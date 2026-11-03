Pánik a részvénypiacon: brutális zuhanás söpört végig Ázsián, mindenki az amerikai félidős választásokra figyel
Kedden ismét eladói nyomás alá került az ázsiai részvénypiac; az olajárak stabilizálódtak az előző kereskedési nap jelentős zuhanását követően. A befektetők az amerikai félidős kongresszusi választások eredményére várnak.
- Az MSCI Japán nélküli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,4 százalékkal, október 23. óta nem látott mélypontra süllyedt.
- A visszaesést a dél-koreai részvénypiac vezette, ahol az árfolyamok esése elérte a 4,1 százalékot.
- A tajvani részvényindex 3,3 százalékkal gyengült, így a helyi tőzsdemutató a technikai korrekció tartományába került.
- Az index ugyanis az október elején elért történelmi csúcsához képest már 13,1 százalékot veszített értékéből.
- Az S&P 500 indexre szóló e-mini határidős kontraktusok árfolyama sorozatban a negyedik kereskedési napon csökkent, ezúttal 0,1 százalékkal.
- A japán piacok ünnepnap miatt zárva tartottak.
Ázsiában továbbra is a dél-koreai és a tajvani részvénypiacokról történő tőkekivonás a meghatározó, mivel egyre nagyobb aggodalmak övezik a technológiai szektor növekedési ciklusának fenntarthatóságát
– írták elemzésükben a Bank of America szakértői.
Eséssel nyithat az európai részvénypiac - szakad az Apple
Az európai kereskedés kezdete előtt
- a páneurópai részvényindexre szóló határidős kontraktusok 0,9 százalékkal,
- a német DAX határidős jegyzései 0,8 százalékkal,
- a brit FTSE határidős kontraktusai pedig 0,2 százalékkal csökkentek.
Az előző napi amerikai kereskedésben a Wall Street vezető részvényindexei mérsékelten gyengültek. Az S&P 500 index 0,5 százalékot veszített értékéből, mivel a technológiai vállalatok gyorsjelentései rontották a befektetői hangulatot. Mindez annak ellenére történt, hogy a friss adatok szerint az erős belföldi keresletnek köszönhetően októberben élénkült az amerikai feldolgozóipari aktivitás.
Az Apple részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben további 2,8 százalékkal estek.
Az iPhone-gyártó hétfőn ugyanis az ünnepi vásárlási szezon szempontjából kulcsfontosságú negyedévre alacsonyabb bruttó árrést jelzett előre a memóriachipek drágulása miatt. (A bruttó árrés azt mutatja meg, hogy egy vállalat az értékesítésből származó bevételének mekkora részét tudja megtartani a közvetlen előállítási vagy beszerzési költségek levonása után.) Emellett a szolgáltatási üzletág bevételnövekedésére vonatkozó prognózisa is jelentősen elmaradt a Wall Street várakozásaitól.
Az amerikai félidős választásokra figyel a világ
A befektetők eközben az amerikai félidős választásokra készülnek, amelyeken Donald Trump elnök Republikánus Pártja azért küzd, hogy megőrizze ellenőrzését a kongresszus felett.
"A kedd csupán az előjátéka lesz egy sokkal jelentősebb napnak" – írták az ING elemzői. Hozzátették: szerdára a piacok már tisztább képet kaphatnak a félidős választások következményeiről, valamint az amerikai pénzügyminisztérium negyedéves állampapír-finanszírozási tervéről. A tízéves amerikai államkötvény hozama 2,1 bázisponttal, 4,913 százalékra emelkedett.
A közvélemény-kutatások alapján a demokraták esélyesek a képviselőházi többség megszerzésére, a szenátusért folyó verseny azonban továbbra is rendkívül szoros.
A Polymarket és a Kalshi előrejelzési piacain jelenleg 77, illetve 76 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a demokraták a szenátusban is többséget szereznek.
„Az előrejelzési piacok alapján a legvalószínűbb forgatókönyv a demokraták teljes győzelme, ugyanakkor a közvélemény-kutatásokban látható különbségek nagyjából megfelelnek a Trump első elnöki ciklusa alatt, 2018-ban tartott félidős választások előtt mérteknek. Akkor a demokraták egyértelmű győzelmet arattak a képviselőházban, a republikánusok azonban megtartották szenátusi többségüket” – írták az MUFG elemzői.
„A brazíliai választások meglepetésszerű eredménye emlékeztet arra, hogy az előrejelzési piacok tévesen árazhatják a politikai kockázatok szélsőséges forgatókönyveit. Ez megkérdőjelezi a demokraták mindkét kongresszusi kamarára kiterjedő győzelmének jelenleg mintegy 70 százalékra becsült valószínűségét.”
Stabilizálódott az olajár
Az olajárak az előző napi esést követően stabilizálódtak.
Az északi-tengeri Brent nyersolaj hordónkénti ára 0,5 százalékkal, 105,30 dollárra emelkedett az ázsiai kereskedésben,
miközben a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások kilátásait mérlegelték.
Egy amerikai tisztviselő hétfőn megerősítette a Reutersnek, hogy az Egyesült Államok csapásokat mért az iráni Kesm-szigetre (Qeshm) a Hormuzi-szorosban. Ezzel megerősítette a Wall Street Journal korábbi értesülését.
A kőolaj ára hétfőn több mint 7 százalékkal zuhant, miután az iráni és katari tisztviselők közötti tárgyalások felerősítették a reményeket, hogy véget érhet az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytatott háborúja, és stabilizálódhat a közel-keleti kőolajellátás.
- A kínai jüannal szemben az amerikai dollár 0,4 százalékkal erősödött, így a nemzetközi devizapiacon 6,6724 jüant ért.
- A kínai jegybank kedden bejelentette, hogy november 15-től a pénzügyi intézmények devizabetéteire vonatkozó kötelező tartalékrátát 4 százalékról 6 százalékra emeli.
- A dollárindex, amely az amerikai fizetőeszköz árfolyamát hat vezető devizával szemben méri, 101,78 ponton stabilizálódott. Hétfőn az index 0,2 százalékkal, egyhavi mélypontra süllyedt.
- A kriptovaluták piacán továbbra is jelentős árfolyam-ingadozások voltak tapasztalhatók a Binance múlt heti hackertámadása után, amelyet követően az ügyfelek nettó 4,72 milliárd dollárnyi eszközt vontak ki a platformról.
- A bitcoin árfolyama 0,1 százalékkal, 76 822,21 dollárra emelkedett, míg az ether 0,2 százalékkal, 2250,41 dollárra gyengült.