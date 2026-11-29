A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények rendkívüli árfolyam-ingadozása miatt egyre idegesebbek a részvénypiacc befektetői, akik a következő héten elsősorban az amerikai foglalkoztatási jelentésre, valamint arra figyelnek, hogy az adatok milyen hatással lehetnek a Federal Reserve további, a piacokat megrázó kamatemeléseire – írja a Reuters.

idegőrlő napok várnak a befektetőkre, ismét megremeghet a részvénypiac / Fotó: AFP

Az amerikai részvények árfolyama vad kilengéseket mutatott az elmúlt napokban. Miután a múlt heti zuhanás következtében az S&P 500 index korrekciós tartományba került, hétfőn magára talált a Wall Street. A befektetők üdvözölték a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó óriásvállalat, az Nvidia vezérigazgatójának, Jensen Huangnak a meglepetésszerű visszatérését. A technológiai és a mesterséges intelligenciához köthető részvények árfolyama azonban továbbra is erősen ingadozott.

Kulcsfontosságú munkaerőpiaci jelentés jön

A hálaadást követő, rövidített pénteki kereskedésben emelkedtek a részvényárfolyamok, miután a befektetők ismét vásárolni kezdték a korábban jelentős veszteségeket elszenvedő, mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírokat.

A következő pénteken megjelenő munkaerőpiaci jelentés lesz a legfontosabb gazdasági adat a Fed december 8–9-i kamatdöntő ülése előtt. A gazdaság fokozódó túlfűtöttségére utaló adatok szigorúbb monetáris politikára ösztönözhetik az amerikai jegybankot, ami újabb problémákat okozhat a már így is megtépázott részvénypiacon.

Az erős gazdasági növekedés újabb indokot adhat a Fednek arra, hogy emelje a kamatokat. Ez tehát kétélű fegyver

– mondta Ayako Yoshioka, a Wealth Enhancement vezető befektetési stratégája.

Újabb botrány rázhatja meg az Nvidiát, ismét veszélyben a részvénypiac

A következő héten az Nvidia is a figyelem középpontjába kerül. Huang, aki november elején azt követően mondott le, hogy nyilvánosságra kerültek házasságon kívüli kapcsolatai – amelyek egyike egy feltételezett kínai kémhez kötődött –, jövő csütörtökön az amerikai szenátus bankügyi bizottsága előtt tesz vallomást.

Az S&P Global Ratings szerdán negatív felülvizsgálat alá helyezte az Nvidia hitelminősítését, jelezve, hogy jelentős a leminősítés valószínűsége.

Huang visszatérése széles körű megkönnyebbülést hozott a piacokon, mivel az Nvidia hosszú ideje hivatalban lévő vezérigazgatóját a mesterségesintelligencia-ökoszisztéma kulcsfontosságú szereplőjének tekintik.