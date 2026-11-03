Pánik a részvénypiacon: brutális zuhanás söpört végig Ázsián, mindenki az amerikai félidős választásokra figyel

Kedden ismét eladói nyomás alá került az ázsiai részvénypiac; az olajárak stabilizálódtak az előző kereskedési nap jelentős zuhanását követően. A befektetők az amerikai félidős kongresszusi választások eredményére várnak.

Trump elnök kampányol; az amerikai félidős választások tartják lázban a részvénypiacot / Fotó: AFP

Az MSCI Japán nélküli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,4 százalékkal, október 23. óta nem látott mélypontra süllyedt.

A visszaesést a dél-koreai részvénypiac vezette, ahol az árfolyamok esése elérte a 4,1 százalékot.

A tajvani részvényindex 3,3 százalékkal gyengült, így a helyi tőzsdemutató a technikai korrekció tartományába került.

Az index ugyanis az október elején elért történelmi csúcsához képest már 13,1 százalékot veszített értékéből.

Az S&P 500 indexre szóló e-mini határidős kontraktusok árfolyama sorozatban a negyedik kereskedési napon csökkent, ezúttal 0,1 százalékkal.

A japán piacok ünnepnap miatt zárva tartottak.

Ázsiában továbbra is a dél-koreai és a tajvani részvénypiacokról történő tőkekivonás a meghatározó, mivel egyre nagyobb aggodalmak övezik a technológiai szektor növekedési ciklusának fenntarthatóságát

– írták elemzésükben a Bank of America szakértői.

Eséssel nyithat az európai részvénypiac - szakad az Apple

Az európai kereskedés kezdete előtt

a páneurópai részvényindexre szóló határidős kontraktusok 0,9 százalékkal,

a német DAX határidős jegyzései 0,8 százalékkal,

a brit FTSE határidős kontraktusai pedig 0,2 százalékkal csökkentek.

Az előző napi amerikai kereskedésben a Wall Street vezető részvényindexei mérsékelten gyengültek. Az S&P 500 index 0,5 százalékot veszített értékéből, mivel a technológiai vállalatok gyorsjelentései rontották a befektetői hangulatot. Mindez annak ellenére történt, hogy a friss adatok szerint az erős belföldi keresletnek köszönhetően októberben élénkült az amerikai feldolgozóipari aktivitás.

Az Apple részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben további 2,8 százalékkal estek.

Az iPhone-gyártó hétfőn ugyanis az ünnepi vásárlási szezon szempontjából kulcsfontosságú negyedévre alacsonyabb bruttó árrést jelzett előre a memóriachipek drágulása miatt. (A bruttó árrés azt mutatja meg, hogy egy vállalat az értékesítésből származó bevételének mekkora részét tudja megtartani a közvetlen előállítási vagy beszerzési költségek levonása után.) Emellett a szolgáltatási üzletág bevételnövekedésére vonatkozó prognózisa is jelentősen elmaradt a Wall Street várakozásaitól.