolni, amelyek folyamatosan veszítenek az értékükből, bármilyen olcsók is legyenek. Ha némi stabilizálódást és kétirányú árfolyammozgást látunk, akkor az árfolyamok további esésétől való félelmet felválthatja a kimaradástól való félelem” – fogalmazott a szakember.